Diễn biến mới vụ 2 nam ca sĩ bị bắt

Nhóm nhạc nam đình đám Energy, từng gây tiếng vang lớn khi tái xuất vào tháng 1/2024 sau gần 20 năm gián đoạn, đã giành giải “Ca khúc của năm” tại Golden Melody Awards năm 2025 nhờ bản hit Friday Night.

Tuy nhiên, ánh hào quang ấy nhanh chóng bị lu mờ bởi bê bối trốn nghĩa vụ quân sự đang khiến dư luận Đài Loan (Trung Quốc) chấn động.

Cơ quan chức năng đang điều tra đường dây mua bán giấy tờ y tế giả để né nghĩa vụ quân sự, với ít nhất 11 nghệ sĩ nam bị nghi ngờ liên quan. Trong đó, hai thành viên của Energy là Khôn Đạt và Thư Vĩ đã thừa nhận hành vi trốn nghĩa vụ và được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh.

Trương Thư Vĩ khai đã trả 150.000 Đài tệ (khoảng 4.873 USD) để trốn nghĩa vụ. Khôn Đạt đang ở nước ngoài khi vụ việc bị điều tra. Anh lập tức hủy công việc, trở về Đài Loan (Trung Quốc) và bị triệu tập thẩm vấn.

Trong thông báo, công ty quản lý của Energy thay nhóm gửi lời xin lỗi: "Chúng tôi chân thành xin lỗi vì những rắc rối và thay đổi trong kế hoạch biểu diễn, hợp tác do sự việc lần này gây ra. Energy sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm và gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất đến công chúng, đặc biệt là các fan luôn yêu thương và ủng hộ nhóm".

Nhóm Energy có hai thành viên bị điều tra trốn nghĩa vụ quân sự. Nhóm đưa ra tuyên bố tạm dừng tất cả buổi biểu diễn công khai từ nay đến cuối tháng 6/2026.

Theo kế hoạch ban đầu, Energy sẽ biểu diễn cùng nhóm nhảy Nhật Bản Avantgardey tại Đài Loan ngày 31/10, sau đó là hai đêm diễn ở Thâm Quyến và Thành Đô (Trung Quốc) trong tháng 11, cùng hai đêm concert tại Đài Bắc vào tháng 1/2026. Tất cả buổi biểu diễn, ngoại trừ concert tháng 1/2026 tại Đài Bắc, đều đã bị hủy bỏ.

Công ty nhấn mạnh sẽ chủ động đối mặt với ảnh hưởng của vụ việc, phối hợp cùng cơ quan chức năng để tìm hướng giải quyết phù hợp, đồng thời “bằng hành động thực tế, khôi phục niềm tin nơi công chúng".

Energy gồm 5 thành viên, ra mắt năm 2002, từng ngừng hoạt động vào năm 2009, trước khi tái hợp vào 2024 và phát hành album mới mang tên All In hồi tháng 7/2025.

Theo quy định, bất kỳ ai bị kết tội trốn nghĩa vụ quân sự đều có thể đối mặt với mức án lên tới 5 năm tù giam.