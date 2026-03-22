Táo Quân trở lại

Chia sẻ với Tiền Phong, NSƯT Chí Trung xác nhận hình ảnh mới được chụp tối 21/3. Nam nghệ sĩ cho biết: “Chúng tôi tập luyện tiểu phẩm Táo Quân nằm trong chương trình kỷ niệm 30 năm của VTV3 - Số phát sóng đầu tiên”. Dự kiến chương trình sẽ lên sóng vào cuối tháng 3.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh Táo Quân từng vắng bóng khiến nhiều khán giả hụt hẫng. Trước đó, việc chương trình không lên sóng như thường lệ dịp Tết gây nhiều tranh luận. Nhiều người bày tỏ tiếc nuối khi “món ăn tinh thần” quen thuộc bị gián đoạn sau hơn hai thập kỷ.

Hình ảnh các nghệ sĩ tập luyện cho tiểu phẩm Táo Quân nằm trong chương trình kỷ niệm 30 năm số phát sóng đầu tiên của VTV3.

Không ít đồn đoán cho rằng chương trình tạm dừng vì sức khỏe của NSND Quốc Khánh - gương mặt gắn liền với vai Ngọc Hoàng. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ lên tiếng phủ nhận, khẳng định tình trạng sức khỏe ổn định.

Thời điểm đó, NSƯT Chí Trung cho biết việc tạm dừng xuất phát từ nhiều yếu tố như kỹ thuật sản xuất, lịch trình dày đặc và thể trạng của nghệ sĩ. Đồng thời nhấn mạnh đây là khoảng lặng cần thiết để chương trình tính toán hướng đi mới, thay đổi một số gương mặt.

Ra đời từ năm 2003, Táo Quân nhanh chóng tạo dấu ấn riêng khi lựa chọn cách tổng kết các vấn đề nổi bật trong năm bằng hình thức châm biếm, hài hước. Các câu chuyện về giao thông, giáo dục, y tế hay kinh tế được “điểm danh” qua lăng kính sân khấu, vừa giải trí vừa gợi suy ngẫm. Chính cách tiếp cận này giúp chương trình duy trì sức hút bền bỉ, trở thành một phần ký ức Tết của nhiều gia đình.

Thành công của chương trình gắn liền với dàn nghệ sĩ quen thuộc như Quốc Khánh, Tự Long, Vân Dung, Quang Thắng, Chí Trung… Sự tung hứng ăn ý cùng phong cách hài mang đậm dấu ấn cá nhân đã tạo nên thương hiệu khó thay thế.

Dẫu vậy, sự trở lại lần này vẫn chưa trọn vẹn khi thiếu vắng NSND Công Lý và NSND Xuân Bắc - hai gương gắn liền vai Bắc Đẩu và Nam Tào với những màn đối đáp sắc bén. Trở lại sau quãng nghỉ, Táo Quân đứng trước yêu cầu làm mới khi thị hiếu thay đổi, áp lực dành cho một thương hiệu lâu năm càng lớn.