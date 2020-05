Cái kết gây tranh cãi của phim ngoại tình 19+ gây nghẽn mạng

Chủ Nhật, ngày 17/05/2020 10:05 AM (GMT+7)

Lập kỷ lục về tỷ suất khán giả xem phim, nhưng tập cuối lại dang dở, gây nên hai luồng ý kiến.

Sau 16 tập, phim truyền hình về đề tài hôn nhân gia đình, ngoại tình với tựa đề "Thế giới hôn nhân" đã khép lại. Tuy nhiên, mỗi nhân vật lại có những hồi kết dở dang, gây nên nhiều tranh cãi với khán giả.

Tấm hình gia đình từng bị Sun Woo xé đi, bỗng nhiên được nối lại và gửi đến cho cô, chứng minh việc chồng cũ vẫn đang theo dõi

Nam chính trong phim - người chồng bội bạc Tae Oh sau khi mất tất cả từ sự nghiệp đến gia đình đã trở thành người nghiện rượu và có ý định tự tử. Anh tìm gặp con trai để tâm sự với con, thấy xấu hổ khi vợ cũ - Sun Woo hỏi về tình hình hiện tại. Anh muốn làm lại từ đầu với vợ cũ và con trai, nhưng mọi thứ đã không thể quay đầu. Người con trai Joon Young cảm thấy thất vọng hoàn toàn về cha mình. Sau đó, Joon Young tận mắt chứng kiến cảnh Tae Oh lao đầu ra trước xe tải. May mắn, xe phanh kịp, Sun Woo kéo được chồng cũ ra nhưng người con trai bị sốc đã quyết định bỏ đi.

Chứng kiến cảnh bố định tự tử và mẹ vẫn còn tình cảm nên Joon Young không chấp nhận, quyết định bỏ đi

Phim diễn biến theo chiều hướng kể tiếp chuyện một năm sau đó. Nữ chính Sun Woo tiếp tục sống một mình sau khi con trai đi. Tae Oh vừa chật vật với công việc, vừa mòn mỏi tìm kiếm con. Da Kyung - người tình lúc đầu của Tae Oh, xen vào cuộc sống hôn nhân của anh - cũng không còn muốn mở lòng với bất kỳ người đàn ông nào.

Phim kết thúc lửng lơ khi nữ chính Sun Woo vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc khi thấy một bóng hình mờ ảo đứng trước cửa nhà. Nhiều khán giả cho rằng đó chính là người con trai đã quay trở về.

Hình bóng một người mờ ảo đứng trước mặt Sun Woo khiến cô xúc động tiến lại gần được cho là sự trở về của người con trai

Trên mạng xã hội nổi lên những tranh cãi giữa hai luồng ý kiến khen chê về kết thúc phim. Nhiều người lên tiếng khen ngợi phim đã có cái kết nhân văn hơn so với bản gốc, khi để người con trai cuối cùng vẫn trở về với mẹ, thay vì mất tích hoàn toàn.

Ba nhân vật chính trong phim "Thế giới hôn nhân" đều có kết thúc không hạnh phúc trọn vẹn

Tuy nhiên, nhiều người vẫn thấy phim còn dang dở, mong muốn có thêm phần hai. Một số ý kiến nhận thấy phần kết đầy bi kịch, nữ chính vẫn sống trong những mâu thuẫn, ngay cả các nhân vật khác cũng không ai thực sự tìm được hạnh phúc.

Việc tranh luận giữa hai luồng ý kiến, một bên cho rằng kết thúc như vậy đúng với đời sống, một bên phản đối, khiến tập cuối cùng của Thế giới hôn nhân nhanh chóng trở thành Top 1 tìm kiếm tại Hàn Quốc.

