Ảnh sao 29/9: Tăng Thanh Hà khoe vai trần

Tăng Thanh Hà để lộ bờ vai thon khi diện váy hai dây của Chloé chụp ảnh cho một tạp chí.

Diễn viên có những khoảnh khắc vui vẻ bên các cộng sự thân thiết nhiều năm, gồm giám đốc sáng tạo Hà Đỗ và nhiếp ảnh gia Hoàng Phúc.

Đàm Thu Trang cùng Diệp Lâm Anh đi xem phim ủng hộ cô bạn thân. Stylist Pông Chuẩn hiện tham gia diễn xuất trong 'Trại buôn người'.

Thu Trang sau xem phim trêu bạn: 'Bảo đóng vai nhân hậu, xinh đẹp lắm. Cười một cái là tôi nghi rồi, ai ngờ trong phim láo thế'.

Đại Nghĩa chụp ảnh sau hậu trường sân khấu, tiết lộ lịch làm việc dày đặc. Trong ba ngày, anh chạy sáu suất diễn, quay bốn số chương trình, về nhà soạn bài cho lớp rồi hôm sau tiếp tục năm suất diễn.

Nghệ sĩ hài hước viết: 'Chắc phải ngậm sâm cho lại sức quá'.

Phan Hiển khoe ảnh dự tiệc cưới NTK Anh Thư cùng vợ. Anh nói cảm thấy may mắn khi kết hôn với người vợ 'tài đức vẹn toàn'.

Hữu Đằng đăng tải ảnh hậu trường Hai ngày một đêm cùng HIEUTHUHAI. Nam diễn viên viết: 'Không hình chắc nói không ai tin. Chứ tui nhớ như in... đêm hôm ấy'.

Huỳnh Lập gặp lại các 'anh tài' của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 sau khi mỗi người hoàn thành lịch diễn riêng.

Anh viết: 'Họp mặt sau những show diễn khắp nơi của các anh em, quá vui'.

Hoa hậu Giáng My gặp hai nhà thiết kế Vũ Ngọc Tú và Đinh Trường Tùng. Cô cho biết mỗi lần gặp thường được hai người tặng quà, nhưng trân trọng hơn là tình cảm và sự chân thành họ dành cho cô suốt nhiều năm.

Giáng My nhận xét hai NTK không chỉ tài năng mà còn có 'cái tâm và tầm' trong hành trình làm nghề.

NSND Trịnh Kim Chi đăng ảnh giảng dạy tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM. Trước thềm học kỳ mới, cô nhắn học trò duy trì tinh thần ngoan, chăm chỉ, quyết tâm và đoàn kết.