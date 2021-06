Cậu bé 7 tuổi bị trêu chọc khi tự nhận là hậu duệ của Siêu nhân và cái kết bất ngờ

Bị phạt vì tự nhận là cháu của “Siêu nhân”, cậu bé 7 tuổi được minh oan trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao với câu chuyện cậu bé Little Thomas (7 tuổi) tự hào khẳng định mình là cháu ruột của “Siêu nhân” (Superman) hùng mạnh trong vũ trụ siêu anh hùng DC.

Theo đó, Thomas đến trường với bộ trang phục siêu nhân và thu hút sự chú ý từ giáo viên cũng như bạn bè cùng lớp. Cô giáo của cậu nhanh chóng tìm đến, thuyết phục cậu bé rằng, đây là nhân vật chỉ xuất hiện trong phim ảnh và truyện tranh, hoàn toàn không có thật. Thế nhưng, Thomas quyết không tin, luôn miệng khẳng định “Siêu nhân” có thật và là chú của cậu. Thomas cũng không quên bày tỏ mong muốn có được sức mạnh như người chú. Và tất nhiên, không một ai trong trường tin tưởng cậu bé. Thậm chí, các bạn học còn trêu chọc Thomas vì nghĩ rằng cậu đang nói dối.

Cô giáo của Thomas đành liên lạc mẹ của cậu tới đón và yêu cầu “dạy dỗ lại vì trẻ con không được nói dối”. Tuy nhiên, điều đáng nói là chính mẹ của Thomas cũng khẳng định điều con mình nói là thật. Lúc này, tranh cãi đã nổ ra. Sau cùng, bà mẹ quyết định chứng minh bằng cách gọi chú của cậu bé đến. Và nhân vật xuất hiện quả thật là... “Siêu nhân”. Chính xác hơn thì chú của Thomas lại chính là Henry Cavill - nam tài tử thủ vai “Siêu nhân” trong vũ trụ điện ảnh DC.

Trong bức ảnh được chia sẻ, nam diễn viên đình đám tay trong tay với đứa cháu 7 tuổi mặc một chiếc áo sơ mi polo có biểu tượng đặc trưng của “Siêu nhân” trên đó. Được biết, câu chuyện này do chính Henry Cavill tường thuật lại tại một buổi phỏng vấn trong chương trình Kelly và Ryan Live vào năm 2018. Câu chuyện dù được kể cách đây vài năm, nhưng hiện đang được dân mạng “khơi” lại và chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội. Màn xử lý đáng yêu của “Siêu nhân” Henry để “giải cứu” cháu trai đã khiến khán giả vô cùng thích thú.

Người hâm mộ còn tặng cho nam diễn viên một biệt danh mới đó là “Siêu Chú” (Super-Uncle) vì đã giúp cháu trai minh oan thành công. Dân mạng bàn tán rôm rả: “Cậu bé đã chứng minh được là mình không nói dối”, “Thích ghê, ước gì có người chú chất lượng như thế”, “Tôi tò mò gương mặt của giáo viên và bọn trẻ khi thấy Siêu nhân quá”...

Sinh năm 1983, Henry Cavill là diễn viên người Anh được yêu thích với những vai diễn phong độ, mạnh mẽ và nam tính trên màn ảnh. Tài tử xứ sương mù góp mặt trong các bộ phim như: The Count of Monte Cristo, I Capture the Castle, Tristan & Isolde, Mission Impossible - Fallout, The Witcher… Đặc biệt, anh nổi tiếng khắp thế giới nhờ hóa thân thành Superman trong loạt bom tấn của DC như: Man of Steel (Người đàn ông thép), Batman v Superman: Dawn of Justice (Batman đại chiến Superman: Ánh sáng công lý), Justice League (Liên minh công lý) và mới đây nhất là Justice League - phiên bản của Zack Snyder.

