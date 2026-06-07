"Người đẹp Tây Đô" Việt Trinh nghẹn ngào: "Anh ra đi đột ngột, người ở lại rất sốc"

"Người đẹp Tây Đô" Việt Trinh đau đớn khi 2 anh trai đều qua đời

Nữ diễn viên cho biết, từ nhỏ đến lớn, cô luôn cảm nhận được một tình cảm gia đình rất đẹp, nơi anh chị em sống chan hòa, yêu thương và chưa từng xảy ra những lời nói nặng nề hay xung đột gay gắt. “Các anh của Trinh lúc nào cũng yêu thương, che chở, chưa bao giờ lớn tiếng hay làm Trinh buồn”, cô chia sẻ.

Việt Trinh cũng xúc động nhắc lại quãng thời gian trưởng thành, khi tình cảm gia đình vẫn luôn bền chặt, dù mỗi người đều có con đường riêng. Theo cô, thành công hay vị trí trong xã hội chưa bao giờ làm thay đổi sự gắn bó giữa các anh chị em.

"Người đẹp Tây Đô" Việt Trinh đau đớn khi 2 anh trai đều qua đời. Ảnh: FBNV

Hiện tại, cô đã có hai người anh qua đời, để lại trong cô nhiều trống vắng và hụt hẫng. “Mất mát nào cũng rất đau, đến bây giờ tôi vẫn không thể nguôi ngoai”, cô bộc bạch.

Tuy nhiên, nữ diễn viên không giấu được nỗi đau khi lần lượt phải chia xa những người anh thân yêu. Cô cho biết, cách đây hơn 20 năm đã mất đi một người anh, và mới đây lại tiếp tục chịu thêm một mất mát lớn khi một người anh khác qua đời. Việt Trinh nghẹn ngào chia sẻ, sự ra đi đột ngột của anh trai khiến cô vô cùng đau đớn và bàng hoàng. Dù vậy, nghĩ đến việc anh chỉ phải chịu đựng cơn đau trong thời gian ngắn trước khi rời xa cõi đời, không phải trải qua những tháng ngày bệnh tật dày vò, phần nào giúp cô vơi bớt nỗi xót xa.

Nhìn lại những biến cố đã trải qua, Việt Trinh cho rằng mỗi con người đều có số phận riêng, và khi người thân ra đi đột ngột, nỗi đau để lại cho người ở lại càng lớn hơn. Dù vậy, cô cũng phần nào nhẹ lòng khi nghĩ rằng họ ra đi không phải chịu đựng bệnh tật kéo dài.

Nữ diễn viên chia sẻ thêm, sự ra đi của người thân khiến cô càng trân trọng hơn tình cảm gia đình, nhắn nhủ mọi người hãy biết yêu thương, sẻ chia, tránh những lời nói làm tổn thương nhau. “Chúng ta chỉ có một gia đình, hãy giữ gìn và yêu thương nhau khi còn có thể”, cô bày tỏ.

Kết lại, Việt Trinh gửi lời tưởng nhớ đến những người anh đã khuất, đồng thời mong họ được yên nghỉ. Cô cũng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của mọi người dành cho mình trong thời gian qua, coi đó là nguồn động viên để tiếp tục cuộc sống.

“Người đẹp Tây Đô” Việt Trinh từng chiến đấu với bệnh trầm cảm

“Người đẹp Tây Đô” Việt Trinh từng khiến khán giả bất ngờ khi công khai hành trình nhiều năm chiến đấu với bệnh trầm cảm. Nữ diễn viên cho biết cô từng xấu hổ, né tránh việc bản thân gặp vấn đề tâm lý trước khi quyết định điều trị chuyên khoa.

Theo Việt Trinh, áp lực công việc, thường xuyên hóa thân vào các vai diễn bi kịch cùng chế độ sinh hoạt thất thường khiến sức khỏe tinh thần suy sụp. Bên cạnh đó, quãng thời gian mang thai và làm mẹ đơn thân từ năm 2008 cũng khiến cô rơi vào trạng thái lo âu kéo dài.

"Người đẹp Tây Đô" Việt Trinh thời trẻ. Ảnh: FBNV

Ở giai đoạn nặng nhất, nữ diễn viên mất ngủ, suy nhược, sụt cân còn 48kg và luôn sống trong cảm giác sợ hãi. Sau 2 năm điều trị kết hợp dùng thuốc và thay đổi lối sống, cô dần hồi phục, lấy lại tinh thần tích cực.

Việt Trinh cũng chia sẻ, việc quá lo lắng khi con trai từng nghi mắc bệnh nguy hiểm khiến tình trạng trầm cảm của cô trở nên nghiêm trọng hơn. Hiện tại, sau khi giải nghệ, nữ diễn viên chọn cuộc sống bình yên, chăm sóc vườn tược và lan tỏa năng lượng tích cực tới người hâm mộ.

Hiện tại, “Người đẹp Tây Đô” Việt Trinh sống cùng con trai Thiện Nhân tại TP.HCM. Nữ diễn viên cho biết cô không còn nghĩ đến chuyện yêu đương, thay vào đó dành thời gian chăm sóc sức khỏe, tập luyện và tận hưởng cuộc sống gần gũi với thiên nhiên tại khu vườn rộng khoảng 3.000m2.

Theo Việt Trinh, việc ngắm bình minh, chăm sóc cây cối giúp cô tìm thấy sự bình yên và trở thành “liều thuốc chữa lành” tinh thần sau những biến cố cuộc sống. Nữ diễn viên từng chia sẻ, cô không tin mình mắc vấn đề tâm lý cho đến khi đối diện và vượt qua giai đoạn khó khăn.

Ngoài ra, Việt Trinh từng đăng ký hiến tạng tại Bệnh viện Chợ Rẫy vào năm 2019. Khi đó, cô bày tỏ mong muốn sống bình lặng đến cuối đời và gửi lời xin lỗi đến những người từng buồn vì mình.

Việt Trinh là nữ diễn viên, đạo diễn nổi tiếng của điện ảnh Việt thập niên 1990, từng được mệnh danh là “đệ nhất mỹ nhân” màn ảnh nhờ nhan sắc sắc sảo cùng đôi mắt to tròn đặc trưng.