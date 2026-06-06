'Ái nữ hào môn' Trang Tư Minh lấy anh bán súp sau 10 năm yêu

Trên trang cá nhân ngày 5/6, Trang Tư Minh đăng loạt ảnh, thiệp mời cưới, kèm chia sẻ: 'Chúc mừng kỷ niệm 10 năm của chúng ta. Thoáng chốc đã 10 năm rồi. Cảm ơn anh vì luôn yêu thương, chiều chuộng và bao dung cho em. Trong 10 năm qua, chúng ta đã cùng trải qua biết bao thăng trầm, có tiếng cười cũng có những giọt nước mắt. Thật biết ơn vì dù xảy ra chuyện gì, chúng ta vẫn luôn có nhau bên cạnh'.

Trang Tư Minh cho biết cô và hôn phu - Dương Minh - đều không phải kiểu người hay nói những lời ngọt ngào sến súa, nên mọi điều cứ để trong tim. Cô mong sau này, hai người tiếp tục cùng trêu đùa, cười đùa vui vẻ, luôn khỏe mạnh, hạnh phúc.

Trả lời báo chí, Trang Tư Minh cho biết trước mắt sẽ tổ chức một hôn lễ nhỏ ở Kuala Lumpur, sau đó tổ chức thêm một đám cưới ở Hong Kong, thời gian chưa được quyết định.

Bộ ảnh của uyên ương được chụp theo phong cách cổ điển. Chồng Trang Tư Minh, Dương Minh - từng một thời gian ngắn là diễn viên, tuy nhiên sự nghiệp mờ nhạt. Năm 2005, anh vướng bê bối lái xe khi say rượu và phá hoại tài sản, khiến sự nghiệp lao dốc và phải tạm gác hoạt động nghệ thuật. Trong giai đoạn khó khăn, Dương Minh liên tiếp thử sức kinh doanh quần áo và cua lông nhưng thất bại. Năm 2018, anh mở chuỗi cửa hàng súp, song đại dịch Covid-19 đã khiến hoạt động kinh doanh lao đao, buộc anh phải đóng toàn bộ cửa hàng và chuyển sang bán trực tuyến vào năm 2022.

Trang Tư Minh và Dương Minh bắt đầu hẹn hò từ năm 2016. Trong gần 10 năm bên nhau, họ trải qua nhiều thăng trầm, từ việc cùng phát triển sự nghiệp và kinh doanh đến biến cố lớn khi Dương Minh vướng vòng lao lý vì vụ tai nạn giao thông năm 2020 và phải thi hành án 18 ngày tù. Trong giai đoạn khó khăn nhất, Trang Tư Minh vẫn luôn sát cánh, thường xuyên xuất hiện tại các phiên tòa, thăm nuôi và đích thân đón bạn trai khi anh mãn hạn tù. Tình cảm của họ khiến nhiều khán giả xúc động.

Trang Tư Minh chụp ảnh cưới với sự góp mặt của chó cưng.

Trang Tư Minh sinh năm 1987, là Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2010, đồng thời hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và diễn xuất cho TVB. Người đẹp xuất thân trong một gia đình doanh nhân giàu có gốc Malaysia, là con gái của ông Trang Bảo - chủ tịch một tập đoàn kinh doanh trang sức và bất động sản với khối tài sản ước tính gần tỷ NDT. Dù lớn lên trong nhung lụa, Trang Tư Minh theo đuổi cuộc sống khá giản dị và xây dựng sự nghiệp riêng trong làng giải trí.