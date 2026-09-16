BTV Hoài Anh cách đây 20 năm

BTV Hoài Anh chia sẻ lại hai hình ảnh được chụp cách đây tròn 20 năm, khi chị tham gia một chương trình truyền hình trực tiếp của VTV thực hiện tại Phan Thiết, Bình Thuận. Nhìn lại hình ảnh thời trẻ với mái tóc nhuộm vàng, duỗi thẳng cùng hàng chân mày mảnh và cong, nữ BTV không khỏi bồi hồi về những năm tháng đã qua.

Hình ảnh BTV Hoài Anh ở 20 năm về trước.

Hoài Anh bày tỏ niềm tự hào và biết ơn khi bản thân có hơn 20 năm được gắn bó, bước đi cùng hành trình ấy. Nữ BTV gửi lời cảm ơn tới VTV và khán giả bằng tất cả tình cảm, trái tim và những năm tháng thanh xuân của mình.

Hoài Anh sinh năm 1980 tại Hà Nội. Cô được biết đến rộng rãi qua vai trò biên tập viên, người dẫn chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam. Với chất giọng miền Nam đặc trưng, cách dẫn nhẹ nhàng, rõ ràng và chuẩn mực, Hoài Anh từng là gương mặt quen thuộc với khán giả của bản tin Thời sự 19h.

Trong nhiều năm xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia, nữ BTV xây dựng hình ảnh chỉn chu, kín đáo nhưng không kém phần gần gũi. Không sử dụng lối dẫn quá phô trương, Hoài Anh thường tạo dấu ấn bằng sự bình tĩnh, chắc chắn và khả năng truyền tải thông tin một cách tự nhiên.

Bên cạnh bản tin Thời sự, cô còn tham gia dẫn nhiều chương trình, sự kiện của VTV. Công việc truyền hình đòi hỏi sự chính xác, tập trung cao độ và khả năng xử lý tình huống nhanh, bởi vậy phía sau những phút xuất hiện chỉn chu trước máy quay là quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng của người làm nghề.

Cuối năm 2021, BTV Hoài Anh chuyển sang công tác tại Ban Văn nghệ của VTV. Đây cũng là cơ hội để cô thử sức ở những nội dung khác, gần hơn với lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và đời sống.

BTV Hoài Anh trong chương trình truyền hình trực tiếp gần đây.

Cô vẫn xuất hiện trong một số chương trình, sự kiện và duy trì hoạt động nghề nghiệp. Với một người đã có nhiều năm gắn bó với truyền hình, sự thay đổi này được xem như một bước chuyển tự nhiên trong hành trình làm nghề.

Ở tuổi ngoài 40, Hoài Anh cũng cho thấy hình ảnh khác với thời điểm còn thường xuyên xuất hiện trong bản tin Thời sự. Nữ BTV thoải mái hơn khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, thời trang, du lịch hay những trải nghiệm cá nhân trên mạng xã hội.

Không chỉ được khán giả nhớ đến bởi công việc, Hoài Anh còn gây thiện cảm bởi cách giữ gìn đời sống riêng tư. Nữ BTV kết hôn với chồng doanh nhân và có một con gái. Trên trang cá nhân, cô thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh về gia đình, đặc biệt là những khoảnh khắc bên con.

BTV Hoài Anh (sinh năm 1980) là gương mặt quen thuộc của Đài Truyền hình Việt Nam, từng nhiều năm dẫn bản tin Thời sự 19h. Cô gây ấn tượng với giọng đọc truyền cảm, phong thái điềm đạm và hình ảnh thanh lịch. Cuối năm 2021, Hoài Anh dừng dẫn Thời sự 19h và chuyển sang công tác tại Ban Văn nghệ VTV.