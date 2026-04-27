Cuộc sống của ca sĩ Bằng Cường và vợ kém 12 tuổi sau 3 năm cưới

Năm 2023, ca sĩ Bằng Cường kết hôn cùng Bảo Anh (thành viên nhóm nhạc Gemini) sau 4 năm hẹn hò. Dù chênh nhau 12 tuổi, cả hai vẫn hòa hợp về mọi thứ, từ tính cách đến công việc. Cả hai có với nhau một cô con gái.

Sau khi kết hôn, bà xã Bằng Cường muốn lui về làm hậu phương cho chồng, nhưng anh luôn động viên cô tiếp tục sáng tác, ca hát và theo đuổi đam mê.

Trong đêm nhạc Yêu đời ta hát đánh dấu cột mốc 25 năm hoạt động, Bằng Cường đã có những chia sẻ về hôn nhân khi xuất hiện cùng bà xã.

Nam ca sĩ tự nhận mình lãng mạn hơn sau khi kết hôn. Bằng Cường biết ơn bà xã vì không chỉ giúp chồng luyện thanh mỗi ngày mà còn là điểm tựa kinh tế và tinh thần, âm thầm lùi về phía sau để anh tỏa sáng.

Lần đầu làm cha ở tuổi U50, Bằng Cường thừa nhận vẫn còn nhiều lúng túng trong việc chăm sóc con nhưng cảm thấy hạnh phúc với tổ ấm bình yên. Hiện tại, nam ca sĩ không chỉ đi hát mà còn mở lớp dạy hát và viết nhạc thiếu nhi.

Về phía Bảo Anh, cô cho biết bản thân vốn rất khô khan nhưng biến cố Bằng Cường đi cấp cứu trong đêm đã khiến cô thay đổi. Ngay trong đêm tại bệnh viện, Bảo Anh đã sáng tác ca khúc Yêu trở thành thương. Nữ ca sĩ cho biết cô là người khô khan, ít nói lời tình cảm nên dùng âm nhạc để thể hiện với chồng. Theo cô, bài hát ghi lại những cảm xúc và suy nghĩ của cô sau 3 năm kết hôn. Nhờ sự động viên và khích lệ của chồng, cô có thêm động lực ra mắt nhiều ca khúc mới.

Ngoài bà xã Bảo Anh, đêm nhạc của Bằng Cường còn có sự xuất hiện của NSƯT Hoài Linh. Theo Bằng Cường, NSƯT Hoài Linh không đặt nặng chuyện cát-xê mà quan trọng là kịch bản có đủ "đã" để mình thấy còn giá trị với nghề. Bên cạnh đó, anh quyết định tham gia đêm nhạc vì tình cảm trân quý dành cho Bằng Cường - người anh xem như em trai.

Quang Hà cũng là một trong những khách mời đặc biệt trong liveshow của Bằng Cường. Hai ca sĩ có tình bạn đẹp suốt 23 năm kể từ khi "chân ướt chân ráo" vào TP.HCM lập nghiệp.

Quang Hà cho biết anh bận rộn vẫn nhận lời biểu diễn để ủng hộ Bằng Cường. Anh tham gia đêm nhạc mà không nhận cát-xê, thậm chí còn thức trắng đêm để lo liệu việc bán vé, gọi điện nhắc nhở từng vị khách thân thiết vì sợ họ quên lịch.

Bằng Cường sinh năm 1981, là cháu của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn. Anh được khán giả biết đến qua những ca khúc tự sáng tác và thể hiện như Yêu cô bạn thân, Thần thoại, tình yêu đẹp, Ngày hạnh phúc, Hình bóng em, Dòng sông buồn...