Cát Phượng tự chê phim mình đóng, nhà sản xuất tuyên bố dùng pháp lý

Tối 16/9, đại diện nhà sản xuất phim điện ảnh Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu gọi tên đích danh nghệ sĩ Cát Phượng sau khi cô phát ngôn chê phim mình đóng dở, đạo diễn yếu tay nghề.

Đại diện nhà sản xuất cho rằng thất bại và thành công của bộ phim là công sức tập thể, trong đó đạo diễn là người chịu trách nhiệm trực tiếp. Nhưng hình ảnh và phát ngôn của nghệ sĩ ảnh hưởng rất lớn (30-40%) của cả dự án khi ra mắt.

“Khán giả xem phim có quyền chê dở hoặc tẩy chay, còn trách nhiệm của diễn viên là phải quảng bá. Không khen được thì chớ vạ miệng gây liên luỵ tới biết bao người, vốn dự án đã nhỏ, sau phát ngôn đó lại càng mong manh (thiệt hại về tài chính, suất chiếu). Chị nói ‘1.000 Cát Phượng có chê, phim hay thì vẫn thành công’. Tôi nghĩ chị phải hiểu sức ảnh hưởng của mình, đặc biệt là một nghệ sĩ lâu năm, chứ không thể phát ngôn như vậy. Chúng tôi đã phải trả mức cát-xê không nhỏ để mời chị vào diễn, có thỏa thuận, ràng buộc”, đại diện nhà sản xuất cho hay.

Tạo hình của Cát Phượng trong phim điện ảnh mới ra mắt. Việc cô thẳng thừng chê chất lượng phim cũng như tay nghề đạo diễn khiến nhiều khán giả cảm thấy khó hiểu.

Đại diện nhà sản xuất khẳng định không có chuyện ê-kíp Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu tạo drama bởi sự việc này gây thiệt hại không nhỏ, phải giải trình với các nhà đầu tư. Người này bức xúc khi Cát Phượng nói chê phim để đạo diễn “tỉnh ra, không ảo tưởng khả năng bản thân”.

“Với vai trò là diễn viên, chị nói góp ý cho đạo diễn trước mặt khán giả là không được phép. Chúng tôi sẽ dùng đến pháp lý để giải quyết những phát ngôn của nghệ sĩ gây ảnh hưởng một phần tới dự án. Suất chiếu vốn đã không nhiều, cộng thêm phát ngôn của chị sẽ từ thua ít đến dẹp phim luôn”, đại diện nhà sản xuất chia sẻ.

Ngoài ra, đại diện nhà sản xuất phủ nhận thông tin Cát Phượng cho rằng không được gửi kịch bản và xem bản dựng trước khi phim công chiếu.

Người này khẳng định đạo diễn đã gửi kịch bản đầy đủ cho Cát Phượng và được cô góp ý trước khi nhận lời tham gia. Thậm chí, Cát Phượng từ chối đọc lại kịch ở trường quay vì tự tin “vai này dễ”.

Ngày 15/9, video Cát Phượng tham gia cine-tour quảng bá phim điện ảnh Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu thu hút sự chú ý. Cụ thể, tại buổi giao lưu với khán giả ở một cụm rạp hôm 12/9, Cát Phượng thẳng thừng chê bai tác phẩm mình tham gia cùng chuyên môn của đạo diễn Hoàng Anh Duy.

"Phim này khiến khán giả không thể cảm nhận được gì. Hoàng Anh Duy rất yếu nghề. Bạn chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất còn kinh nghiệm đạo diễn gần như bằng 0", Cát Phượng nói.

Đạo diễn Hoàng Anh Duy.

Về phía đạo diễn Hoàng Anh Duy, anh cho rằng việc diễn viên công khai chê phim mình đóng là kém duyên. “Đó không phải góp ý, mà là gây thiệt hại cho nhiều người. Tôi rất muốn nghe góp ý, đặc biệt từ những người có kinh nghiệm, nhưng phải đúng hoàn cảnh”, anh nói.

Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu là dự án điện ảnh đầu tay của ca sĩ Hoàng Anh Duy trong vai trò đạo diễn, nhà sản xuất kiêm diễn viên chính. Ra rạp từ 12/9, phim không nhận được phản hồi tích cực từ khán giả. Tính đến ngày 16/9, dự án đạt doanh thu 128 triệu đồng, theo thống kê của Box Office Vietnam.

Riêng trong ngày, Có chơi có chịu chỉ bán được 41 vé trên tổng số 99 suất chiếu, bỏ túi 3,8 triệu đồng.

Nếu tình trạng bán vé không khả quan trong những ngày tới, dự án đầu tay của đạo diễn Hoàng Anh Duy có thể phải rời rạp trong thua lỗ nặng.

Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu kể về một người đàn ông sau nhiều thất bại trong cuộc sống tìm lại đam mê nghệ thuật, từng bước vươn đến thành công nhưng lại bị cuốn vào vòng xoáy danh vọng, và những lựa chọn sai lầm.

Hoàng Anh Duy cho biết anh dành nhiều thời gian nghiên cứu kịch bản, tìm bối cảnh, casting và trực tiếp tham gia quá trình sản xuất với mong muốn tạo ra một bộ phim chỉn chu, truyền cảm hứng cho người trẻ về hành trình tìm kiếm hướng đi trong cuộc đời.

Dự án quy tụ dàn diễn viên như NSƯT Mỹ Duyên, Cát Phượng, Lê Quốc Nam, Phi Phụng, Kim Hiền, Đoàn Minh Tài, La Thành…