Diễn viên 19 tuổi bỏ trốn vì 'phải đóng quá nhiều cảnh hôn'

Theo Sohu, Lăng Thần được mời đóng chính Mê muội vì tình, gia nhập đoàn phim ở Chiết Giang từ cuối tháng 9. 3h ngày 28/9 (giờ địa phương), diễn viên rời đoàn, không báo trước cho trợ lý của mình. Sau đó, Hồ Lăng Thần nhắn tin cho một nhân viên đoàn phim: "Tôi không quay nữa, các anh tìm người khác thay tôi đi".

Một số thành viên trong êkíp nói Hồ Lăng Thần tới Hàng Châu để dỗ dành bạn gái tên Thất Khả Hân. Trước đó, diễn viên đề nghị nhà sản xuất để anh và Thất Khả Hân đóng cặp nhưng bị từ chối.

Hồ Lăng Thần đột ngột bỏ phim khiến êkíp thiệt hại hơn 100.000 nhân dân tệ (370 triệu đồng) mỗi ngày, bao gồm tiền thuê thiết bị, trường quay, chi phí cho nhân viên. Công ty sản xuất đã tìm người thay thế. Đơn vị sản xuất dự kiến kiện Hồ Lăng Thần vi phạm hợp đồng, yêu cầu bồi thường số tiền 870.000 nhân dân tệ (3,2 tỷ đồng).

Diễn viên Hồ Lăng Thần được chọn đóng chính nhiều phim ngắn nhờ ngoại hình điển trai. Ảnh: Sohu

Ngày 2/10, trong video trên trang cá nhân, Hồ Lăng Thần thừa nhận bồng bột, sai lầm khi tự ý bỏ trốn khỏi đoàn phim. Diễn viên thừa nhận lỗi của anh, cho biết không liên quan người yêu. Lăng Thần phủ nhận tin đồn Thất Khả Hân ép anh bỏ đóng phim. Diễn viên xin lỗi vì hành vi "thiếu trưởng thành" của mình.

Theo Lăng Thần, sau khi ký hợp đồng với công ty sản xuất, anh mới phát hiện kịch bản có nhiều cảnh "nóng". "Những cảnh hôn trong kịch bản vượt quá mức độ tôi có thể chấp nhận được", Hồ Lăng Thần nói. Diễn viên quê tỉnh Liêu Ninh, từng đóng hơn 10 phim ngắn, mỗi phim từ 50 đến 100 tập.

Scandal liên quan Lăng Thần gây chú ý trên mạng xã hội. Một bộ phận ý kiến nhận xét diễn viên thiếu chuyên nghiệp, số khác cho rằng sự việc còn phản ánh hiện trạng phim ngắn trên Douyin lạm dụng cảnh "nóng" để thu hút lượt xem và tương tác.

Hồi tháng 9, diễn viên Hứa Tử Ngâm tiết lộ cô bị bạn trai - Lý Vân Bằng - bỏ vì đóng nhiều đoạn ôm hôn trong phim ngắn. Theo Tử Ngâm, cô yêu diễn xuất, không thể từ chối những đoạn tình tứ theo yêu cầu của kịch bản, và xem chỉ là công việc, không để ảnh hưởng chuyện tình cảm. Dù cô nhiều lần giải thích, bạn trai không chấp nhận.

Lý Vân Bằng từng đóng phim ngắn nhưng hiện theo đuổi công việc khác. Anh cho biết thường nhận các bình luận chế giễu khi Hứa Tử Ngâm đóng cảnh lãng mạn trên màn ảnh. Do quan điểm khác biệt, Vân Bằng lựa chọn chia tay trong êm ấm, giữ mối quan hệ bạn bè với cô.