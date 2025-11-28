Hugh Jackman lần đầu đăng ảnh người tình

Trong bài đăng hôm 27/11, Hugh Jackman chia sẻ khoảnh khắc Sutton Foster đang biểu diễn tại Café Carlyle ở New York. Ca sĩ kiêm diễn viên diện đầm dạ hội quyến rũ, mỉm cười rạng rỡ trước micro. Tài tử 57 tuổi chú thích: "Đó đúng là một đêm mang tính biểu tượng của New York! Và thật sự kỳ diệu".

Hugh Jackman đăng ảnh bạn gái trên Instagram.

Một số fan khen thần thái và vẻ đẹp rạng ngời của Sutton Foster, tuy nhiên bài đăng cũng vấp phải nhiều chỉ trích. Không ít người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng khi Hugh công khai người tình trên mạng xã hội. "Thật xấu hổ Hugh à! Chúng tôi từng nghĩ anh rất tuyệt vời!", một fan viết. Người khác bình luận: "Ngày nào anh còn viết những lời ngọt ngào cho vợ", "Anh là kẻ phản bội", "Bạn có bao giờ nghĩ điều này khiến các con mình tổn thương?", "Tôi về đội của Deb"...

Hugh Jackman và Sutton Foster. Ảnh: Backgrid

Hugh Jackman ly hôn diễn viên Deborra-Lee Furness đầu năm nay sau hai năm ly thân. Họ từng chung sống 27 năm, có hai con nuôi hiện đã trưởng thành. Cuộc hôn nhân của họ từng là biểu tượng đẹp ở Hollywood, được bạn bè lẫn khán giả ngưỡng mộ.

Diễn viên X-Men vướng tin đồn ngoại tình với Sutton Foster khi cả hai cùng tham gia vở nhạc kịch Broadway năm 2020. Nhiều nguồn tin cho biết họ giữ kín mối quan hệ, nhưng "giới Broadway đều biết chuyện". Thời điểm đó, cả hai đều đã kết hôn. Đến cuối năm ngoái, khi Sutton đệ đơn ly hôn biên kịch Ted Griffin, những đồn đoán về mối tình bí mật giữa cô và Hugh Jackman mới bắt đầu rộ lên trên truyền thông.

Hugh Jackman và Deborra-Lee Furness kết hôn năm 1996, chia tay năm 2023. Ảnh: Instagram

Hugh và Sutton chưa bao giờ phản hồi về thông tin này, nhưng sớm công khai chuyện hẹn hò vào tháng 1 năm nay. Hồi tháng 5, ngay khi Deborra-Lee nộp đơn ly hôn lên tòa án New York, cô lần đầu nói về việc chồng không chung thủy. "Trái tim và lòng trắc ẩn của tôi hướng về những ai từng trải qua sự phản bội. Đó là một vết thương sâu sắc. Nhưng tôi tin vào đấng tối cao, rằng Chúa hay ông trời luôn dẫn dắt chúng ta", diễn viên 69 tuổi chia sẻ với Daily Mail.