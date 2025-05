Thiên An: 'Jack từ chối thêm tên vào giấy khai sinh của con gái'

Cũng theo thông cáo, Jack né tránh việc giám định ADN (xét nghiệm quan hệ huyết thống) với con. Do đó, diễn viên đặt tên và làm khai sinh cho con theo họ mẹ. Ngôi Sao liên hệ Jack về vấn đề này, người quản lý của anh trả lời: "Tạm thời, chúng tôi không thể trả lời chuyện này".

Thiên An và con gái bốn tuổi.

Đại diện pháp lý của Thiên An còn phản hồi một số thông tin trong thông cáo báo chí do công ty quản lý của Jack đưa ra trước đó hai ngày. Đối với cáo buộc Thiên An "chấm dứt liên lạc, ngăn cản nghệ sĩ Jack-J97 thăm nom, gặp gỡ cháu Trần Nguyễn Yên Đan từ khi cháu sinh ra đến nay", phía Thiên An nói: "Điều này hoàn toàn không có cơ sở. Từ khi bé Sol một tháng tuổi đến nay, nghệ sĩ Jack-J97 chưa từng trực tiếp liên hệ để yêu cầu được thăm nom, gặp con".

Thiên An xác nhận Jack từng thông qua nhiều người khác hỗ trợ cô một khoản tài chính để nuôi con. Tiền cấp dưỡng được chuyển vào tài khoản cá nhân của cô, nhưng không cố định về số tiền và thời gian. Lần cuối cô nhận được tiền nuôi con từ Jack là giữa năm 2022.

Đối với việc Thiên An "gỡ bỏ các bài viết gây nhầm lẫn trên Facebook ngày 19-20/1/2025, diễn viên cho hay cô ẩn các bài viết bởi luật sư tư vấn không cần thiết công khai các thông tin này. Đại diện Thiên An cho rằng nhiều thông tin, bài viết, bình luận trên không gian mạng ảnh hưởng cuộc sống gia đình của nữ diễn viên và con gái bốn tuổi. Trong quá trình theo dõi vụ việc, nếu nhận thấy có dấu hiệu xâm phạm quyền trẻ em, họ sẽ yêu cầu Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và các cơ quan có thẩm quyền vào cuộc xử lý.

Trước đó, tối 26/5, ca sĩ Jack đưa ra thông cáo báo chí, cho biết Thiên An đăng tin sai sự thật về anh, ảnh hưởng đến danh dự, cuộc sống và công việc của anh. Anh đồng thời tố cáo bạn gái cũ ngăn cản anh gặp con gái. Qua đó, Jack tuyên bố sẽ đệ đơn kiện Thiên An.

Jack bị chỉ trích sau khi bị tố cáo bội bạc, bỏ con.

Ồn ào tình ái của Jack và Thiên An nổ ra năm 2021, khi nữ diễn viên sinh năm 1998 công khai có con gái với Jack. Qua các chia sẻ của Thiên An, Jack bị cho rằng bội bạc, bỏ con. Scandal khiến anh bị tẩy chay, bị loại khỏi một chương trình thực tế.

Thiên An kém Jack một tuổi. Họ yêu nhau sau những lần Thiên An đóng chính các MV Sóng gió, Bạc phận của Jack và K-ICM.