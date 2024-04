Đạo diễn được Tim Cook trực tiếp tới gặp mặt có sự nghiệp đặc biệt thế nào?

Trong lần sang Việt Nam, tỷ phú Tim Cook đã dành thời gian gặp gỡ một số nghệ sĩ Việt Nam như ca sĩ Mỹ Linh và con gái – ca sĩ Mỹ Anh, đồng thời cũng tới gặp trực tiếp đạo diễn Phương Vũ – Co-Founder, đạo diễn của Antiantiart.

“Phương Vũ và team của anh ấy vô cùng sáng tạo. Họ đã cho tôi xem cách họ dùng iPhone, iPad và Mac để biến mọi thứ và bất cứ những điều trong tưởng tượng của họ thành hiện thực trong Nirvana Space (Không gian sáng tạo của Phương và team – PV) – một workshop mang tính nghệ thuật không giống với bất cứ ai”, Tim Cook viết về cuộc gặp gỡ giữa ông và Phương Vũ.

Tỷ phú Tim Cook chia sẻ về cuộc gặp gỡ với Phương Vũ

Sự nghiệp của Phương Vũ có gì đặc biệt để tỷ phú Tim Cook chọn lựa dành thời gian tới gặp gỡ trao đổi?

Nhắc tới Phương Vũ, anh chàng sinh năm 1995 nổi tiếng với nhiều dự án làm đạo diễn quay MV hoàn toàn bằng iPhone, gần đây phải kể đến Đừng làm nó phức tạp kết hợp với tlinh. Có thể nói Phương Vũ là một trong những đại diện nổi bật cho cộng đồng sáng tạo trẻ tại Việt Nam.

Tim Cook chụp hình cùng Phương Vũ khi tới gặp trực tiếp đạo diễn người Việt

Việc anh và những người trong nhóm sử dụng các thiết bị của Apple vào hầu hết các công đoạn thiết kế tác phẩm sáng tạo nghệ thuật có thể xem là một trong những lý do khiến tỷ phú Tim Cook muốn gặp gỡ.

Phương Vũ cũng là nhà sáng lập nên nhóm làm phim Antiantiart (A.A.A) ra đời vào năm 2018. Thời gian đầu còn gặp khó khăn nhưng nhóm đã vượt qua bằng tinh thần cống hiến của sự sáng tạo. Nhiều dự án MV thành công mang dấu ấn của A.A.A như Nấu ăn cho em (Đen Vâu), Hit me up (Binz), Call me (Wren Evans)...

Trước đó vào tháng 6/2023, MV Con rồng cháu tiên do nhóm của Phương Vũ thực hiện cũng được đăng tải trên tài khoản Instagram chính thức của Apple. Dự án này anh kết hợp với nghệ sĩ trang điểm Yến Jii. Sản phẩm nằm trong chiến dịch #ShotOnIphone của Apple mùa hè 2023, thuộc dự án có đề tài tái hiện văn hóa Việt Nam.

Đặc biệt trong năm 2023, BST Hoa xuân ca được chiếu vào dịp Tết Nguyên đán là một dấu ấn đậm nét trong sáng tạo của nhóm. Đây cũng là video khiến tỷ phú Tim Cook xem đi xem lại nhiều lần khi ông tới gặp Phương Vũ. Trong cuộc gặp gỡ với vị CEO nổi tiếng của ngành công nghệ, Phương Vũ đã giới thiệu về những sản phẩm mà anh và nhóm đang thực hiện.

Năm 2014, nhóm tiếp tục tạo nên những MV thành công cho các sao Việt như Nâng chén tiêu sầu (Bích Phương), bản parody Haru Haru của MCK với các rapper, pho real (Low G).

Thành công là thế nhưng Phương Vũ đi lên từ những gian khó ngày đầu. Anh từng chia sẻ: “Chưa bao giờ nghĩ tới chuyện mình trở thành đạo diễn”. Từ một chàng trai bán quần áo, theo đuổi chuyên ngành Nhiếp ảnh báo chí, anh thường chụp ảnh cho thương hiệu thời trang tự sáng lập của mình bằng một chiếc iPhone đơn giản. Dần dà niềm đam mê đã giúp anh biến ước mơ thành hiện thực khi trở thành đạo diễn thành công trong vài năm gần đây.

MV "Nấu ăn cho em" của Đen Vâu được Phương Vũ và team thực hiện về phần hình ảnh

Qua cách thể hiện của Phương Vũ trong những MV anh thực hiện, khán giả cảm nhận thấy sự sáng tạo và ý nghĩa sâu sắc. Nói về MV Nấu ăn cho em của Đen Vâu, Phương Vũ chia sẻ: “Tôi quay MV đó không cần quá cầu kỳ. Tôi muốn gần gũi nhất có thể để khiến mọi cảnh quay đều là sự tự nhiên và chân thật nhất. Hy vọng rằng khán giả có thể cảm nhận được cuộc sống đầy khó khăn của các em bé trên vùng cao nhưng đâu đó vẫn là nụ cười rạng ngời, tràn đầy sức sống”.

