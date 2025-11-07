Hồ Ngọc Hà ủng hộ 500 triệu đồng giúp bà con vùng lũ

Hồ Ngọc Hà là một trong những ca sĩ góp mặt tại đêm nhạc Người tình 7, diễn ra ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia tối 6/11. Trò chuyện với khán giả, Hồ Ngọc Hà nói cô đã đọc kinh cầu nguyện trên đường đến buổi diễn khi biết cơn bão số 13 đã đi qua nhiều tỉnh thành. Cô là một người con của miền Trung và luôn mong muốn được đóng góp nhiều hơn nữa cho đồng bào vùng lũ. Vì thế, cô quyết định dành 500 triệu đồng hỗ trợ người dân miền Trung.

Hồ Ngọc Hà biểu diễn trong liveshow 'Người tình 7' tối 6/11.

"Với Hà, cuộc sống như bây giờ là đủ, gia đình mỗi ngày 3 bữa cơm và được lo lắng cho con. Còn bản thân, thực sự đã từ lâu lắm rồi Hà không còn màng đến những điều khác, chỉ mong là giữ được những gì mình đang có, thật dài lâu. Vì vậy, hôm nay Hà đến đây không phải để đi làm, mà lâu lắm mới được gặp khán giả Hà Nội và hát cho mọi người nghe. Vì thế, chắc chắn trong buổi tối này, lương của Hà sẽ chia cho nhiều người hơn, như ban nhạc, cho ekip và đặc biệt Hà xin được trích một phần là 500 triệu đồng dành cho người dân miền Trung", ca sĩ nói.

Như vậy, chỉ trong vòng một tháng qua, Hồ Ngọc Hà đã gửi tổng cộng 1,3 tỷ đồng tới người dân các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Trước đó, trong tháng 10, cô lần lượt gửi 500 triệu đồng đến bà con chịu ảnh hưởng bởi bão Bualoi và 100 triệu đồng đến người dân thành phố Huế. Dịp sinh nhật cặp sinh đôi Lisa-Leon hôm 4/11, Hồ Ngọc Hà tiếp tục tặng thêm 200 triệu đồng nữa để hỗ trợ người dân Huế và Đà Nẵng.

Hồ Ngọc Hà chia sẻ với khán giả về việc làm thiện nguyện.

Cũng trong đêm nhạc Người tình 7, Hồ Ngọc Hà không ngại nhắc về sự cố "hát oét" ca khúc Bang bang ở một sự kiện tại TP HCM trước đó vài ngày. Cô nói vẫn sẵn sàng hát bài hát này nếu khán giả Hà Nội yêu thích và yêu cầu.

"Hà đi hát 20 năm rồi, mà không có một show diễn nào ở trong tâm trạng bình thường được cả, lúc nào cũng toát mồ hôi tay và đầy sự lo lắng không biết mình có làm mọi người hài lòng hay không. Với những câu hỏi đó, nên 20 năm rồi nhưng lúc nào Hà cũng cố gắng hết mình", cô cho biết. Sau đó, nữ ca sĩ mang đến loạt ca khúc Chơi vơi, Cô đơn trên sofa, liên khúc Gửi người yêu cũ - Cả một trời thương nhớ, liên khúc Xin hãy thứ tha...

Nữ ca sĩ khoe sắc vóc mẹ ba con khi trình diễn.

Hồ Ngọc Hà sinh năm 1984, quê Quảng Bình. Cô làm người mẫu, sau đó bén duyên ca hát. Trong gần 20 năm, cô có nhiều hit từ pop ballad đến dance, EDM.Cô còn làm huấn luyện viên tại các chương trình Giọng hát Việt, X-Factor, The Face... Năm 2017, cô hẹn hò diễn viên Kim Lý. Năm 2020, sau khi đăng ký kết hôn, họ đón cặp song sinh một trai, một gái, đặt tên là Leon và Lisa.