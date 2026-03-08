Lady Gaga sắp cưới triệu phú công nghệ

Lady Gaga và chồng sắp cưới, Michael Polansky. Ảnh: FilmMagic

Ngôi sao nhạc pop 39 tuổi nói về đám cưới khi xuất hiện trong buổi livestream Romantic Radio của Bruno Mars trên iHeartRadio vào thứ Sáu. "Em và vị hôn phu đã đi du lịch suốt cả năm nay, nhưng chúng em sắp kết hôn rồi. Chúng em hy vọng anh có thể chọn một bài hát đặc biệt cho lễ cưới", Gaga cho biết.

Bruno Mars đáp lại: "Nếu em đang tìm một bài hát tặng chồng, anh sẽ chọn bài Risk It All trong album mới của anh".

Thông tin được Lady Gaga cập nhật vài tháng sau khi ca sĩ tiết lộ cô và vị hôn phu thường xuyên thảo luận về lễ cưới. "Thỉnh thoảng chúng tôi có những khoảng thời gian nghỉ, và lúc đó ý nghĩ tổ chức đám cưới lại xuất hiện. Kiểu như: 'Hay là mình cưới luôn vào cuối tuần đó nhỉ?'", cô chia sẻ với Rolling Stone hồi tháng 11.

Polansky cho biết cả hai mong muốn tổ chức một buổi lễ thân mật nhưng đáng nhớ. "Chúng tôi không muốn một hôn lễ quá lớn, nhưng vẫn muốn tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc đó", anh cho biết. Polansky cũng nói rằng ở nhiều khía cạnh, họ đã cảm thấy như vợ chồng, nên việc kết hôn sẽ không làm thay đổi quá nhiều điều trong cuộc sống của cả hai. Họ đang cân nhắc tổ chức đám cưới trong hoặc sau khi Gaga kết thúc chuyến lưu diễn Mayhem Ball Tour.

Ngôi sao nhạc pop dự kiến sẽ kết thúc tour diễn vào ngày 13/4 tại Madison Square Garden ở New York.

Theo Page Six, Polansky đã cầu hôn giọng ca Bad Romance vào dịp sinh nhật cô hồi tháng 3/2024 với chiếc nhẫn kim cương trị giá khoảng hai triệu USD. Sau vài tháng giữ bí mật, Gaga công bố tin vui đính hôn tại Olympic Paris vào tháng 7 cùng năm.

Gaga đeo nhẫn đính hôn, cùng Michael Polansky dự Liên hoan phim Venice, tháng 9/2024. Ảnh: Wire

Michael Polansky là doanh nhân và nhà đầu tư công nghệ người Mỹ. Anh tốt nghiệp Đại học Harvard với chuyên ngành Toán ứng dụng và Khoa học máy tính. Polansky hiện là CEO của Parker Group, tổ chức quản lý các hoạt động kinh doanh và từ thiện của tỷ phú công nghệ Sean Parker. Anh tham gia đầu tư và phát triển nhiều dự án trong lĩnh vực công nghệ và y sinh. Theo Parade, vị hôn phu của Lady Gaga hiện có khối tài sản khoảng 600 triệu USD

Polansky và Lady Gaga bắt đầu hẹn hò từ năm 2020. Anh được đánh giá là người kín tiếng, thông minh và thường hỗ trợ Gaga trong nhiều dự án sáng tạo và kinh doanh.