Nữ diễn viên 'Còn ra thể thống gì nữa' thăng hạng nhan sắc, danh tiếng

Bộ phim cổ trang hài "Còn ra thể thống gì nữa" vừa kết thúc phát sóng với thành tích ấn tượng. Hai diễn viên chính Thừa Lỗi, Vương Sở Nhiên đều nhận được sự ủng hộ của khán giả. Có thể nói đây là bộ phim giúp nữ diễn viên chính lấy lại hình ảnh sau hàng loạt rắc rối. Khán giả ấn tượng với Vương Sở Nhiên và Thừa Lỗi đẹp đôi, diễn xuất ăn ý. (Ảnh: Weibo)

Bộ phim "Còn ra thể thống gì nữa" lên sóng từ ngày 6/2 nhưng ngay từ những tập đầu, phim đã nhanh chóng trở thành hiện tượng đáng chú ý của màn ảnh Hoa ngữ đầu năm 2026. Khán giả được chứng kiến những tình huống dở khóc dở cười: Hoàng đế coi triều đình như công ty đa quốc gia, quan lại là đối tác khó tính, còn yêu phi thì đau đầu với KPI, OKR, review dự án… chỉ để tránh một kết cục “bay màu”. (Ảnh: Weibo).

Vương Sở Nhiên có cú “lột xác” ấn tượng khi rời bỏ hình ảnh hiền lành quen thuộc để hóa thân thành Dữu Vãn Âm - yêu phi sắc sảo, quyến rũ. (Ảnh: Weibo).

Dù bị stylist đưa cho các bộ đồ cực sến từ màu sắc đến kiểu dáng, lại thêm phụ kiện rườm rà nhưng Vương Sở Nhiên vẫn khoe được nhan sắc rực rỡ, không hổ danh là “tiểu Lưu Diệc Phi”. Đằng sau vẻ đẹp “hại nước hại dân” ấy lại là một cô nàng công sở chính hiệu, luôn lẩm nhẩm KPI trong đầu. (Ảnh: Weibo).

Mới đây, Vương Sở Nhiên có cơ hội hóa thân thành Vương Chiêu Quân trong một tiết mục tại Gala Tết Nguyên đán trên đài truyền hình CCTV. Khán giả nhận xét biểu cảm của nữ diễn viên truyền tải được nỗi niềm và tình yêu lớn lao của nhân vật chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi. (Ảnh: Weibo).

Vương Sở Nhiên nổi bật khi trình diễn cùng các nghệ sĩ khác trên sân khấu. (Ảnh: Weibo)

Sau thành công của bộ phim "Còn ra thể thống gì nữa", Vương Sở Nhiên tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Không chỉ gây ấn tượng với nhan sắc ngày càng thăng hạng và lối diễn tự nhiên, nữ diễn viên còn cho thấy tham vọng "phủ sóng" màn ảnh khi liên tiếp góp mặt trong 4 dự án mới, trải dài từ hiện đại, dân quốc đến cổ trang quyền mưu. (Ảnh: Weibo).

Vương Sở Nhiên sinh năm 1999, có năng khiếu diễn xuất từ nhỏ, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải. Ngay từ thời đi học, cô đã nổi tiếng với nhan sắc rực rỡ cùng với thành tích học tập xuất sắc. Tuy nhiên khi mới vào nghề, Vương Sở Nhiên bị so sánh với Lưu Diệc Phi vì có nhiều nét tương đồng với đàn chị. Điều này vừa là lợi thế, vừa tạo thành điểm bất lợi cho cô. (Ảnh: Weibo).

Cô bước chân vào ngành giải trí năm 2016 và được khán giả biết đến qua các bộ phim: "Yến Vân Đài", "Ngọc Cốt Dao", "Khói lửa nhân gian của tôi", "Tình yêu có pháo hoa"… Vương Sở Nhiên có nền tảng nghệ thuật vững vàng. Ngoài diễn xuất, cô còn biết chơi piano, ukulele, nhảy múa và từng hát nhạc phim. (Ảnh: Weibo).