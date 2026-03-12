BLACKPINK trở lại gây bão: “Go” lập tức lọt Billboard Hot 100

Sự trở lại của BLACKPINK tiếp tục tạo dấu ấn trên thị trường âm nhạc quốc tế khi ca khúc mới “Go” chính thức ra mắt trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 ở vị trí thứ 63. Thành tích này cho thấy sức hút bền bỉ của nhóm nhạc nữ K-pop tại thị trường Mỹ, đồng thời khẳng định vị thế toàn cầu của làn sóng K-pop.

“Go” mang tinh thần tự tin đặc trưng của BLACKPINK

“Go” là ca khúc chủ đề nằm trong EP thứ ba “Deadline”, phát hành trong bối cảnh người hâm mộ đã chờ đợi màn tái xuất của nhóm sau thời gian dài tập trung cho các dự án cá nhân. Ca khúc mang phong cách năng động, nhịp điệu mạnh mẽ với phần điệp khúc bùng nổ - một công thức quen thuộc đã góp phần tạo nên thương hiệu âm nhạc của BLACKPINK. Tinh thần tự tin, cá tính được thể hiện xuyên suốt bài hát, tiếp tục khẳng định hình ảnh nhóm nhạc nữ có sức ảnh hưởng toàn cầu.

Trước khi xuất hiện trên Billboard Hot 100, “Go” cũng gây chú ý khi ra mắt ở vị trí 44 trên UK Official Singles Chart Top 100. Trong khi đó, EP “Deadline” đạt hạng 8 trên Billboard 200, bảng xếp hạng album danh giá của Mỹ.

BLACKPINK trở lại với ca khúc “Go”, nhanh chóng ra mắt trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ.

Nhạc phim “KPop Demon Hunters” tiếp tục giữ sức hút

Bên cạnh sự trở lại của BLACKPINK, bảng xếp hạng tuần này cũng ghi nhận thành tích ổn định của các ca khúc từ bộ phim hoạt hình Netflix “KPop Demon Hunters”.

Ca khúc “Golden” giảm hai bậc xuống vị trí thứ 8 trên Hot 100, nhưng vẫn duy trì chuỗi 37 tuần liên tiếp góp mặt trên bảng xếp hạng. Một ca khúc khác trong cùng album nhạc phim, “How It's Done” tăng tám bậc lên vị trí 86. Ở bảng Billboard 200, album nhạc phim của KPop Demon Hunters hiện đứng ở vị trí 13, tiếp tục kéo dài chuỗi 37 tuần trụ hạng.

Nhạc phim của KPop Demon Hunters gây bất ngờ khi liên tục trụ hạng trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Việc nhiều nghệ sĩ K-pop cùng xuất hiện trên các bảng xếp hạng lớn của Mỹ cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của làn sóng âm nhạc Hàn Quốc. Từ những nhóm nhạc kỳ cựu như BLACKPINK đến các thế hệ mới, K-pop đang duy trì sự hiện diện ổn định tại thị trường âm nhạc quốc tế.

Sự ra mắt của “Go” trên Billboard Hot 100 không chỉ đánh dấu màn trở lại của BLACKPINK mà còn là minh chứng cho vị thế ngày càng vững chắc của K-pop trên bản đồ pop toàn cầu.