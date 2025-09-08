Vợ chồng Hồ Quang Hiếu cưới sau hai năm chung sống

Tuệ Như cho biết vợ chồng cô đang tất bật chuẩn bị cho ngày trọng đại. Họ đã gửi đi khoảng 200 thiệp mời đến người thân, bạn bè và các đồng nghiệp thân thiết.

Theo vợ Hồ Quang Hiếu, cô và ông xã muốn tiệc cưới ấm cúng, giản dị và trở kỷ niệm đáng nhớ. Vì vậy cả hai thống nhất giới hạn khách mời, không bày biện quá xa hoa.

Tổ ấm của Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như.

Trước thềm đám cưới, Tuệ Như nói cô háo hức, mong đợi nhưng cũng bị chi phối vì bận chăm con nhỏ. Cô yên tâm để chồng lên ý tưởng, chuẩn bị hầu hết công đoạn vì anh có gu và rất hiểu vợ. Ngoài ra, cô tin rằng sự có mặt của con trai, bé Quang Vinh, là điều hạnh phúc nhất đối với đại gia đình.

Trước đó, Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như làm đám hỏi tại quê cô dâu ở Cà Mau, hồi tháng 8/2023. Sau đó, họ dọn về sống chung trong căn nhà phố bề thế ở TP HCM. Đầu năm 2025, Tuệ Như sinh con đầu lòng, từ đó gác công việc ở nhà chăm sóc gia đình. Cô nói được chồng yêu thương, chiều chuộng nên thấy cuộc sống "mẹ bỉm sữa" an nhàn và thú vị.

Hồ Quang Hiếu sinh năm 1983, nổi tiếng với ca khúc Con bướm xuân, Không cảm xúc, Nơi ấy con tim tìm về.

Anh phát hành hơn 20 album và 12 đĩa đơn cùng nhiều nghệ sĩ khác. Anh còn thành công ở lĩnh vực phim ca nhạc, web-drama hút hàng trăm triệu lượt xem trên YouTube như:Giải cứu tiểu thư, Hổ phụ nuôi hổ tử, Thiếu niên ra giang hồ... Vợ anh - Tuệ Như - sinh năm 2000, quê Cà Mau.