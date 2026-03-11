Điều ít biết về 'nam thần châu Á' đóng chính phim cổ trang có Trấn Thành

Sự góp mặt của Park Bo Gum trong dự án phim cổ trang mới có sự tham gia của Trấn Thành đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình điển trai, Park Bo Gum còn được đánh giá cao nhờ khả năng diễn xuất đa dạng.

Park Bo Gum sẽ đóng chính trong phim cổ trang có sự xuất hiện của Trấn Thành.

Bên cạnh diễn xuất, Park Bo Gum là ngôi sao đa tài, sở hữu khối tài sản khổng lồ, nhưng ít ai biết anh từng phải gánh nợ 16 tỷ đồng khi còn nhỏ.

Tuổi thơ biến cố và khoản nợ “từ trên trời rơi xuống”

Park Bo Gum sinh năm 1993, là con út trong gia đình có ba anh chị em. Thuở nhỏ, anh từng có cuộc sống khá đủ đầy, được học piano từ sớm và có cơ hội đi du lịch nhiều nơi.

Tuy nhiên, biến cố lớn xảy ra khi mẹ anh qua đời lúc Park Bo Gum mới 10 tuổi. Nỗi mất mát này để lại khoảng trống lớn trong tuổi thơ của nam diễn viên.

Park Bo Gum có tuổi thơ nhiều biến cố.

Không lâu sau đó, anh tiếp tục phải đối diện với gánh nặng tài chính do bố gây ra. Năm 2008, bố Park Bo Gum vay một khoản tiền lớn để kinh doanh và đứng tên con trai bảo lãnh khoản nợ. Khi việc làm ăn thất bại, số tiền nợ tăng lên tới 800 triệu won (gần 16 tỷ đồng).

Lúc đó Park Bo Gum chỉ mới 15 tuổi và hoàn toàn không biết về khoản vay này. Khi các chủ nợ tìm đến, tòa án phán quyết anh phải chịu trách nhiệm trả khoảng 30 triệu won. Dù vậy, nam diễn viên vẫn giữ thái độ tôn trọng và yêu thương cha mình.

Ngôi sao của Reply 1988, Mây hoạ ánh trăng

Năm 2011, Park Bo Gum ra mắt khán giả với vai diễn đầu tay trong bộ phim điện ảnh Blind. Sau đó, anh tham gia nhiều dự án như Runway Cop hay các phim truyền hình trước khi thật sự bùng nổ với vai kỳ thủ thiên tài Choi Taek trong Reply 1988.

Hình tượng chàng trai hiền lành, ít nói nhưng ấm áp đã khiến Park Bo Gum trở thành một trong những “nam thần màn ảnh” được yêu thích nhất châu Á. Bộ phim này đã mang về cho anh nhiều giải thưởng, bao gồm giải Asia Star Award tại Giải thưởng Nghệ sĩ Châu Á 2016 và giải Best New Actor tại Giải thưởng APAN Star 2016.

Nam diễn viên từng ghi dấu với loạt phim "Reply 1988", "Mây hoạ ánh trăng",... và gần đây là "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt".

Năm 2016, anh tiếp tục khẳng định sức hút với vai thái tử Lee Yeong trong bộ phim cổ trang Love in the Moonlight. Không chỉ diễn xuất, Park Bo Gum còn thể hiện ca khúc nhạc phim My Person, gây sốt trên các bảng xếp hạng âm nhạc.

Gần đây, Park Bo Gum gây chú ý khi đóng cặp cùng IU trong bộ phim Khi cuộc đời cho bạn quả quýt. Trong phim, anh vào vai Gwan Sik – người đàn ông trầm lặng, chân thành, hết lòng yêu thương người mình yêu. Hình tượng “người chồng quốc dân” một lần nữa giúp Park Bo Gum ghi điểm với khán giả.

Đa tài hát hay, bơi giỏi, tài sản triệu USD

Ngoài diễn xuất, Park Bo Gum còn có nhiều tài năng khác. Ít ai biết rằng ước mơ ban đầu của Park Bo Gum không phải là diễn xuất mà là âm nhạc. Từ nhỏ anh đã có năng khiếu ca hát và chơi piano.

Khi học lớp 11, Park Bo Gum gửi video thử giọng tới nhiều công ty giải trí lớn như SM, JYP và YG. Anh đều nhận được lời mời trở thành thực tập sinh.

Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra khi anh ký hợp đồng với công ty quản lý diễn viên SidusHQ – công ty đầu tiên liên hệ với anh. Tại đây, Park Bo Gum phát hiện khả năng diễn xuất của mình và quyết định chuyển hướng sang điện ảnh.

Park Bo Gum có khả năng ca hát, bơi lội ấn tượng.

Năm 2020, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, anh tạm dừng hoạt động để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Sau khi xuất ngũ năm 2022, Park Bo Gum tiếp tục theo học Thạc sĩ âm nhạc tại Đại học Sangmyung.

Nam diễn viên cũng phát hành album tiếng Nhật Blue Bird và nhiều ca khúc dành tặng người hâm mộ.

Bên cạnh tài năng ca hát, diễn xuất, Park Bo Gum còn là vận động viên bơi lội. Anh từng ở trong đội bơi của trường Trung học Mokdong Seoul (Hàn Quốc), liên tục giành giải thưởng ở các cuộc thi.

Hiện tại, tài sản của Park Bo Gum được ước tính khoảng 2,5 – 3 triệu USD. Anh còn là gương mặt quảng cáo cho nhiều thương hiệu lớn và từng trở thành đại sứ toàn cầu của thương hiệu thời trang Celine.

Ngoài ra, vào năm 2017, khi mới ngoài 20 tuổi, Park Bo Gum đã đứng đầu danh sách Forbes Korea Power Celebrity, trở thành diễn viên đầu tiên đạt được thành tích này. Năm 2019, Park Bo Gum đứng thứ 18 trong danh sách 40 ngôi sao quyền lực nhất của Forbes Hàn Quốc.

Kín tiếng đời tư, nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò

Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Park Bo Gum vẫn chưa từng công khai mối quan hệ tình cảm nào. Nam diễn viên luôn giữ đời sống riêng tư khá kín đáo. Tuy vậy, anh nhiều lần trở thành tâm điểm của các tin đồn hẹn hò với những nữ nghệ sĩ nổi tiếng như Kim Yoo Jung, Bae Suzy hay Song Hye Kyo.

Nam diễn viên kín tiếng đời tư, chưa từng công khai mối tình nào.

Đáng chú ý nhất là khi cặp đôi Song Joong Ki và Song Hye Kyo ly hôn, Park Bo Gum từng bị đồn là “người thứ ba” sau khi hợp tác với nữ diễn viên trong bộ phim Encounter. Tuy nhiên, phía các nghệ sĩ đều nhanh chóng lên tiếng phủ nhận.

Tình bạn thân thiết với V (BTS)

Ngoài đời tư kín tiếng, Park Bo Gum còn được biết đến với tình bạn thân thiết với Kim Taehyung – thành viên nhóm BTS. Hai người quen nhau khi Park Bo Gum làm MC chương trình Music Bank và từ đó dần trở nên thân thiết.

Cả hai có nhiều sở thích chung nên nhanh chóng gắn bó. Tình bạn của họ nhiều lần khiến người hâm mộ thích thú khi xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện quốc tế hoặc tương tác trên mạng xã hội.