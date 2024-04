Đạo diễn cho MV của Đen Vâu nói gì sau cuộc gặp tỷ phú Tim Cook?

Trong lần tới Việt Nam vừa qua, vị tỷ phú Tim Cook đã dành thời gian gặp gỡ với các nghệ sĩ trẻ, nhà sáng tạo nội dung, trong đó có ca sĩ Mỹ Linh và con gái – ca sĩ Mỹ Anh, reviewer Duy Thẩm và đạo diễn Phương Vũ.

Phương Vũ cũng chính là đạo diễn cho một loạt những MV nổi tiếng của ca sĩ Việt, trong đó phải kể đến Nấu ăn cho em (Đen Vâu), Nâng chén tiêu sầu (Bích Phương), Hit me up (Binz), Call me (Wren Evans), Hoa xuân ca (kết hợp cùng VTV)...

Đạo diễn Phương Vũ giới thiệu với tỷ phú Tim Cook về một số sản phẩm do team anh sáng tạo

Là một đạo diễn trẻ gặt hái nhiều thành công, Phương Vũ kể với chúng tôi về cuộc gặp bất ngờ cùng vị CEO của Apple: “Trước khi gặp, Phương không biết đó là bác Tim Cook. Phương chỉ được thông báo trước sẽ gặp một người lãnh đạo cấp cao của Apple.

Phương thấy bác Tim Cook thân thiện, không có cảm giác gặp một chính khách, người nổi tiếng thế giới. Lúc trò chuyện với Phương, cách bác ấy nhìn nhận những sản phẩm nghệ thuật của team Phương làm một cách cởi mở, thoải mái.

Phương chọn những sản phẩm nghệ thuật để giới thiệu với bác Tim Cook dựa trên một số tiêu chí. Trước tiên phải mang tính cá nhân của team Phương, mang được tính văn hóa Việt Nam nhiều và những sản phẩm được tạo ra từ hệ thống thiết bị của Apple design để làm việc.

Một vài sản phẩm bác Tim Cook xem lại 1 vài lần, trong đó có BST Hoa xuân ca. Bác ấy rất thích thú, khen ngợi sự sáng tạo. Bác rất thích khu tổ hợp có phòng nhảy, cửa hàng quần áo, quán café, phòng studio, salon tóc, studio make-up, tatoo…”.

"Phương thấy bác Tim Cook thân thiện, không có cảm giác gặp một chính khách, người nổi tiếng thế giới", Phương Vũ chia sẻ

Phương Vũ giới thiệu với vị tỷ phú về những dự án nghệ thuật anh cùng team của mình đã, đang thực hiện, đồng thời chia sẻ về góc nhìn nghệ thuật của giới trẻ Việt Nam hiện nay.

Sau cuộc gặp gỡ với ông Tim Cook, Phương Vũ thẳng thắn cho biết bản thân anh lúc nào cũng mong muốn team của mình có thể vươn tầm ra thế giới.

Kết thúc buổi gặp, vị CEO nổi tiếng thế giới đã đăng tải trên trang cá nhân video ngắn kèm theo những lời khen ngợi dành cho Phương Vũ và nhóm của anh.

Đạo diễn trẻ của loạt MV triệu view

Chia sẻ thêm với chúng tôi, Phương Vũ đưa ra những nhận xét khi được hỏi về việc làm các MV cho những ca sĩ trẻ Gen Z hiện nay.

Anh kể: “Phương thích trộn những chất liệu lạ với nhau để tạo ra một sản phẩm khác biệt. Đó là điều Phương luôn hướng tới. Việc hòa trộn giữa văn hóa Việt Nam và thế giới vào một MV cũng là điều Phương rất thích. Nó mang hơi hướng đương đại vào trong một sản phẩm mang tính truyền thống. Không phải sản phẩm nào của tụi mình cũng mang tính truyền thống. Nó chỉ đơn giản là nếu mình thấy phù hợp, hay, chất liệu lạ thì mình kết hợp lại”.

Về mặt hình ảnh, khi được hỏi về các MV của các ca sĩ Gen Z Việt Nam hiện nay, Phương Vũ nhận định: “Mình thấy mọi người đang làm rất tốt, cuốn hút, từ mặt hình ảnh đến chất lượng đều được đầu tư nhiều”.

Anh từng là đạo diễn cho MV của Binz, Đen Vâu

Về mặt chi phí, Phương Vũ nhận định tùy thuộc vào kiểu MV ca sĩ muốn hướng tới. “Tùy trường hợp, tùy từng ca sĩ, có nhiều lúc tụi mình phải theo ý đồ của ê-kíp ca sĩ vì họ đã có sẵn một hướng đi rõ ràng.

Khi làm MV cho các ca sĩ Gen Z, Phương sẽ dựa theo nhu cầu của khách hàng và lựa chọn chất liệu mình thấy hứng thú. Nếu đó là chất liệu hay, có thể truyền tải nhiều năng lượng về mặt hình ảnh thì mình sẽ làm”.

Ở vai trò đạo diễn, Phương Vũ cùng với team Antiantiart đã tạo ra khoảng 300 video ở các quy mô khác nhau. Anh chia sẻ: “Từ những ngày đầu còn khó khăn cho tới hiện tại đã gặt hái được một số thành công, team của Phương cùng nhau trải qua nhiều điều đáng nhớ. Thật ra team của mình vẫn còn ở trong bước khởi đầu vẫn còn trẻ và phải học hỏi nhiều. Thành công đạt được rất đáng tự hào với chúng tôi nhưng vẫn còn phải học thêm nhiều”.

