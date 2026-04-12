Hotgirl, MC VTV từng bị cắt sóng, là diễn viên phim giờ vàng bất ngờ hiến tạng

Mới đây, MC VTV - diễn viên Lê Bống thông báo cô đã đăng ký hiến tạng.

Chia sẻ về quyết định đăng ký hiến tạng, Lê Bống cho biết cô từng có dịp đến thăm Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia trong một ngày nắng đẹp và ấn tượng với những con người tận tụy đang làm việc tại đây.

Lê Bống đăng ký hiến tạng. Ảnh: FBNV

Theo nữ diễn viên, hình ảnh những cán bộ âm thầm cống hiến với nụ cười hiền hậu đã giúp cô hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc hiến tạng. “Hiến tạng không chỉ là cho đi, mà là trao lại cơ hội sống cho một cuộc đời khác”, cô chia sẻ.

Từ những cảm nhận đó, Lê Bống bày tỏ mong muốn bản thân có thể góp một phần nhỏ bé để lan tỏa những giá trị nhân văn tới cộng đồng. Cô tin rằng, dù mỗi người rồi cũng sẽ rời đi, nhưng sự sống vẫn có thể tiếp tục hiện hữu qua những người được hồi sinh.

Nữ diễn cũng gửi lời tri ân tới những người đã hiến tạng và gia đình của họ, đồng thời nhấn mạnh niềm tin: “Cho đi là còn mãi” – thông điệp giản dị nhưng giàu ý nghĩa về sự sẻ chia và tiếp nối sự sống.

Hotgirl Lê Bống làm MC trên kênh VTV3

Lê Bống làm MC trên VTV. Ảnh: FBNV

Lê Bống (tên thật Lê Xuân Anh) sinh năm 1995, từng nổi lên như một hiện tượng mạng với các video nhảy theo trào lưu. Dù có độ nhận diện cao, cô cũng gắn với không ít ồn ào liên quan đến trang phục và phát ngôn trên mạng xã hội. Năm 2022, cô lọt Top 10 Hoa hậu Thể thao Việt Nam và giành danh hiệu Người đẹp Nhân ái.

Trước đó, đầu năm 2021, Lê Bống từng có cơ hội xuất hiện với vai trò MC trên sóng VTV nhưng bị cắt toàn bộ hình ảnh trước giờ phát sóng do những tranh cãi về hình ảnh cá nhân. Sau biến cố này, cô cho biết đã nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân, nỗ lực thay đổi để xây dựng hình ảnh tích cực hơn.

Sau cú sốc bị cắt sóng, Lê Bống cho biết cô ghi nhớ mọi lời nhận xét và luôn hy vọng có một ngày nỗ lực thay đổi hình tượng được đền đáp. Hiện tại Lê Bống hạnh phúc khi vượt qua những vấp ngã của tuổi trẻ.

"Tôi tin mình đang nhận được thành quả. Tôi đã thấy những lời khen, những lời động viên và cả những lời bênh vực của khán giả trước những tin đồn thất thiệt dồn về mình. Đó là động lực để tôi hoàn thiện bản thân. Tôi đã chia sẻ rất nhiều về cách đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống. Trên hết, tôi tâm niệm phải cầu tiến và chân thành", Lê Bống chia sẻ với truyền thông.

TikToker sinh năm 1995 từng công khai quá khứ thiếu thốn, sống trong khu tập thể cũ. Cô đặt ước mơ kiếm thật nhiều tiền. Gia đình cũng là động lực để Lê Bống vực dậy từ quá khứ tai tiếng. Cô nói muốn thay đổi để em gái tự hào khi kể về chị, thay vì phải im lặng, giấu không cho bạn bè biết chị gái mình là Lê Bống.

Đầu năm 2024, Lê Bống lần đầu nhận vai nữ chính trên phim truyền hình. Cô sắm vai Duyên - kiến trúc sư trẻ nhiều hoài bão trong phim Lỡ hẹn với ngày xanh. Từ một TikToker nhiều tai tiếng, Lê Bống lột xác với vai nữ chính trong phim giờ vàng. Hành trình thay đổi của hot girl sinh năm 1995 khiến nhiều người nhìn cô khác đi.

Vai Duyên trong Lỡ hẹn với ngày xanh - vai diễn đã mang về chiến thắng cho Lê Bống ở hạng mục Nữ diễn viên phim truyền hình được khán giả yêu thích nhất của Giải Cánh diều Vàng 2024 (diễn ra tháng 9/ 2024 tại Khánh Hòa).

Cuối năm 2024, Lê Bống tiếp tục được giam gia phim Không thời gian do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất. Lê Bống đồng hành cùng dàn diễn viên ấn tượng như Mạnh Trường, Việt Hoàng, ... sự kết hợp các nghệ sĩ kỳ cựu và những gương mặt diễn viên trẻ.

Đầu năm 2025, Lê Bống đảm nhận vai trò MC trong chương trình âm nhạc mới Lá xanh phát sóng trên VTV3. Chương trình lên sóng vào 20h30 thứ Hai hằng tuần, bắt đầu từ ngày 10/2/2025, với sự đồng hành của MC Tuấn Tú.