Điều kỳ bí trong cuộc hôn nhân 'lệch tuổi' giữa Đường Tăng 'Tây Du Ký' 1986 cùng vợ doanh nhân tỷ đô

Trong làng giải trí Hoa ngữ, câu chuyện tình và hôn nhân giữa Trì Trọng Thụy – người nổi tiếng với vai Đường Tăng trong Tây Du Ký 1986 và Trần Lệ Hoa luôn là đề tài thu hút sự quan tâm của công chúng suốt hơn ba thập kỷ. Không chỉ bởi sự chênh lệch tuổi tác, địa vị xã hội mà còn vì cách họ vượt qua định kiến để xây dựng một cuộc hôn nhân bền vững hiếm có.

Trì Trọng Thụy - Trần Lệ Hoa từ cuộc gặp gỡ định mệnh đến hôn nhân vượt qua định kiến

Trì Trọng Thụy và Trần Lệ Hoa quen nhau vào cuối những năm 1980, khi nam diễn viên đang ở đỉnh cao danh tiếng nhờ vai Đường Tăng. Trong khi đó, Trần Lệ Hoa đã là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực bất động sản. Theo nhiều nguồn tin, hai người được bạn bè giới thiệu khi cả hai đều độc thân: Trì Trọng Thụy chưa lập gia đình, còn Trần Lệ Hoa đã trải qua một cuộc hôn nhân và có ba người con riêng.

Trì Trọng Thụy nổi tiếng với vai Đường Tăng trong "Tây Du Ký" bản 1986.

Tuy nhiên, con đường đến với hôn nhân của họ không hề dễ dàng. Chính Trì Trọng Thụy từng thừa nhận ông đã nhiều lần từ chối lời cầu hôn của Trần Lệ Hoa vì lo ngại dư luận. Sự chênh lệch 11 tuổi, cùng khoảng cách về tài sản và địa vị khiến mối quan hệ này ngay từ đầu đã bị nhìn nhận với nhiều nghi ngờ.

Năm 1990, cặp đôi chính thức kết hôn. Khi đó, Trì Trọng Thụy 38 tuổi còn Trần Lệ Hoa 49 tuổi. Cuộc hôn nhân này lập tức trở thành tâm điểm bàn tán. Nhiều người cho rằng nam diễn viên nổi tiếng lựa chọn kết hôn vì tài sản khổng lồ của nữ doanh nhân.

Những lời đàm tiếu không chỉ dừng lại ở thời điểm kết hôn mà còn kéo dài trong nhiều năm sau đó. Tuy nhiên, thay vì lên tiếng phản bác, cả hai chọn cách sống kín tiếng, tập trung vào đời sống gia đình và công việc. Chính sự im lặng này dần khiến dư luận thay đổi cách nhìn nhận.

Sự hy sinh và lựa chọn của Trì Trọng Thụy

Một trong những điểm đặc biệt của cuộc hôn nhân này là sự thay đổi lớn trong sự nghiệp của Trì Trọng Thụy. Sau khi kết hôn, ông dần rút lui khỏi làng giải trí để tập trung hỗ trợ công việc kinh doanh của vợ.

Trì Trọng Thụy kém vợ doanh nhân tỷ đô 11 tuổi.

Quyết định này từng gây tiếc nuối cho nhiều khán giả, nhưng lại phản ánh rõ vai trò mà ông lựa chọn trong gia đình: Không phải một ngôi sao nổi tiếng mà là người bạn đời đồng hành. Trong đời sống thường ngày, ông luôn thể hiện sự tôn trọng đặc biệt với vợ, thậm chí gọi bà là "chủ tịch", trong khi Trần Lệ Hoa gọi ông là "thầy Trì".

Cách xưng hô này phần nào cho thấy sự khác biệt về vị thế trong gia đình, nhưng đồng thời cũng phản ánh sự tôn trọng lẫn nhau giữa hai người.

Trì Trọng Thụy - Trần Lệ Hoa có nguyên tắc hôn nhân riêng biệt

Cuộc sống hôn nhân của họ được xây dựng trên những nguyên tắc khá đặc biệt. Trần Lệ Hoa là người giữ vai trò quyết định trong gia đình, từ công việc đến sinh hoạt hàng ngày.

Ngay từ đầu, bà đã đặt ra quy định không sinh thêm con để đảm bảo quyền thừa kế cho ba người con riêng. Điều này được Trì Trọng Thụy chấp nhận hoàn toàn.

Đường Tăng "Tây Du Ký" bản 1986 có đời thực kín tiếng sau khi kết hôn.

Ngoài ra, nam diễn viên cũng chia sẻ rằng ông luôn giữ gìn thể diện cho vợ trước mặt người khác, mọi bất đồng nếu có đều được giải quyết trong riêng tư. Chính sự nhường nhịn và thấu hiểu này được xem là một trong những bí quyết giúp cuộc hôn nhân của họ bền vững.

Dù ban đầu bị nghi ngờ là mối quan hệ dựa trên vật chất, nhưng theo thời gian, Trì Trọng Thụy và Trần Lệ Hoa đã chứng minh điều ngược lại. Họ không có con chung, nhưng vẫn duy trì cuộc sống hôn nhân hạnh phúc suốt hơn 30 năm.

Trong mắt bạn bè và truyền thông, họ là một cặp đôi kín tiếng, ít xuất hiện trước công chúng nhưng luôn đồng hành trong những sự kiện quan trọng. Sự gắn bó lâu dài đã trở thành minh chứng rõ ràng nhất cho tình cảm giữa hai người.

Những năm tháng cuối đời và sự chia ly

Tháng 4 năm 2026, Trần Lệ Hoa qua đời tại Bắc Kinh ở tuổi 85, khép lại một cuộc đời kinh doanh lẫy lừng và một cuộc hôn nhân kéo dài hơn 36 năm.

Sự ra đi của bà khiến dư luận một lần nữa nhìn lại mối quan hệ giữa hai người. Nhiều ý kiến cho rằng Trì Trọng Thụy đã dành trọn hơn ba thập kỷ để chăm sóc và đồng hành cùng vợ, bất chấp mọi định kiến ban đầu.

Sau khi bà qua đời, câu chuyện về tài sản thừa kế cũng thu hút sự chú ý, nhưng điều được nhắc đến nhiều hơn chính là sự tận tâm và gắn bó của nam diễn viên trong suốt cuộc hôn nhân.

Những năm tháng cuối đời viên mãn của cặp đôi "lệch tuổi" Trì Trọng Thụy và Trần Lệ Hoa.

Cuộc hôn nhân giữa Trì Trọng Thụy và Trần Lệ Hoa là minh chứng rõ ràng cho việc tình yêu và sự gắn bó không bị giới hạn bởi tuổi tác, địa vị hay những định kiến xã hội. Từ một mối quan hệ từng bị hoài nghi, họ đã xây dựng nên một cuộc sống hôn nhân bền bỉ, kín đáo nhưng đầy ý nghĩa.

Hơn ba thập kỷ bên nhau, họ không chỉ là vợ chồng mà còn là đối tác, là tri kỷ trong cả cuộc sống lẫn công việc. Câu chuyện của họ cho thấy rằng, đôi khi, những cuộc hôn nhân gây tranh cãi nhất lại có thể trở thành những mối quan hệ bền vững và đáng ngưỡng mộ nhất.