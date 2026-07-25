Choáng với Đông Hùng

Tiết mục Xa của Đông Hùng và K.O, 14 Casper đã vươn lên dẫn đầu "top trending" tổng của nền tảng YouTube. Với danh sách thịnh hành âm nhạc, Xa đứng thứ 4 và còn tiềm năng cải thiện thứ hạng. Trái ngược dự đoán, Xa vượt lên Quá khứ còn gì (Đại Nghĩa, Trịnh Thăng Bình, Đinh Mạnh Ninh, Will) để là tiết mục lan tỏa mạnh nhất ở tập 3 Anh trai chông gai mùa 2.

Bất ngờ Đông Hùng

Đông Hùng nằm trong nhóm anh tài có điểm hỏa lực tốt nhất sau vòng Công diễn hội ngộ. Theo luật, giọng ca sinh năm 1993 được chọn thành viên về đội ở Công diễn 1. Thế nhưng, Đông Hùng chẳng chọn được ai, vì phần còn lại nhanh chân tìm thấy bến đỗ.

Nam ca sĩ rơi vào thế đường cùng bên cạnh K.O và 14 Casper, 2 thành viên có điểm hỏa lực thấp nhất và thất thế hoàn toàn ở các cuộc bình chọn. Những người không có "bến đỗ" hợp lực cùng nhau như giải pháp sau cùng. Đây là sóng gió đầu tiên của đội Đông Hùng. Tiếp theo là sự cố một anh trai trong đội của anh đột ngột rời chương trình, khiến mọi thứ xáo trộn.

Đông Hùng "lên đồng" ở tiết mục Xa.

Đội Đông Hùng dàn dựng tiết mục từ ca khúc Xa - vốn là bản nhạc khó làm mới nhất trong danh sách, khiến các đội còn lại e dè và Đông Hùng tự tin nhận lấy. Nhà Ngoại ô là 3 mảnh ghép lần đầu làm việc cùng nhau và là 3 cá tính khác biệt hoàn toàn. Họ có thế mạnh từ giọng hát Đông Hùng, từ tố chất sản xuất của 14 Casper.

Về tổng thể, xét trên lý thuyết, Nhà ngoại ô vẫn thất thế vì sức hút của 3 thành viên không cao. Ngay từ khi bắt đầu cho cuộc cạnh tranh, họ đã lép vế về độ phủ sóng. Thế nhưng chất lượng âm nhạc từ Đông Hùng, 14 Casper và K.O đã làm đảo lộn mọi dự đoán. Họ tạo nên sân khấu điên rồ, nâng tầm ca khúc Xa và giúp khán giả bùng nổ cả phần nghe, nhìn.

Sự đầu tư của bộ ba nghệ sĩ đến từ concept sân khấu. Họ dàn dựng thành bản nhạc kịch, dựng nên câu chuyện của 3 nhân vật: Hoàng tử (K.O), quái vật (Đông Hùng) và Hiệp sĩ (14 Casper). Đông Hùng trong bộ dạng một nửa là người thật, nửa còn lại thành ác quỷ, chấp nhận thành "kẻ phản diện" để chống lại định mệnh nghiệt ngã.

Đông Hùng nổi bật vượt trội với tạo hình táo bạo và được chia nhiều "đất" để diễn. Giọng hát Đông Hùng quá hợp với những ca khúc khuynh hướng Pop Rock như Xa phiên bản Công diễn một. Tiếp đó, sự đặc sắc của tiết mục đến từ các phân đoạn melodic rap được viết mới của 14 Casper.

Vẫn có sự chênh lệch giọng hát rất rõ giữa Đông Hùng và 2 thành viên còn lại. Tuy nhiên, 14 Casper và K.O bứt phá mạnh mẽ so với vòng Công diễn hội ngộ để không bị tách biệt màu sắc của Đông Hùng. Họ diễn xuất tốt, phân chia bố cục hát vừa vặn. Những phân đoạn cao trào, với nội lực giọng hát Đông Hùng phù hợp cho một bản nhạc kịch kiểu này.

Tổng thể của Xa có chiều sâu giọng hát, dàn dựng vũ đạo và nặng diễn xuất nhất trong các tiết mục ở tập 3. Đó là lý do sân khấu của đội Đông Hùng gây sốt trên đường đua thịnh hành âm nhạc. Ngay cả khi bóc tách riêng ca khúc, đây vẫn là sản phẩm có thể chinh phục tệp khán giả thị trường và cả người nghe khó tính.

Đội hình trong mơ của Đinh Mạnh Ninh thất thế

Khi chương trình công bố các đội tranh tài ở Công diễn một, đội Đinh Mạnh Ninh được đánh giá rất cao khi quy tụ Trịnh Thăng Bình, Will, It's Charles và Đại Nghĩa. Xét trên mọi góc cạnh của một tiết mục biểu diễn: Vocal, sáng tác, sản xuất âm nhạc và một nghệ sĩ có vũ đạo, gương mặt sáng để đứng trung tâm, đội Đinh Mạnh Ninh có đủ.

Nhà Củi lửa nhận về ca khúc Quá khứ còn lại gì - bản nhạc quảng cáo nổi tiếng - và viết thêm một số phân đoạn để phù hợp tính chất cuộc thi. Nhóm xây dựng concept như một boyband đình đám của US-UK thập niên 1990, đầu 2000, tập trung chính vào âm nhạc và một phân đoạn đột biến của Đại Nghĩa.

MC Đại Nghĩa gây ngỡ ngàng khi cầm tông đơ để cạo đầu ngay trên sân khấu. Sau đó, 5 thành viên tụ lại cho phân đoạn cao trào của bài nhạc. Họ bước ra với đầu tóc, trang phục ướt sũng, tạo nên đoạn video clip ngắn "viral" mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội.

Sân khấu của nhà Củi lửa vẫn ấn tượng so với mặt bằng chung của tập 3. Tuy nhiên, Xa vẫn nhỉnh hơn về ý tưởng âm nhạc và đột phá ở khâu xây dựng concept. Các thành viên nhà Củi lửa hát tốt và sáng tác tốt, nhưng 2 yếu tố này đã nằm trong dự tính của khán giả. Họ đủ lực để tạo nên ca khúc hay và "trending", đây là điều bắt buộc phải làm.

Còn để chiến thắng trong cuộc chơi đòi hỏi sự mới mẻ và táo bạo, Xa của đội Đông Hùng vẫn ở tiêu chuẩn cao hơn.

Tính đến hiện tại, Đông Hùng bứt phá vào nhóm anh trai có sức hút mạnh nhất. Giọng ca sinh năm 1993 mang đến game show hình tượng nghiêm túc, lịch lãm và nói ít làm nhiều. Đông Hùng liên tục rơi vào tình thế khó. Ở vòng Công diễn hội ngộ, anh được xếp cùng Hoàng Rob và Phùng Minh Cương, 2 người lần đầu cầm micro bước lên sân khấu chuyên nghiệp.

Đông Hùng biết cách dung hòa mọi thứ, biến khó khăn thành lực đẩy để đội của anh tỏa sáng. Đó là khác biệt. Trong chương trình này, Đông Hùng không cần nói quá nhiều và cũng không tranh thủ thời lượng lên sóng để pha trò như các anh tài còn lại. Dấu ấn của nam ca sĩ tính tới hiện tại hoàn toàn nằm ở chuyên môn và mọi thứ đều ấn tượng.