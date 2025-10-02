2 diễn viên Hàn Quốc qua đời

Ngày 2/10, Chosun đưa tin lễ tang của Kim Joo Young tổ chức tại nhà tang lễ của Đại học Chung Ang. Ông được chôn cất tại nghĩa trang Incheon Family Park.

Nam diễn viên được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim cổ trang nổi tiếng như Tears of the Dragon (1996-1998), Jeong Do Jeon (2014) trút hơi thở cuối cùng hôm 30/9 vì bệnh viêm phổi, hưởng thọ 73 tuổi.

Diễn viên Kim Joo Young.

Kim Joo Young tốt nghiệp Khoa Sân khấu - Điện ảnh, Đại học Chung Ang. Ông gia nhập làng giải trí năm 1974 khi trúng tuyển khóa 6 diễn viên của đài MBC, đồng thời vượt qua kỳ thi tuyển của đài TBC.

Tên tuổi của ông bắt đầu được chú ý nhờ những vai phản diện trong loạt phim dài tập Chánh thanh tra của MBC. Đến năm 1985, ông lần đầu đảm nhận vai chính trong bộ phim Cutting the Moonlight.

Suốt sự nghiệp, Kim Joo Young gắn bó với dòng phim dã sử, thường xuất hiện trong hình tượng các tướng lĩnh, đại thần. Ông góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng của đài KBS như Hoàng hậu Myeongseong (2001-2002), Dae Jo Yeong (2006-2007), Thế Tông Đại vương (2008). Ngoài ra, ông cũng tham gia một số phim hiện đại, tiêu biểu là I’m glad i loved you (2010-2011) của KBS và Góc khuất số phận (2011) của SBS.

Sau Jeong Do Jeon, Kim Joo Young dần rút lui khỏi màn ảnh. Trong một lần xuất hiện trên truyền hình, ông tiết lộ đã chuyển sang hành nghề thầy cúng. Tuy vậy, nam diễn viên vẫn khẳng định tình yêu dành cho nghiệp diễn: “Tôi muốn được đóng phim cho đến ngày nhắm mắt”.

Kim Joo Young là gương mặt nổi tiếng với dòng phim cổ trang.

Cách đó ít ngày vào 25/9, “ông trùm hài kịch Hàn Quốc” Jeon Yoo Sung qua đời tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Jeonbuk do tràn khí màng phổi trở nặng, hưởng thọ 76 tuổi.

Tốt nghiệp khoa Đạo diễn Sân khấu, trường Nghệ thuật Seorabeol, Jeon Yoo Sung khởi nghiệp năm 1968 với vai trò biên kịch hài đặc cách của Đài TBC Dongyang, trước khi chuyển sang làm diễn viên hài. Ông góp mặt trong nhiều chương trình ăn khách như Humor No. 1, Show video Jacky, trở thành gương mặt dẫn dắt làng hài Hàn Quốc những năm 1980.

Jeon Yoo Sung xây dựng các tiết mục dựa trên chơi chữ, châm biếm xã hội, qua đó nâng vị thế của diễn viên hài trong mắt công chúng. Thập niên 1980, ông cùng Choi Yang Rak tạo dấu ấn với câu cửa miệng “Cái gì thế này, chẳng nói được gì à?” trong chuyên mục trào phúng Nero 25 Hours thuộc chương trình Video Jacky của KBS.

“Ông trùm hài kịch Hàn Quốc” Jeon Yoo Sung mất ở tuổi 76.

Không chỉ là diễn viên, Jeon Yoo Sung còn là một trong những người đặt nền móng cho Gag Concert - chương trình hài lâu đời của KBS. Ông đưa hài kịch sân khấu nhỏ ở Daehakro đến gần hơn với khán giả đại chúng, đổi mới sân khấu hài truyền hình bằng cách kết hợp dàn dựng và sự tham gia trực tiếp của người xem.

Ông kết hôn với ca sĩ Jin Mi Ryeong năm 1993, ly hôn sau 17 năm chung sống vào 2011. Gia đình còn lại của ông có con gái Jeon Je Bi. Tang lễ của ông có nhiều nghệ sĩ, doanh nhân tri ân như Yoo Jae Suk, Ji Seok Jin, Lee Soo Man…