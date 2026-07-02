Á hậu Hong Kong nuôi hai con thành tài sau chia tay 'tỷ phú đào hoa'

Cuối tháng 6, trên trang cá nhân, Lữ Lệ Quân hiếm hoi chia sẻ hình ảnh con trai Christopher (Lưu Tử Phong), 16 tuổi, sau khi cậu hoàn thành chương trình nội trú kéo dài một năm tại Hàng Châu. Thiếu niên gây chú ý với ngoại hình điển trai, được nhận xét là "bản sao" của bố - tỷ phú Lưu Loan Hùng.

Điều khiến công chúng ấn tượng hơn cả, là bảng thành tích đáng nể của Christopher. Theo chia sẻ từ gia đình, cậu đạt điểm tuyệt đối ở tất cả môn học, được trao Director's Award (Giải thưởng của Hiệu trưởng/Giám đốc) và đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội học sinh trong suốt năm học.

Lữ Lệ Quân bên con trai. Ảnh: Instagram

Trên trang cá nhân, Lữ Lệ Quân bày tỏ niềm tự hào về con trai. Cô tin năng lực lãnh đạo không đến từ chức danh mà được hình thành từ sự kiên trì, khiêm tốn và tinh thần cống hiến mỗi ngày. Nữ doanh nhân cũng nhấn mạnh, mỗi đứa trẻ đều xứng đáng được lớn lên trong môi trường biết ghi nhận sự nỗ lực, trân trọng tinh thần phục vụ và luôn có gia đình làm chỗ dựa.

Theo HK01, Christopher không phải đứa con xuất chúng duy nhất của Lữ Lệ Quân. Con gái lớn của cô, Lưu Tú Doanh cũng đạt nhiều thành tích nổi bật. Dù bắt đầu học ballet khá muộn, cô bé nhanh chóng lấy chứng chỉ của Học viện Múa Hoàng gia Anh, gia nhập Đoàn Ballet Hong Kong và từng giành huy chương vàng tại một cuộc thi ballet quốc tế.

Suốt nhiều năm qua, Lữ Lệ Quân hiếm khi chia sẻ về đời tư. Vì vậy, lần xuất hiện mới nhất của cô bên Christopher nhanh chóng thu hút sự quan tâm của truyền thông Hong Kong. Nhiều cư dân mạng nhận xét cậu không chỉ có ngoại hình sáng, lịch lãm mà còn học tập xuất sắc, được xem là minh chứng cho những nỗ lực bền bỉ của người mẹ trong hành trình nuôi dạy con nên người.

Bất chấp việc trải qua nhiều biến cố tình cảm, Lữ Lệ Quân vẫn lựa chọn cuộc sống kín tiếng và dành tâm huyết cho gia đình. Thành công của hai người con được xem là "trái ngọt" sau nhiều năm cô âm thầm vun đắp và đồng hành cùng các con trên con đường học tập.

Lữ Lệ Quân. Ảnh: Instagram

Mẹ "thất sủng", không để con thất thế

Lữ Lệ Quân từng là Á hậu cuộc thi Hoa hậu Hong Kong trước khi quen doanh nhân Lưu Loan Hùng vào đầu những năm 2000. Thời điểm đó, tỷ phú bất động sản nổi tiếng không chỉ bởi khối tài sản khổng lồ mà còn bởi đời tư nhiều thị phi với hàng loạt mỹ nhân của làng giải trí Hong Kong.

Trong hơn thập kỷ bên nhau, Lữ Lệ Quân lần lượt sinh con gái Lưu Tú Doanh và con trai Lưu Tử Phong. Trước khi mối quan hệ đổ vỡ, cô được xem là một trong những phụ nữ được Lưu Loan Hùng yêu chiều nhất. Tỷ phú không ngần ngại chi mạnh tay để chăm lo cho bạn gái và hai con. Theo những thông tin được chính Lưu Loan Hùng công bố, ông đã chuyển cho Lữ Lệ Quân tiền mặt, bất động sản, trang sức, du thuyền và nhiều tài sản khác với tổng giá trị hơn 2 tỷ HKD.

Không chỉ dành cho bạn gái nhiều đặc quyền, Lưu Loan Hùng cũng đầu tư cho hai con chung. Ngay từ nhỏ, Lưu Tú Doanh và Lưu Tử Phong đã được theo học tại các trường quốc tế danh tiếng, lớn lên trong biệt thự sang trọng ở khu Jardine's Lookout (Hong Kong) và được tạo điều kiện phát triển năng khiếu. Con gái lớn theo đuổi ballet và âm nhạc từ sớm, trong khi con trai được tiếp cận môi trường giáo dục quốc tế và sau đó theo học chương trình nội trú.

Năm 2014, ông từng gây xôn xao báo giới khi chi hơn 250 triệu HKD tại phiên đấu giá của Sotheby's để mua viên kim cương xanh nặng 9,75 carat và đặt tên là "The Zoe Diamond" theo tên cô con gái Lưu Tú Doanh (Zoe). Cùng năm, tỷ phú chi khoảng 65 triệu HKD để sở hữu viên hồng ngọc "The Zoe Red", tiếp tục lấy tên con gái đặt cho món trang sức quý giá này. Đây được xem là một trong những món quà đắt giá nhất ông dành cho ái nữ.

Lưu Loan Hùng và con gái Zoe. Ảnh: HK01

Đáng nói, dù được xem là người phụ nữ gắn bó lâu năm với Lưu Loan Hùng, Lệ Quân chưa bao giờ có danh phận chính thức.

Thậm chí, sau khi chia tay vào năm 2014, quan hệ giữa Lệ Quân - Lưu Loan Hùng trở nên căng thẳng, do mâu thuẫn tài sản và các phát ngôn trên truyền thông, ghen tuông... Đỉnh điểm, năm 2017, Lưu Loan Hùng tổ chức một cuộc họp báo kéo dài nhiều giờ, chỉ trích Lữ Lệ Quân cùng mẹ của cô tham tiền, ích kỷ. Ông cáo buộc, những phát ngôn và hành động từ phía người cũ đã ảnh hưởng đến cuộc sống và gia đình hiện tại.

Về phía Lữ Lệ Quân, cô không đáp trả trực diện nhưng từng đưa ra tuyên bố thông qua người đại diện, khẳng định bản thân luôn tôn trọng sự thật và mong muốn bảo vệ các con khỏi những ồn ào. Trong khi đó, một nguồn tin thân thiết á hậu nói Lệ Quân muốn danh phận, muốn thâu tóm, còn ông Lưu đào hoa, liên tục muốn có bạn gái mới. Không tìm được tiếng nói chung, ông dần ruồng rẫy cô, dẫn đến quan hệ tan vỡ.

Sau giai đoạn đối đầu gay gắt, cả hai dần hạn chế nhắc đến nhau trước truyền thông. Trước báo chí, Lưu Loan Hùng nhiều lần khẳng định những mâu thuẫn với Lữ Lệ Quân không ảnh hưởng đến tình cảm ông dành cho hai con chung. Theo truyền thông Hong Kong, ông vẫn chu cấp đầy đủ, tạo điều kiện để các con được học tập trong môi trường tốt và đưa tên hai con vào các kế hoạch phân chia tài sản cũng như quỹ tín thác gia đình.

Khi các con trưởng thành hơn, mối quan hệ giữa Lưu Loan Hùng và Lữ Lệ Quân cũng được cho là đã bớt căng thẳng. Cả hai giữ khoảng cách và cùng hướng đến lợi ích của các con.

Nỗ lực làm đẹp hình ảnh mẹ đơn thân

Sau khi rời xa ánh đèn showbiz, Lữ Lệ Quân gần như biến mất khỏi làng giải trí. Cô tập trung điều hành công việc kinh doanh, quản lý các khoản đầu tư và tham gia nhiều chương trình thiện nguyện.

Những năm gần đây, cô thường xuất hiện với hình ảnh một doanh nhân độc lập hơn là người đẹp làng giải trí. Trên mạng xã hội, Lữ Lệ Quân chủ yếu chia sẻ nội dung liên quan đến giáo dục con cái, phát triển bản thân, hoạt động cộng đồng và các chuyến công tác.

Hình ảnh mới của Lữ Lệ Quân. Ảnh: Weibo

Đáng chú ý, cô cũng đổi tên từ Lữ Lệ Quân sang Lữ Bội Lâm. Dù không giải thích cụ thể lý do, nhiều ý kiến cho rằng đây là dấu mốc cho một giai đoạn mới trong cuộc sống, khi cô muốn xây dựng hình ảnh độc lập thay vì luôn gắn với danh xưng "bạn gái cũ của tỷ phú Lưu Loan Hùng".

Hiện tại, ở tuổi ngoài 40, Lữ Lệ Quân vẫn giữ cuộc sống khá kín đáo. Thay vì xuất hiện trên mặt báo vì những ồn ào tình cảm như trước đây, cô được nhắc đến nhiều hơn nhờ hành trình nuôi dạy hai con trưởng thành và những thành tích đáng tự hào mà các con đạt được. Đối với nhiều người, đó cũng là câu trả lời rõ ràng nhất cho hơn 10 năm cô lựa chọn lùi về phía sau, tập trung vun đắp cho gia đình sau cuộc tình đầy sóng gió với một trong những tỷ phú nổi tiếng bậc nhất Hong Kong.