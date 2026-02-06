Cú sốc trên đường đua nhạc Việt

Trên đường đua “trending” hiện tại, MV Vạn sự như ý của Trúc Nhân đã bị đánh bật khỏi vị trí dẫn đầu. Hai sản phẩm âm nhạc vượt mặt Trúc Nhân là Hôn lễ của em (Tiểu Mỹ) và Mashup Rock Thiệp hồng (Tóc Tiên, Maiquinn, Muộii, Yeolan, Đào Tử A1J. Đáng chú ý là sự hiện diện của Tiểu Mỹ, một ca sĩ AI vừa xuất hiện và gây ngỡ ngàng.

Chỉ một tấm ảnh và bản nhạc AI, Hôn lễ của em đã vượt qua Trúc Nhân.

Tiểu Mỹ đánh lừa tất cả

Sự xuất hiện của AI trên thị trường nhạc Việt không còn mới lạ. Và việc các cá nhân/tổ chức tạo ra ca sĩ AI để hoạt động như người thật đã có từ 2 năm trước. Với Tiểu Mỹ và ca khúc Hôn lễ của em, đây là bất ngờ lớn cho khán giả, khi người đứng sau dự án âm nhạc AI này đã vạch nên lộ trình chuẩn chỉnh, bắt đầu từ một đoạn nhạc gây sốt TikTok cho đến sản phẩm vượt mặt nhiều tên tuổi lớn của Vpop.

Đoạn nhạc Hôn lễ của em gây sốt trên TikTok khi được đính kèm trong nhiều video sáng tạo nội dung. Bên cạnh âm nhạc, người đứng sau còn dùng AI để tạo nên hình hài ca sĩ Tiểu Mỹ có khuôn mặt xinh đẹp, tỷ lệ chuẩn kiểu búp bê. Từ các video nổi lên ở TikTok, nhiều người ngỡ rằng đây là ca sĩ mới sắp trình làng thị trường.

Song, khi sự thật được hé lộ, nhiều khán giả mới biết mình đã bị lừa. Người đứng sau dự án này đã dùng AI tạo hình ca sĩ. Vẫn có một số chi tiết gượng gạo, nhưng khi không soi kỹ, khó nhận ra đây là sản phẩm của AI. Quá trình quảng bá bài nhạc cho đến khi trình làng ở đường đua “trending” của Hôn lễ của em như một ca sĩ thực thụ. Ngay từ đầu, sản phẩm lách qua định kiến về một bản nhạc AI. Sự đón nhận, ủng hộ từ phần lớn khán giả cho Hôn lễ của em hoàn toàn tự nhiên.

Trở lại với yếu tố quan trọng nhất ở Hôn lễ của em là âm nhạc, producer đứng sau cũng dùng giọng hát AI. Phần sáng tác, hòa âm phối khí và hậu kỳ âm thanh là sự kết hợp giữa ý tưởng con người, rồi định hướng cho AI triển khai. Vì là AI, có không ít chỗ gượng gạo ở Hôn lễ của em. Song, các ưu điểm của ca khúc như màu sắc Pop Ballad, chọn chủ đề quốc dân và đong đầy cảm xúc giúp ca khúc được khán giả đón nhận.

Khi nghe lướt qua Hôn lễ của em, yếu tố AI lộ rõ từ chorus (điệp khúc), đặc biệt là những nốt giả thanh. Khán giả nhận định giọng hát Tiểu Mỹ có nét Hiền Hồ và cũng giống Lâm Bảo Ngọc. Đó chính là đặc trưng của AI khi các công cụ sao chép loạt giọng hát thật trước khi cho ra phiên bản có thể làm liên tưởng đến nhiều ca sĩ.

Các công cụ làm nhạc AI ngày càng thông minh.

Đổ xô làm nhạc AI

Sự ra đời của các công cụ sản xuất nhạc AI như Suno đã làm xáo trộn giới ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc và nhạc sĩ. Ngay lúc này, với phiên bản v.5, Suno tiếp tục hoàn thiện trong khả năng sáng tác, sản xuất nhạc và cho ra thành phẩm có tiêu chuẩn âm thanh chấp nhận được. Khi người dùng mua bản pro cho Suno, các bài nhạc làm từ công cụ này được cấp phép để phát hành đa nền tảng.

Với riêng thị trường Việt Nam, Suno đang là cơn sốt. Nhìn từ góc độ của những nhạc sĩ/nhà sản xuất, Suno giải quyết được bài toán cung cấp ý tưởng. Với những người ngoại đạo âm nhạc, chỉ với một dòng lệnh, có thể tạo ra bài nhạc hoàn chỉnh, tùy thích trong hàng trăm type beat (màu nhạc đặc trưng) đang được vận hành trên thế giới.

Một người có khả năng sản xuất nhạc nhưng không thể hát, có thể tìm tới Suno để cung cấp giọng hát AI. Một ca sĩ không thể sáng tác hay sản xuất nhạc, cũng có thể đặt niềm tin vào Suno để hoàn thiện dây chuyền sản xuất. Tất nhiên, AI vẫn là AI, nơi mà chất lượng vẫn ở mức chấp nhận được, rủi ro, cần sự can thiệp nhiều bước của con người để cho ra sản phẩm âm nhạc chất lượng.

Ở thị trường nhạc Việt hiện tại, Tiểu Mỹ chỉ là một trong những ca sĩ AI được trình làng. Có loạt cá nhân, tổ chức đang ấp ủ tạo ca sĩ/nhóm nhạc AI để tung ra thị trường. Nhiều dự án AI đã thất bại ở Việt Nam và sẽ có loạt ca sĩ AI mới gia nhập đường đua trong thời gian tới.

Mục tiêu của cá nhân/tổ chức khi tạo ra ca sĩ AI là để cạnh tranh đường đua nhạc số, nếu tiến xa hơn sẽ xây dựng hình mẫu nghệ sĩ ảo để thu hút tài trợ, quảng cáo. Trong khi đó, giá trị của một ca sĩ thật sẽ mở rộng đến các hoạt động như chạy show, chinh phục các thành tựu trên con đường âm nhạc.

Với riêng đường đua nhạc số của thị trường Việt, giai đoạn tới được dự đoán ngày càng khốc liệt khi xuất hiện nhiều hiện tượng như Tiểu Mỹ, Trọng Nhân. Chỉ một năm trước, các bài nhạc AI từng bị khán giả chê là thiếu cảm xúc, giai điệu khiên cưỡng. Và một năm sau, nền tảng Suno phát triển thần tốc, ngày càng kéo gần khoảng cách giữa nhạc con người và AI.

Với công thức mới là kết hợp dùng AI tạo ra ca sĩ như thật, các sản phẩm nhạc AI sẽ càng có đất thành công ở thời gian tới.