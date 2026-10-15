Đinh Mạnh Ninh nói gì sau chiến thắng tại "Anh trai vượt ngàn chông gai"?

Sau 17 năm hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp, Đinh Mạnh Ninh bước vào Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 với tâm thế đón nhận một cơ duyên mới. Khép lại hành trình, nam ca sĩ không chỉ giành hai giải thưởng tại đêm Chung kết và trao giải, trong đó có danh hiệu Chiến tướng của năm, mà còn tìm thấy những trải nghiệm đáng giá, những tình bạn mới và cơ hội khám phá những khía cạnh khác của chính mình.

Đinh Mạnh Ninh giành danh hiệu Chiến tướng của năm tại "Anh trai vượt ngàn chông gai". (Ảnh: NVCC)

Đinh Mạnh Ninh nói gì về hai chiếc cúp ngoài mong đợi?

Chia sẻ với Dân Việt, Đinh Mạnh Ninh thổ lộ việc tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 là “ý trời sắp đặt”.

Nhìn lại hành trình đã qua, nam ca sĩ cho biết mình vẫn là Đinh Mạnh Ninh sau khi rời chương trình, nhưng có thêm 33 người anh em, những trải nghiệm chưa từng có và nhiều thành tựu mà ngay từ đầu anh chưa từng nghĩ tới.

"Từ ngày bước chân ở công diễn hội ngộ, vào gặp anh em, chưa ngày nào tôi không thôi biết ơn cái duyên đấy. Đi đến công diễn chung kết đã là một thành công ngoài dự kiến của tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc em sẽ được nhận cúp Chiến tướng của năm" - anh nói.

Nam ca sĩ hạnh phúc vì mình đã cố gắng hết sức để đi một chặng đường, gặt hái được những thành tựu mà ngay từ đầu mình chưa từng nghĩ tới.

"Nhờ chương trình, tôi có cơ hội được kết nối với nhiều thế hệ khán giả và các bạn yêu nhạc từ xưa đến nay của Đinh Mạnh Ninh, giúp họ biết rằng tôi vẫn đang hoạt động miệt mài với âm nhạc, đồng thời không ngại làm mới bản thân.

Tôi cũng tiếp cận thêm được với nhiều khán giả trẻ tuổi, những người trước đây có thể chưa biết Đinh Mạnh Ninh là ai nhưng giờ đây họ không chỉ biết tới âm nhạc của tôi mà còn biết tới tính cách và con người tôi - một người tràn đầy năng lượng tích cực”.

Hành trình của Đinh Mạnh Ninh không hoàn toàn bằng phẳng. Tại Công diễn 2, nam ca sĩ từng nhận thẻ đỏ, đối mặt với nguy cơ phải dừng cuộc chơi. Trong một chương trình đòi hỏi các nghệ sĩ liên tục thay đổi phong cách, phối hợp với đồng đội và đáp ứng những yêu cầu khắt khe về trình diễn, đây là thời điểm thử thách bản lĩnh của mỗi Anh tài.

Màn thể hiện với ca khúc Giã từ dĩ vãng đã mở ra cơ hội để Đinh Mạnh Ninh tiếp tục hành trình. Từ dấu mốc ấy, anh kiên trì hoàn thiện bản thân qua từng công diễn, thử nghiệm những cách thể hiện mới và nỗ lực đóng góp cho các tiết mục tập thể.

Đến đêm Chung kết và trao giải, nam ca sĩ có một cái kết vượt ngoài mong đợi khi được vinh danh ở hai hạng mục Gia tộc Anh tài Toàn Năng và Chiến tướng của năm.

Nếu giải thưởng tập thể là sự ghi nhận dành cho hành trình đồng hành của các Anh tài, danh hiệu cá nhân lại mang đến cho Đinh Mạnh Ninh một bất ngờ lớn. Anh thừa nhận chưa từng nghĩ mình sẽ nhận được giải thưởng này, bởi bản thân không phải người quá tự tin với vai trò lãnh đạo hay phân chia công việc cho cả tập thể.

“Tôi thường tập trung hoàn thành tốt phần việc được giao. Anh em bảo tôi làm gì thì tôi sẽ hết sức với việc đấy”, nam ca sĩ bộc bạch.

Đinh Mạnh Ninh từng đối mặt với nguy cơ bị loại ở "Anh trai vượt ngàn chông gai". (Ảnh: NVCC)

Hai hình tượng đối lập, một tinh thần sẵn sàng làm mới

Dấu ấn của Đinh Mạnh Ninh tại đêm Chung kết không chỉ đến từ những chiếc cúp. Qua hai tiết mục Em Tôi và Ngầu Đét, nam ca sĩ cho thấy khả năng chuyển đổi hình tượng và thích nghi với những màu sắc biểu diễn khác nhau.

Trong Em Tôi, anh cùng Thỏ DALAB, Hoàng Tôn, 14 Casper và Cheng hóa thân thành những người lính giữa hoàn cảnh quê nhà chìm trong bão lũ. Tiết mục khai thác tình anh em, nỗi đau mất mát và sự hy sinh, đưa Đinh Mạnh Ninh vào một câu chuyện giàu cảm xúc, đòi hỏi sự tiết chế trong biểu cảm và khả năng truyền tải tinh thần nhân văn.

Ở chiều ngược lại, Ngầu Đét mang đến hình ảnh hoàn toàn khác. Với mái tóc bạch kim, diện mạo gai góc và thần thái lạnh lùng, nam ca sĩ xuất hiện trong màu sắc cá tính, có phần nổi loạn. Sự tương phản giữa hai tiết mục cho thấy anh không ngại bước ra khỏi hình ảnh quen thuộc gắn với thế mạnh giọng hát để khám phá thêm những khả năng trên sân khấu.

Đây cũng là tinh thần xuyên suốt hành trình của Đinh Mạnh Ninh tại chương trình: sẵn sàng thử sức, tiếp nhận những yêu cầu mới và tìm kiếm cách thể hiện khác biệt qua từng công diễn. Hai hình tượng đối lập ở đêm Chung kết trở thành điểm nhấn cho quá trình làm mới bản thân, đồng thời cho thấy những trải nghiệm tại chương trình đã mở ra nhiều không gian sáng tạo hơn cho nam ca sĩ.

Bên cạnh thành tích chuyên môn, những mối quan hệ hình thành trong chương trình là điều Đinh Mạnh Ninh đặc biệt trân trọng. Khi được hỏi về người anh tài thân thiết nhất, nam ca sĩ cho rằng mỗi người có một cách kết nối riêng với mình, dựa trên cá tính, sở thích và những mối quan tâm chung.

“Như các bạn cũng thấy, xuyên suốt cả chương trình, tôi tương tác với nhiều anh tài và cũng rất thoải mái đón nhận những năng lượng mới mẻ từ những anh tài khác. Mỗi người lại có một kiểu thân thiết khác nhau với tôi dựa trên cá tính, sở thích hoặc sự quan tâm chung nào đấy, vì vậy rất khó có thể gọi tên ai thân thiết nhất. Nhưng tôi nghĩ sau tất cả, người ở bên tôi nhiều nhất đồng thời có những màn tương tác đáng nhớ nhất chính là anh Trịnh Thăng Bình.

Không chỉ những người anh em mới, tôi còn được kết nối lại, làm việc chung cả với những anh em bạn bè tôi từng quen biết rất nhiều năm, rất quý mến và trân trọng như Hoàng Tôn, OSAD… và rất nhiều người nữa. Tôi thực sự rất trân trọng những tình cảm này cùng với giá trị mà chương trình mang lại” – Đinh Mạnh Ninh chia sẻ với PV Dân Việt.

Đinh Mạnh Ninh sinh năm 1989, từng là thành viên nhóm nhạc M4U trước khi theo đuổi con đường solo. Anh ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua những ca khúc như Mùa yêu đầu, Hà Nội trà đá vỉa hè... Mới đây, anh giàn danh hiệu Chiến tướng của năm trong show Anh trai vượt ngàn chông gai.