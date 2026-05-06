Vợ chồng nam diễn viên quê Bắc Ninh gây sốt với hậu trường 'Ngược đường ngược nắng'

"Ngược đường ngược nắng" đã được phát sóng đến tập 22 với tình tiết thú vị liên quan đến Mai (Ngọc Huyền) và Trung (Đình Tú). Cặp đôi không chỉ khiến khán giả đón đợi trên phim mà ngoài đời cũng nhận được nhiều yêu mến. Mới đây, Ngọc Huyền khiến fan thích thú khi đăng tải loạt ảnh hậu trường cùng ông xã trong "Ngược đường ngược nắng".

"Hôm nay ngồi lục tìm ảnh hậu trường để up thì tôi chỉ thấy toàn những bức ảnh thế này, không biết nên vui hay buồn", Ngọc Huyền chia sẻ.

Có thể thấy trong những khung hình hậu trường, được "xả vai", vợ chồng Đình Tú - Ngọc Huyền tranh thủ ngủ bù hoặc trêu chọc nhau.

Ngay dưới bài đăng, người hâm mộ để lại bình luận thích thú: "Vợ chồng được đồng hành cùng nhau, cùng một dự án phim quá tuyệt vời luôn. Chúc hai em luôn thành công và hạnh phúc"; "Hai vợ chồng ở hậu trường náo nhiệt quá nhỉ"; "Rất yêu cặp đôi này! Cố gắng sớm có thêm thành viên và luôn giữ lửa tình yêu để 100 năm viên mãn nhé"...

"Ngược đường ngược nắng" là dự án đánh dấu sự trở lại của cặp đôi sau khi kết hôn vào tháng 11/2025. Đây cũng là bộ phim mới nhất Đình Tú - Ngọc Huyền đóng cùng nhau sau phim "Cha tôi người ở lại".

Ngọc Huyền cho biết, việc phải thể hiện những rung động ban đầu của một cặp đôi mới yêu khiến cô cảm thấy “khớp”, thậm chí ngượng hơn khi diễn cùng bạn diễn khác. Những hành động thân mật như ôm hay hôn cũng trở nên khó xử hơn khi cả hai thường xuyên bị ê-kíp trêu chọc trên phim trường.

Bên cạnh đó, cặp đôi cũng đặt ra nguyên tắc không can thiệp sâu vào cách diễn của nhau để tránh ảnh hưởng đến cảm xúc ngoài đời.

Dù có những tình huống dở khóc dở cười, nữ diễn viên khẳng định đây vẫn là trải nghiệm đáng nhớ, đánh dấu một giai đoạn đặc biệt khi đời sống hôn nhân và công việc nghệ thuật giao thoa.

Đình Tú sinh năm 1992, tại Bắc Ninh. Anh tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ với các vai diễn trong phim: Ghét thì yêu thôi, Hướng dương ngược nắng, Thương ngày nắng về,…

Ngọc Huyền sinh năm 1997, từng theo học tại Đại học Sư phạm Hà Nội trước khi chuyển hướng sang diễn xuất và tham gia nhiều dự án phim truyền hình như: Mặt nạ gương; Chúng ta của 8 năm sau; Cha tôi, người ở lại,...

Hiện tại, cả hai vợ chồng đang tham gia vai chính trong phim "Ngược đường ngược nắng" phát sóng trên VTV1, do Vũ Minh Trí đạo diễn. Phim kể về hành trình của những người trẻ về quê khôi phục làng nghề truyền thống (làng làm hương).