Cuộc điện thoại xúc động của Đàm Vĩnh Hưng và nam sinh lớp 12 cứu người vùng lũ

Trong những ngày mưa lũ tại Đắk Lắk, hình ảnh nam sinh lớp 12 khoác áo đồng phục lao vào dòng nước xiết cứu người lan truyền mạnh mẽ. Đặc biệt hơn, em có tên giống ca sĩ nổi tiếng - Đàm Vĩnh Hưng.

Chàng trai 18 tuổi đối diện tử thần trong đêm lũ

Đàm Vĩnh Hưng, học sinh lớp 12B Trường THPT Tôn Đức Thắng là thành viên đội cứu hộ cứu trợ xã Ea Ly. Trong những ngày lũ dữ, em không ngần ngại lao vào những điểm ngập sâu nguy hiểm nhất của các xã Sơn Giang, Hòa Tân, Hòa Thịnh, Hòa Trị, Hòa An.

Trên trang cá nhân, nam sinh chia sẻ hành trình nguy hiểm này. "Ngày đầu tiên tôi không dám nói với mẹ đi cứu trợ, chỉ nói dối bảo đi ngủ nhờ. Bao nhiêu lần anh em chèo ghe qua sông cận kề với cái chết vì nước xiết nhưng tự nhủ bà con đang rất cần mình", nam sinh tâm sự.

Những hình ảnh nam sinh nằm ngủ tạm dưới gầm xe tải giữa đêm lạnh, chèo thuyền trong dòng nước cuồn cuộn hay đứng bên đồng đội với áo mưa ướt sũng đã chạm đến trái tim biết bao người. Bằng chiếc thuyền cứu hộ, Đàm Vĩnh Hưng cùng đồng đội đã kiên cường vượt qua dòng nước xiết, hỗ trợ sơ tán và cứu giúp kịp thời nhiều người dân đang gặp nguy hiểm, bị mắc kẹt.

Ảnh: FBNV

Cuộc gọi video bất ngờ từ ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Tối 26/11, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ sau khi nhận được tin tức từ nhiếp ảnh gia Lý Võ Phú Hưng đã kết nối với cậu học sinh cùng tên.

Trong cuộc trò chuyện, nam sinh 18 tuổi tiết lộ nguồn gốc cái tên đặc biệt. "Cháu kể do mẹ và cô thần tượng chú nên nhất quyết phải đặt tên con là Đàm Vĩnh Hưng", ca sĩ chia sẻ. Đàm Vĩnh Hưng cho biết có khoảng hơn chục người hâm mộ đặt tên con theo mình nhưng em này còn họ Đàm nên "dính nguyên combo".

Dù mới 18 tuổi, nam sinh thể hiện suy nghĩ chững chạc và trưởng thành. "Lúc đó nhóm tụi con bị lạnh và tưởng mất mạng! Nhưng nghĩ bà con còn khổ hơn, lạnh mấy ngày nay rồi nên cả nhóm quyết tâm chèo ghe đi!", em kể với ca sĩ.

Không muốn một mình nhận công, xin đổi quà thành thuyền cứu hộ

Điều khiến ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và cộng đồng mạng xúc động nhất là thái độ khiêm tốn của nam sinh. Khi nhận được sự quan tâm, em không quên nhắc đến 31 thành viên trong đội cứu hộ.

"Con không có ý muốn mọi người khen hay động viên một mình con! Vì làm vậy sẽ tội các anh em trong đội của con lắm...", em nói với ca sĩ và liệt kê đầy đủ tên 31 thành viên trong đội.

Và điều bất ngờ nhất, khi ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng định tặng quà, nam sinh đề nghị đổi thành 2 chiếc ghe cứu hộ mới để tiếp tục đi cứu bà con. Hai chiếc ghe hiện tại đã bị hỏng. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng không chần chừ tặng luôn đội 3 chiếc ghe mới.