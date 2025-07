Jennifer Aniston vướng tin đồn hẹn hò nhà thôi miên Jim Curtis

Theo Dailymail, Jennifer Aniston cùng "bạn trai tin đồn" Jim Curtis và bạn thân, tài tử Jason Bateman cùng vợ, Amanda Anka, tới đảo Mallorca trong kỳ nghỉ Quốc khánh Mỹ 4/7. Những bức ảnh cho thấy Jennifer giới thiệu Jim với bạn bè của cô khi cả nhóm lên xe. Sau đó, họ cùng nhau thưởng thức tiệc trên du thuyền.

Jennifer Aniston và Jim Curtis (mặc áo phông xanh đi phía sau) tại Mallorca, Tây Ban Nha. Ảnh: Dailymail

Đây không phải là lần đầu tiên hai người xuất hiện cùng nhau. Tháng trước, Jennifer Aniston và Jim Curtis được trông thấy đi ăn tại khách sạn sang trọng Ventana Big Sur ở Bắc California. Một nhân chứng tiết lộ trên Page Six, diễn viên 56 tuổi thể hiện cử chỉ âu yếm với Jim trong khi dùng bữa.

Đại diện của Jennifer Aniston hiện từ chối bình luận về thông tin diễn viên hẹn hò Jim Curtis.

Jennifer Aniston và Jim Curtis. Ảnh: Instagram

Jim Curtis miêu tả bản thân là một nhà thôi miên và chuyên gia tư vấn tình yêu, cuộc sống. Ông có hơn nửa triệu người theo dõi trên Instagram. Jim Curtis thường xuyên đăng tải những câu nói truyền cảm hứng và cách giúp mọi người thoát khỏi quá khứ cùng những thói quen cũ để tìm thấy tình yêu, hạnh phúc.

Jennifer Aniston đã theo dõi tài khoản của Jim Curtis hai năm nay. Tuần trước, cô nhấn nút Like bài đăng của Jim về cách chữa lành và phục hồi sau ly hôn. Vào tháng 5, ngôi sao Friends chia sẻ đang đọc cuốn sách của Jim mang tên Shift: Quantum Manifestation Guide: A Workbook for Coding a New Consciousness (Tạm dịch: Chuyển Hóa Lượng Tử: Cẩm Nang Thực Hành Để Kiến Tạo Nhận Thức Mới). Một tháng trước đó, Jen tiết lộ cô đang tìm đến liệu pháp thôi miên để vượt qua chứng sợ đi máy bay.

Jennifer Aniston sống độc thân nhiều năm nay. Diễn viên trước đây kết hôn với tài tử Brad Pitt từ năm 2000 đến 2005 và diễn viên Justin Theroux từ năm 2015 đến 2018.