Hàng vạn người đổ đi xem concert cuối cùng của 33 anh tài

Từ trưa đến đầu giờ chiều 6/9, dòng người đã có mặt tại The Global City (TPHCM) chờ đợi concert "Anh trai vượt ngàn chông gai". Chương trình bắt đầu vào 18h30 nhưng nhiều người hâm mộ có mặt từ sớm để chụp ảnh, tham gia các hoạt động của ban tổ chức.

Khu vực check-in được chia thành nhiều làn. Người hâm mộ phải đổi vé lấy vòng tay rồi mới vào trong. Khán giả nhận xét khâu check-in diễn ra nhanh gọn nhờ đội ngũ nhân viên hỗ trợ đông, được phân chia nhiệm vụ cụ thể.

Các bạn trẻ háo hức gặp thần tượng nên tới sớm. Biển người đổ về The Global City (TP Thủ Đức cũ) khiến giao thông đông đúc.

Bạn Thanh Ly cho biết đã di chuyển từ Đồng Nai tới TPHCM từ sáng sớm nay để theo dõi show diễn. "Đây là lần thứ 2 tôi tham gia concert. Tôi mong đêm diễn sẽ diễn ra thật bùng nổ. Dù phải chờ đợi lâu nhưng tôi vẫn rất vui", Ly háo hức nói.

Càng về chiều dòng người càng đông. Nhiều fan mang theo khăn choàng, mặc áo mang logo chương trình và phụ kiện để cổ vũ thần tượng.

Trước giờ diễn ra chương trình, anh trai Thanh Duy giao lưu với người hâm mộ.

Khán giả háo hức trước màn giao lưu của các anh trai.

Nhiều người tranh thủ dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ.

Concert còn diễn ra một đêm diễn nữa vào tối mai 7/9 tại TPHCM. Nhiều người hâm mộ cho biết sẽ theo dõi cả 2 đêm diễn. Trước đó, sức ảnh hưởng của chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" đã tạo ra làn sóng yêu mến từ khán giả, tạo ra làn sóng thưởng thức nghệ thuật, trải nghiệm giải trí thông qua các concert.