"Nữ hoàng cảnh nóng" của phim ngoại tình 19+ nhận thù lao bao nhiêu?

Mức cát-xê của nữ chính phim đang đạt kỷ lục màn ảnh xứ Hàn lại gây ra nhiều tranh cãi.

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc "Thế giới hôn nhân" được dán nhãn 19+ ở một số tập phim. Nữ chính Kim Hee Ae đóng vai một người phụ nữ bị chồng phản bội. Xoay quanh chủ đề hôn nhân, ngoại tình, phim có nhiều tình tiết kịch tích, đạt tỷ suất khán giả xem phim cao nhất trong lịch sử truyền hình cáp Hàn Quốc.

Kim Hee Ae được trả hơn 1 triệu USD (hơn 23 tỷ đồng) sau 16 tập "Thế giới hôn nhân"

Theo tiết lộ từ giới chuyên môn, nữ hoàng cảnh nóng Kim Hee Ae được nhận thù lao hơn 1 triệu USD sau 16 tập phim này. Trung bình một tập, "chị đại" của màn ảnh nhỏ xứ Kim chi thu về từ 57.000 đến 65.000 USD.

Mức thù lao được đánh giá cao hơn nhiều diễn viên nữ hiện tại nhưng vẫn thấp hơn một số ngôi sao như Go Hyun Jung, Jeon Ji Hyun, Son Ye Jin, Song Hye Kyo... Một nguồn tin khác tiết lộ, cát-xê cao nhất trong showbiz Hàn hiện tại đối với sao nữ là Jeon Ji Hyun và Lee Young Ae, với hơn 81.500 USD mỗi tập phim.

Được mệnh danh nữ hoàng cảnh nóng, Kim Hee Ae không ngại diễn các cảnh "yêu" với bạn diễn nam kém tuổi

Ngay lập tức cư dân mạng Hàn tranh cãi nảy lửa về mức thù lao của Kim Hee Ae khi cô là một trong những nguyên nhân lớn giúp "Thế giới hôn nhân" đạt mức xem kỷ lục hiện nay. Nhờ diễn xuất chuyên nghiệp khi hóa thân vào vai một người phụ nữ bị chồng "cắm sừng", Kim Hee Ae lôi cuốn người xem trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, diễn biến tâm lý phức tạp.

Cư dân mạng Hàn (netizen) cho rằng chính nhờ Kim Hee Ae mới có thể cứu vớt được kịch bản phim rối rắm. Không ít netizen yêu cầu nhà sản xuất phải trả thù lao cao hơn cho nữ diễn viên 53 tuổi.

Bên cạnh đó, không ít bình luận đem so sánh cát-xê của "chị đại" họ Kim với nam diễn viên Lee Min Ho - nam chính của phim "Quân vương bất diệt" đang rớt đài thảm hại trên sóng truyền hình xứ Hàn.

Cát-xê của Lee Min Ho lập tức bị đưa ra so sánh với đàn chị Kim Hee Ae

Lee Min Ho được nhận cát-xê 1,3 tỷ won, tương đương khoảng 24 tỷ đồng khi đóng vai bệ hạ trong thế giới song song của "Quân vương bất diệt". Đây là mức cát-xê thuộc hàng Top 5 ngôi sao được trả thù lao hậu hĩnh nhất hiện nay ở Hàn. Top 5 này còn bao gồm các sao nam Kim Soo Hyun, Hyun Bin, Jo In Sung và So Ji Sub.

Nhiều người cho rằng mức cát-xê chênh lệch giữa Kim Hee Ae và Lee Min Ho không phù hợp với những gì họ đem lại cho bộ phim, khi mà "Thế giới hôn nhân" vượt trội so với "Quân vương bất diệt".

Mặc dù vậy, Lee Min Ho vẫn được truyền thông xứ Trung lăng xê khi ở thị trường nước này, anh được đề nghị mức cát-xê cao gấp 7 lần ở Hàn Quốc. Ngay cả khi Lee Min Ho không muốn nhận vai chính, nhà sản xuất vẫn chấp nhận chi số tiền lớn để mời anh vào vai khách mời. Điều đó xuất phát từ chính số lượng fan hùng hậu của Lee Min Ho ở thị trường nước ngoài, nhất là tại Trung Quốc.

Cư dân mạng Hàn cho rằng thù lao của Kim Hee Ae vẫn quá thấp so với những gì đóng góp cho thành công của bộ phim "Thế giới hôn nhân"

Bên cạnh đó, Kim Hee Ae đang ngày một chứng tỏ tài năng diễn xuất của một "chị đại" trong làng giải trí Hàn. Cảnh quay nhân vật bác sĩ của cô tự tử được chính nữ diễn viên đóng, không cần người đóng thế. Kim Hee Ae thậm chí còn bị sóng cuốn đi cùng bạn diễn trong phân cảnh này, khiến nhân vật cứu hộ phải ra trợ giúp để mang vào bờ.

Cảnh quay nhân vật bác sĩ của Kim Hee Ae tự tử

Thế mới thấy sự hy sinh về nghệ thuật của một người diễn viên có hàng chục năm trong nghề lớn tới mức nào. Kim Hee Ae đang được đề cử giải Diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng nghệ thuật Baeksang lần thứ 56, cạnh tranh cùng Son Ye Jin, Kim Hye Soo, Gong Hyo Jin.

