"Phù thủy" âm nhạc mang bản sắc Việt vươn tầm Grammy

Trong dòng chảy âm nhạc hiện đại, khi ranh giới giữa các nền văn hóa dần trở nên mờ nhạt, có những nghệ sĩ lặng lẽ chọn cho mình sứ mệnh làm nhịp cầu kết nối bằng tài năng của mình.

Nhà sản xuất âm nhạc tài năng với nền tảng quốc tế

Dù tuổi đời còn khá trẻ, Duy Trần đã xây dựng được một bảng thành tích "khủng" tại thị trường quốc tế. Anh nhận bằng khen từ Thị trưởng Thành phố Westminster với vai trò nhạc trưởng của Spring Concert 2019. Tiếp đến, anh nhận danh hiệu "Nhà sản xuất âm nhạc của năm" và "Nhà sản xuất nhạc Hòa tấu" tại Indie Music Channel 2021. Đặc biệt anh giành Giải "Album của năm" tại Indie Music Channel 2023 cho album Aurora của nghệ sĩ Sangeeta Kaur. Sự công nhận này không đến từ may mắn, mà từ trình độ chuyên môn và tư duy độc đáo được trui rèn trong môi trường nghệ thuật khắt khe nhất thế giới.

Nhà sản xuất âm nhạc Duy Trần đứng sau hàng loạt bản hit đình đám của Vpop. Ảnh: NVCC

Tại Việt Nam, Duy Trần được biết đến là một "hit-maker" đứng sau hàng loạt ca khúc đình đám như: Về với em (Võ Hạ Trâm), Giữa đại lộ Đông Tây (Uyên Linh), Một ngày tôi quên hết (Cẩm Vân & Cece Trương), và Nếu một mai tôi bay lên trời (Trúc Nhân).

Phong cách đặc trưng của Duy Trần là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm nhạc hiện đại và màu sắc dân gian/thế giới. Anh thường xuyên thử nghiệm với các chất liệu World Music và Cinematic, hòa quyện nhạc cụ truyền thống với dàn dây giao hưởng và nhạc điện tử.

Điển hình là dự án The Love Journey của Võ Hạ Trâm, Duy Trần đã góp phần quan trọng vào sự thành công đáng kinh ngạc. Anh là người chịu trách nhiệm sản xuất chính cho hai bản hit Về với em và Hoa cỏ mùa xuân. Duy Trần đã khéo léo xử lý những bài toán khó. Anh đã sử dụng đàn sarod và trống tabla để tạo nhịp điệu bollywood sôi động. Bên cạnh đó, Duy Trần kết hợp kỹ thuật phối khí EDM để bài hát vừa trẻ trung, vừa tôn vinh được chất giọng nội lực của ca sĩ. Điều đó giúp Võ Hạ Trâm ngay lập tức thu hút sự quan tâm của công chúng, bởi dự án âm nhạc này quá mới lạ so với những gì đã có ở thị trường Vpop.

Nói về thành công này, Duy Trần chia sẻ: “The Love Journey đặt ra cho mình khá nhiều thử thách. Mình phải đạt được và cân bằng cả hai yếu tố. Đó là phải xây dựng bài với đủ sắc thái để chị Trâm thể hiện nhiều màu sắc và quãng âm trong giọng hát, từ hát nhẹ nhàng tình cảm đến cao trào belting nội lực. Mặt khác bài phải vừa mang đậm chất Ấn Độ, nhưng vừa phải trẻ và hoà nhập với thị trường nhạc Việt. Vậy nên, mình cần chọn lọc và tiết chế các yếu tố Ấn Độ, vừa đủ để khán giả Việt thưởng thức, vừa không trở nên quá xa lạ”.

Sự tiết chế tinh tế này đã biến các sản phẩm âm nhạc của anh thành một vùng đất riêng, nơi văn hóa được tôn vinh nhưng vẫn dễ dàng tiếp cận với số đông khán giả.

"Thành công của những sản phẩm này mọi người "định danh" tôi là nhà sản xuất chuyên về dòng nhạc văn hoá. Tôi được đặt phối cho bài Gone Gone Gone ở chương trình Chị Đẹp Đạp Gió, sản phẩm này cũng được đón nhận tốt từ công chúng", Duy Trần chia sẻ.

Nỗ lực mang văn hóa Việt vươn tầm quốc tế

Sứ mệnh đưa âm nhạc và văn hóa Việt Nam ra thế giới luôn là kim chỉ nam trong sự nghiệp của Duy Trần. Anh không chỉ sản xuất nhạc mà còn đóng vai trò là cầu nối văn hóa Việt - Mỹ. Duy Trần đóng vai trò quan trọng trong dự án Mythologies II của Sangeeta Kaur — album vừa nhận đề cử Grammy 2025 hạng mục Tuyển tập nhạc cổ điển chuyên đề. Với tư cách Associate Producer, anh không chỉ chỉnh sửa tổng phổ cho dàn nhạc tại Abbey Road (London) mà còn trực tiếp tổ chức buổi hòa nhạc Classical Fantasia để quảng bá album cho Hội đồng Grammy.

Duy Trần đóng vai trò quan trọng trong dự án Mythologies II của Sangeeta Kaur - album vừa nhận đề cử Grammy 2025. Ảnh: NVCC

Bên cạnh đó, anh còn tham gia sản xuất nhạc phim cho các nền tảng lớn như Netflix và Apple TV (phim Dear, How I Became a Superhero), chứng minh khả năng làm việc trong môi trường công nghiệp giải trí hàng đầu.

Đầu năm 2024, Duy Trần giữ vai trò Giám đốc âm nhạc cho chương trình Dòng chuyển của âm thanh tại Texas. Chương trình này giới thiệu và phổ biến sắc thái của nền văn hoá và tài năng âm nhạc Việt Nam ra thế giới. Đây là nơi hội tụ của các tài năng âm nhạc Việt đa thế hệ: từ nhạc sĩ lão thành Lê Văn Khoa, nghệ sĩ cải lương Chí Tâm đến những tài năng trẻ.

Tại đây, anh đã thực hiện những sự kết hợp táo bạo: để tiếng đàn của nghệ sĩ Chí Tâm trong bản Dạ cổ hoài lang vang lên cùng dàn nhạc giao hưởng phương Tây. Sự thành công ngoài mong đợi của chương trình này là động lực thúc đẩy Duy Trần nỗ lực đưa show diễn âm nhạc Việt Nam như thế đến Kennedy Center, trung tâm âm nhạc hàng đầu thế giới hiện nay tọa lạc tại thủ đô Washington DC vào năm 2025.

"Duy cảm thấy hạnh phúc khi được sản xuất một chương trình quy tụ những tài năng âm nhạc gốc Việt ở nhiều nơi trên cùng 1 sân khấu. Duy có tâm huyết và định hướng rằng âm nhạc của những nghệ sĩ này phải vang lên liền mạch như một dòng chảy, từ thế hệ lão thành đến lớp trẻ hiện đại", anh chia sẻ.

Nhạc cụ dân tộc kết hợp nhạc cụ hiện đại tại hoà nhạc thính phòng trong dàn dựng của Duy Trần. Ảnh: T.L

Dù đã gặt hái được những thành công vang dội tại xứ người, Duy Trần vẫn luôn giữ sự khiêm nhường và một tình yêu sâu sắc với quê hương. Anh tự nhận mình là người "hiểu văn hóa Việt, biết nhạc Việt" và luôn khao khát được đóng góp cho thị trường âm nhạc trong nước.

Duy Trần tâm sự: "Tôi được sinh ra và được nuôi dưỡng suốt 18 năm đầu đời ở Việt Nam. Gia đình và nhạc Việt vẫn chiếm một vị trí trang trọng trong trái tim tôi và tôi mong muốn được đóng góp khả năng của mình cho thị trường âm nhạc Việt Nam".

Với tài năng, tư duy độc đáo và cái tâm với văn hóa dân tộc, Duy Trần đang từng bước định hình phong cách riêng và trở thành một biểu tượng của thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam tự tin vươn ra biển lớn.