iPhone đang suy tàn và đây là giải pháp Apple cần làm lúc này

Tuy nhiên, mọi thứ hiện không còn như kỳ vọng của Apple do thành công của các nhà sản xuất smartphone đến từ Trung Quốc cũng như các quy định do chính phủ nước này áp đặt. Cụ thể, mặc dù doanh số smartphone toàn cầu tăng 8% trong quý 1/2024 nhưng doanh số iPhone lại giảm 10%. Trong khi đó, lệnh cấm do Trung Quốc áp đặt đối với các thương hiệu nước ngoài cũng góp phần khiến doanh số iPhone sụt giảm.

Doanh số iPhone đang suy giảm khiến Apple phải "đứng ngồi không yên".

Giờ đây, báo cáo của Bloomberg nói rằng vấn đề đằng sau sự sụt giảm doanh số của Apple thực chất là do chính các thiết bị của công ty vì người dùng hiện tại không muốn sử dụng thiết bị mới và Apple cần nhiều người hơn tham gia vào hệ sinh thái công ty. Nói tóm lại, công ty không cung cấp đủ động lực cho người tiêu dùng để họ nâng cấp lên thiết bị mới.

Rõ ràng Apple hiểu điều đó, vì vậy công ty đang thực hiện rất nhiều thay đổi trong chiến lược kinh doanh. Mới đây, việc CEO Tim Cook qua thăm Việt Nam cũng được xem là cách để công ty thúc đẩy doanh số bán hàng sản phẩm. Không ai biết rõ toàn bộ mục đích chuyến đi là gì, nhưng đã có kỳ vọng về khả năng Apple sẽ mở cửa Apple Store tại Việt Nam, giúp mọi người tiếp cận những sản phẩm được phân phối từ chính Apple cùng đội ngũ nhân viên hỗ trợ thực sự chuyên nghiệp.

Mọi người cần một chiếc “iPhone SE tốt hơn”

Dòng sản phẩm iPhone nhận được những cải tiến nhỏ mỗi năm khiến nhiều người dùng tin rằng việc nâng cấp không thực sự đáng giá. Giải pháp của công ty cho vấn đề này là giới thiệu các dòng sản phẩm mới. Apple gần đây đã giới thiệu Vision Pro, nhưng do giá cao và thời gian rất dài để mọi người thích nghi nên nó dường như không làm tăng đáng kể doanh thu, ít nhất trong thời gian ngắn.

iPhone SE 4 sẽ là giải pháp cứu cánh để Apple thúc đẩy doanh số iPhone tăng trở lại.

Điều tốt nhất Apple có thể làm lúc này là giới thiệu một chiếc iPhone giá rẻ. Mặc dù công ty đã cố gắng giới thiệu điện thoại với mức giá chỉ bằng một nửa so với iPhone tiêu chuẩn nhưng thiết kế của iPhone SE hiện đã khá lỗi thời. Trong khi các nhà sản xuất điện thoại khác giới thiệu camera mạnh mẽ với màn hình lớn trong tầm giá 10 triệu đồng thì Apple lại chọn cung cấp mô-đun camera duy nhất cho iPhone SE.

Với việc Apple có thể đi sau một chút so với các đối thủ cạnh tranh về sức mạnh AI, công ty cần một iPhone SE để giúp vực dậy doanh số. Tất nhiên, họ cũng có thể hướng đến việc cải thiện hơn nữa dòng iPhone 16, đặc biệt khi công ty đang nghiên cứu mô hình ngôn ngữ lớn để đưa AI vào ngay trong iPhone. Điều này có nghĩa dữ liệu của người dùng sẽ không gửi lên đám mây vì tất cả sẽ được lưu trữ trên thiết bị của họ, rất tốt cho Apple trong việc duy trì quyền riêng tư.

