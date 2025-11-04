Diễn viên Kiều My sắp lên xe hoa

Trên trang cá nhân, Kiều My - gương mặt quen thuộc của VTV thế hệ mới - đã khoe ảnh được bạn trai cầu hôn tại Hàn Quốc. Cô không giấu nụ cười hạnh phúc khi ôm chặt vị hôn phu và khoe chiếc nhẫn đính ước: "Ngày đẹp trời, tôi nói đồng ý".

Cô cho biết lễ cưới sẽ được tổ chức trong thời gian tới và sẽ thông báo cụ thể đến khán giả vào dịp thích hợp.

Diễn viên Kiều My được cầu hôn tại Hàn Quốc. (Ảnh: FBNV)

Phía dưới bài đăng, cô nhận vô số lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Trong phần bình luận, dàn diễn viên quen thuộc của phim truyền hình như Quỳnh Kool, Huyền Lizzie, Bảo Thanh… cũng nô nức gửi lời chúc, bày tỏ niềm vui khi cô sắp lên xe hoa.

Kiều My từng tiết lộ với truyền thông rằng bạn trai không phải đại gia, nhưng luôn ở bên cô, ủng hộ cô trong công việc lẫn cuộc sống. Cặp đôi từng đi du lịch Thái Lan cùng nhau và nhận được lời khen "có tướng phu thê".

Kiều My nhận nhiều lời chúc từ bạn bè, đồng nghiệp