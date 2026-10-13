Ca sĩ vô danh bất ngờ nổi tiếng sau màn hát suốt 2 tiếng, "cứu" đêm nhạc của thần tượng đến nửa đêm

Một ca sĩ ít tên tuổi tại Trung Quốc bất ngờ nổi tiếng sau khi biểu diễn thay ca sĩ Hong Kong Lý Khắc Cần, với màn trình diễn ngẫu hứng kéo dài 2 giờ, trong lúc ngôi sao này bị chậm trễ trên đường đến đêm nhạc.

Theo Đài Truyền hình Thâm Quyến, tối 26/9, đêm nhạc lưu diễn Hear Yourself, quy tụ 6 ca sĩ nổi tiếng đến từ Hong Kong và Đài Loan (Trung Quốc) được tổ chức tại thành phố Bao Đầu, Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc.

Lý Khắc Cần được xếp lịch biểu diễn ở phần cuối chương trình. Tuy nhiên, nam ca sĩ không thể đến đúng giờ do chuyến bay dự kiến hạ cánh tại thành phố Hohhot gần đó phải chuyển hướng, hạ cánh xuống Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, vì mưa đá.

Lý Khắc Cần cùng các đồng nghiệp bắt taxi từ Thái Nguyên đến Bao Đầu, hành trình dài khoảng 570km. Không may, chiếc ô tô điện chở họ hết pin giữa đường, khiến cả nhóm mất nhiều thời gian tìm phương tiện khác.

Ông Trương - đạo diễn chương trình buộc phải tìm phương án dự phòng. Ông liên hệ người bạn là ca sĩ Hou Lang, nhờ anh biểu diễn phục vụ khoảng 30.000 khán giả trong lúc chờ Lý Khắc Cần đến.

Không có thời gian tập dượt hay màn hình nhắc lời, Hou đã biến phần trình diễn dự kiến chỉ kéo dài 30 phút thành màn hát liên tục suốt 2 giờ đầy ấn tượng. Ảnh: Baidu.

Hou, 33 tuổi, quê Quảng Đông, là ca sĩ ít tên tuổi, chuyên trình diễn các ca khúc tiếng Quảng Đông.

Thời điểm nhận được cuộc gọi của đạo diễn Trương, Hou đang ăn đồ nướng cùng bạn bè tại một nhà hàng ở Bao Đầu. Anh chỉ mất một phút để đồng ý giúp bạn, góp phần cứu nguy cho đêm nhạc.

Hou bắt taxi rồi tiếp tục đi xe đạp công cộng để đến sân vận động. Khoảng 22h, anh xuất hiện trên sân khấu trong bộ quần áo thường ngày, sau khi gửi cho kỹ thuật viên âm thanh danh sách những ca khúc dự định biểu diễn.

Không có thời gian tập dượt, cũng không có màn hình nhắc lời, Hou vẫn hát liên tục trong 2 giờ. Ban đầu, anh chỉ được đề nghị biểu diễn trong khoảng 30 phút.

Đến 0h20, Lý Khắc Cần cuối cùng cũng có mặt tại đêm nhạc. Nam ca sĩ cúi người xin lỗi khán giả tới 9 lần, sau đó lên sân khấu trình diễn 6 ca khúc gắn liền với tên tuổi của mình.

Kết thúc chương trình, Lý Khắc Cần ôm Hou hơn 10 giây để bày tỏ lòng biết ơn.

Hou cho biết Lý Khắc Cần là thần tượng của anh suốt nhiều năm. Anh nhớ lại năm 2010, khi còn là thực tập sinh tại một công ty tổ chức biểu diễn và tham gia dựng sân khấu ở Thâm Quyến, anh từng có dịp chụp ảnh cùng nam ca sĩ.

Khán giả tại Bao Đầu rất hào hứng với màn trình diễn của Hou, hầu như không có ai rời khỏi địa điểm tổ chức trước khi chương trình kết thúc.

Vô cùng biết ơn, Lý Khắc Cần đã ôm Hou thật lâu đầy xúc động sau đêm diễn, đồng thời dành thời gian cảm ơn nam ca sĩ đã giúp đêm nhạc diễn ra trọn vẹn. Ảnh: Baidu.

“Một số khán giả thậm chí còn nhắc Hou nghỉ ngơi hoặc uống chút nước. Bầu không khí lúc đó thực sự rất xúc động”, một nữ khán giả chia sẻ.

Hou thừa nhận anh cảm thấy hồi hộp khi đứng trên sân khấu có quy mô lớn như vậy. Trước đó, anh chỉ từng biểu diễn trước những đám đông tối đa khoảng 5.000 người.

“Lúc ấy, tôi không nghĩ ngợi gì nhiều. Tôi chỉ hát từng bài bằng tất cả trái tim mình”, anh nói.

“Tôi tự hào vì đã cứu được đêm nhạc và có cơ hội đứng trên cùng sân khấu với thần tượng Lý Khắc Cần”, Hou chia sẻ thêm.

Khi một cư dân mạng hài hước đề xuất anh nên được nhận một nửa doanh thu đêm nhạc, Hou khiêm tốn từ chối.

“Mình không nên nhận phần thưởng khi chưa thực sự xứng đáng với nó”, anh giải thích.

Sau đêm nhạc, lượng người theo dõi tài khoản mạng xã hội của Hou tăng vọt. Từ chưa đến 10.000 người, con số này lên tới 420.000 chỉ trong vòng 2 tuần.

Hou cho biết anh sẵn sàng hợp tác trong các hoạt động kinh doanh liên quan đến âm nhạc, nhưng không có ý định livestream bán hàng.

Nam ca sĩ cũng đề nghị công chúng đừng quá tập trung vào mình mà hãy dành thời gian làm nhiều việc có ý nghĩa hơn.

“Tôi chỉ là một người bình thường yêu âm nhạc”, Hou viết trong phần giới thiệu trên tài khoản mạng xã hội của mình.