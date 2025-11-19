Cả giới giải trí tới lễ tang Hứa Thiệu Hùng

Trang HK01 đưa tin lễ tang cố nghệ sĩ Hứa Thiệu Hùng diễn ra ngày 18/11. Gia đình tổ chức tang lễ tại sảnh Bảo Phúc, tầng trệt của Nhà tưởng niệm Bảo Phúc. Nhiều nghệ sĩ như Xa Thi Mạn, Huỳnh Tử Hoa, Huỳnh Tông Trạch, Trương Gia Huy, Huỳnh Thúy Như, Tiêu Chính Nam, Quách Tấn An, Quan Lễ Kiệt, Miêu Kiều Vỹ, Thích Mỹ Trân, Huỳnh Hạo Nhiên, Đàm Tuấn Ngạn, Khâu Lễ Đào, Lê Diệu Tường, Mạch Trường Thanh, Đỗ Kỳ Phong... đã tới đưa tiễn.

Trong đó, 8 diễn viên gạo cội của Hong Kong là Tằng Vỹ Minh, Mạch Trường Thanh, La Nhạc Lâm, Âu Dương Chấn Hoa, Quan Lễ Kiệt, Miêu Kỳ Vỹ, Nguyễn Triệu Tường, Đỗ Yến Ca là những người đưa linh cữu ngôi sao quá cố tới nơi an nghỉ cuối cùng.

Tại lễ tang, nam diễn viên Miêu Kỳ Vỹ đã không giấu nổi sự xúc động, rơi nước mắt nói lời từ biệt người bạn, người anh thân thiết. Nhiều đồng nghiệp không thể có mặt đã tặng vòng hoa hoặc dùng việc quyên góp để bày tỏ niềm thương tiếc trước sự ra đi đột ngột của Hứa Thiệu Hùng như Cổ Thiên Lạc, Thành Long, Ngô Ngạn Tổ, Hồ Hạnh Nhi, Lâm Phong, Tuyên Huyên, Dư An An, Quan Cúc Anh, Khương Hạo Văn và vợ Triệu Ninh, Châu Lệ Kỳ, Tiền Gia Lạc, Trịnh Du Linh, Uyển Quỳnh Đan...

Con gái nuôi của ông, nữ diễn viên Xa Thi Mạn chia sẻ: "Cha nuôi là người tôi vô cùng tôn trọng. Tôi quen ông từ rất lâu qua những lần ông đóng vai cha của tôi. Mỗi lần đóng phim, ông luôn nghiêm túc, thậm chí khi gia đình có việc gấp ông cũng cố gắng hoàn thành vai diễn để không làm lãng phí công sức tiền bạc của mọi người. Tinh thần và trách nhiệm của ông là bài học mà tôi luôn khắc ghi".

Trước đó, khi biết tin Hứa Thiệu Hùng nguy kịch, Xa Thi Mạn và nhiều đồng nghiệp đã nhanh chóng gác công việc để tới bệnh viện nhìn mặt cha nuôi lần cuối. Xa Thi Mạn chia sẻ dù nam diễn viên đã qua đời, cô cũng sẽ thay cha chăm sóc người thân của ông.

Con gái Hứa Thiệu Hùng, Hứa Huệ Tinh khi trả lời phỏng vấn đã gửi lời cảm ơn tới sự giúp đỡ của các nghệ sĩ, sự tôn trọng của truyền thông. Cô chia sẻ: "Cha tôi ra đi quá đột ngột, đến giờ tôi vẫn không tin đó là sự thật. Cha tôi là người có trách nhiệm và đã chăm sóc tôi nhiều năm. Điều hối tiếc nhất là tôi không có đủ thời gian để báo hiếu với ông và chưa kịp hoàn thành mong muốn của cha là được bế cháu".

Hứa Thiệu Hùng trút hơi thở cuối cùng vào rạng sáng 28/10 do suy đa tạng sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư. Trong suốt hơn nửa thế kỷ hoạt động nghệ thuật, khán giả không thể quên hình ảnh “Hoan Hỉ ca” trong Sứ đồ hành giả , Lục Tốn trong Lâm Xung 1986 . Hứa Thiệu Hùng để lại dấu ấn sâu đậm với hàng loạt vai diễn kinh điển, trải dài qua nhiều thời kỳ và thể loại phim như Phượng hoàng lửa, Anh hùng xạ điêu 1983, Lộc đỉnh ký 1984, Chuyện chàng vượng, Đát Kỷ trụ vương, Người trong giang hồ, Tân trát sư muội...

Dù thường đảm nhận vai phụ, ông vẫn chinh phục khán giả bằng diễn xuất tự nhiên, duyên dáng. Chính vì thế, ông được mệnh danh là “vua vai phụ” của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc).

Nam ca sĩ gạo cội Lâm Tử Tường tới tang lễ để chia buồn cùng gia quyến và tiễn biệt Hứa Thiệu Hùng.

Tại linh đường, gia đình nam nghệ sĩ quá cố cũng sắp xếp khung thời gian để khán giả yêu mến ông có thể đến viếng. Có không ít người hâm mộ đã có mặt từ sớm để đưa tiễn ông đoạn đường cuối cùng. Trong ảnh là nam diễn viên Lê Diệu Tường có mặt tại lễ viếng.