CGV Cinemas nói gì về sự cố hủy chiếu "BTS World Tour 'ARIANG' in Goyang"?

Lotte Cinema và CGV Cinemas đồng loạt xin lỗi khán giả Việt Nam vì sự cố hủy suất chiếu BTS World Tour “Arirang” in Goyang

Ngày 12/4, hai hệ thống rạp lớn tại Việt Nam là Lotte Cinema và CGV Cinemas đã đồng loạt phát đi thông báo xin lỗi khán giả sau khi buổi chiếu phát lại (re-broadcast) chương trình BTS World Tour “Arirang” in Goyang (Day 2) buộc phải hủy bỏ do sự cố kỹ thuật.

Theo thông tin từ các đơn vị vận hành rạp, nguyên nhân được xác định là do lỗi đường truyền tín hiệu tiếp sóng từ Hàn Quốc, ảnh hưởng trên toàn hệ thống tại Việt Nam. Dù đã nỗ lực khắc phục trong hơn một giờ đồng hồ và chờ tín hiệu từ nguồn phát, sự cố vẫn không thể xử lý kịp thời, khiến các suất chiếu không thể tiếp tục diễn ra như kế hoạch.

Cả Lotte Cinema và CGV Cinemas đều bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho khán giả, đồng thời thừa nhận sự cố đã ảnh hưởng lớn đến thời gian, công sức và sự chờ đợi của người hâm mộ. Hai hệ thống rạp cũng gửi lời xin lỗi tới cộng đồng fan vì sự bất tiện ngoài ý muốn.

Để khắc phục hậu quả, các rạp cam kết hoàn tiền 100% cho toàn bộ khách hàng đã mua vé xem suất chiếu ngày 12/4, thông qua đúng phương thức thanh toán ban đầu, với thời gian xử lý tùy theo từng hình thức giao dịch và quy định của ngân hàng.

Bên cạnh đó, Lotte Cinema cho biết sẽ tặng mỗi khách hàng 2 vé xem phim 2D như lời tri ân. Trong khi đó, CGV Cinemas cũng triển khai chính sách tương tự với 2 voucher vé xem phim 2D cho mỗi khách hàng, đồng thời vẫn đảm bảo trao các phần quà chính thức của sự kiện như poster A4 và vé lưu niệm (ticket Goyang) theo số lượng vé đã mua.

Hai đơn vị cho biết đã bố trí nhân sự hỗ trợ trực tiếp tại rạp cũng như qua các kênh trực tuyến để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến hoàn tiền và nhận quà.

Về lâu dài, đại diện các hệ thống rạp khẳng định sẽ rà soát, nâng cấp hệ thống kỹ thuật và phối hợp với các đối tác liên quan nhằm hạn chế tối đa các sự cố tương tự trong tương lai.

“Chúng tôi chân thành xin lỗi vì những trải nghiệm chưa tốt và mong nhận được sự cảm thông từ khán giả”, đại diện hai hệ thống rạp nhấn mạnh.

Khán giả đến rạp chiếu phim BTS World Tour Arirang - Live Viewing. Ảnh: Lotte Cinema.

BTS World Tour “Arirang” in Goyang (Day 2) là sự kiện do nhà phát hành Galaxy Studio làm việc trực tiếp với phía Hàn Quốc. CGV Cinemas, Lotte Cimemas và các đơn vị liên quan, đã đưa ra thông báo chính thức trên các kênh truyền thông, trong đó các phương án xử lý cụ thể vẫn phụ thuộc vào chính sách từ nhà phát hành.

Liên quan đến việc hủy buổi chiếu trực tiếp (live) BTS World Tour “Arirang” in Goyang ngày 12/4, đại diện truyền thông của Galaxy Studio trả lời PV Dân Việt để làm rõ nguyên nhân.

Theo đó, đơn vị phát hành xác nhận sự cố xảy ra hoàn toàn do lỗi đường truyền tín hiệu từ phía đối tác, dẫn đến việc buổi chiếu không thể tiếp tục và buộc phải hủy. Đây được xác định là sự cố kỹ thuật ngoài ý muốn. Phía Galaxy Studio cho biết hiện chưa có thông tin về các buổi phát lại của ) BTS World Tour “Arirang” in Goyang.

Đại diện Galaxy Studio cũng cho biết, ngay sau khi xảy ra sự cố, các hệ thống rạp đối tác tại Việt Nam đã nhanh chóng triển khai các phương án nhằm khắc phục hậu quả, bao gồm hoàn tiền và hỗ trợ quyền lợi cho khán giả. Đáng chú ý, phía phát hành xác nhận buổi chiếu ngày 12/4 là suất live duy nhất nằm trong khuôn khổ sự kiện lần này. Việc hủy buổi chiếu đồng nghĩa với việc khán giả không còn cơ hội theo dõi lại nội dung thông qua hình thức phát trực tiếp tại rạp. Hiện các bên liên quan vẫn đang tiếp tục phối hợp để xử lý các vấn đề phát sinh, đồng thời gửi lời xin lỗi tới khán giả vì sự cố ngoài ý muốn.