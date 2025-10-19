Mỹ nhân Nhật tử vong sau tai nạn xe đạp

Tờ Yahoo cho biết cảnh sát đã bắt giữ người đàn ông 28 tuổi tên Kazuki Nishigata, chưa rõ nghề nghiệp.

Theo lời khai của nghi phạm, khoảng 2h45 phút sáng ngày 16/10, Nishigata đang lái xe trên đường Ome, khu Sekimachi-minami 4-chome, Nerima-ku, Tokyo thì tông vào Takahashi Tomoko đang đi xe đạp. Sau đó, người gây tai nạn bỏ trốn khỏi hiện trường, nạn nhân tử vong tại chỗ do bị thương nặng.

Diễn viên Tomoko Takahashi. Ảnh: Yahoo

Quá trình thẩm vấn, nghi phạm khai lái xe trong trạng thái ngủ gật.

Công ty quản lý của Tomoko Takahashi, Bowl Production, đăng cáo phó ngày 18/10: "Sự việc xảy ra quá đột ngột, tất cả người thân, đồng nghiệp, bạn bè vẫn chưa thể tin và chấp nhận sự thật này".

Cáo phó viết, Takahashi Tomoko là một trong những thành viên sáng lập công ty và luôn hết lòng cống hiến cho ngành giải trí. "Cô ấy có tinh thần trách nhiệm cao, đối xử chân thành với mọi người và được yêu mến. Chúng tôi vô cùng biết ơn những nỗ lực và đóng góp của cô cho ngành giải trí", theo Bowl Production.

Công ty quản lý cho biết theo mong muốn của gia đình, tang lễ sẽ diễn ra đơn giản, chỉ có những người thân thiết tham dự.

Nữ diễn viên Tomoko Takahashi, 39 tuổi, sinh ra ở Hokkaido, nổi tiếng với các tác phẩm sân khấu và truyền hình The Queen's Inquiry, Last Doctor... Cô còn hoạt động tích cực trên sân khấu kịch, được khán giả yêu mến.