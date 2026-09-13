Ca sĩ được cứu sau màn loại tức tưởi

Tập 11 Tinh hà say hi lên sóng tối 12/9, sau khi năm ca sĩ Jsol, Hyo, Kimlong, Ali Hoàng Dương và Ivan bị loại tại Live stage 4. Ban tổ chức công bố cái tên giành chiến thắng trong đợt bình chọn.

Jsol trở lại, cục diện thay đổi

Jsol nhận 235.000 lượt bình chọn, đứng hạng 6 trên bảng xếp hạng. Top 5 lần lượt là Quang Hùng MasterD, Captain Boy, Sơn.K, Dương Domic và CongB. Do những ca sĩ này vẫn còn trong chương trình, Jsol là người hưởng đặc quyền quay lại.

Nam ca sĩ xuất hiện trong vai trò khách mời giữa lúc các nghệ sĩ đang trò chuyện. Sự trở lại bất ngờ của Jsol khiến nhiều đồng nghiệp vỡ òa. Trấn Thành nói vui rằng nam ca sĩ đã “được thế giới giải cứu”, gợi nhắc tên tiết mục Giải cứu thế giới mà anh trình diễn ở vòng trước.

Jsol trở lại Anh trai say hi, làm thay đổi cục diện chung kết.

Jsol gửi lời cảm ơn cộng đồng người hâm mộ đã bình chọn. Trước đó, việc nam ca sĩ bị loại sốc khi giữ vai trò đội trưởng gây tiếc nuối. Anh có lượng khán giả ổn định và từng tham gia nhiều tiết mục được chú ý trong chương trình.

Với kết quả này, chung kết Tinh hà say hi có 16 ca sĩ. Theo thể thức từng xuất hiện ở hai mùa trước, mỗi người sẽ trình diễn tiết mục solo, bên cạnh các phần thi nhóm. Kết quả bình chọn quyết định quán quân và đội hình Best5.

Trước khi công bố Jsol trở lại, các nghệ sĩ có phần trò chuyện về hành trình vừa qua. Sơn.K nhắc đến Jsol và đánh giá đàn anh luôn nỗ lực trong mọi hoàn cảnh. Wren Evans bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Pháp Kiều. Wean cho rằng Ali Hoàng Dương xứng đáng đi tiếp và đã tiếp thêm động lực cho anh trong quá trình thi.

Quang Hùng MasterD và Dương Domic dẫn đầu

Trước khi bước vào chặng chung kết, bốn đội trưởng được xác định dựa trên kết quả xếp hạng. Quang Hùng MasterD đứng đầu, tiếp theo là Dương Domic, CoolKid và buitruonglinh.

Quang Hùng MasterD chọn Wean, Xuân Định K.Y và Sơn.K, Dương Domic lập đội với Captain Boy, Jaysonlei và Cody Nam Võ. CoolKid có Wren Evans, Pháp Kiều và Dang Hong Hai. Đội của buitruonglinh quy tụ Hurrykng, CongB và Jsol.

Các đội tiếp tục bị xáo trộn khi chương trình yêu cầu mỗi đội trưởng tạm loại một thành viên. Sơn.K rời đội Quang Hùng MasterD, CongB rời đội buitruonglinh, Jaysonlei rời đội Dương Domic và Pháp Kiều rời đội CoolKid. Ca sĩ tham gia các trò chơi để giành điểm và ảnh hưởng đến quyền lựa chọn ca khúc.

Sau ba thử thách giành đặc quyền, đội Quang Hùng MasterD tạm dẫn đầu. Song, điểm số từ phần thi phụ làm thay đổi thứ hạng chung cuộc. Đội buitruonglinh vươn lên vị trí số một. Đội Quang Hùng MasterD đứng thứ hai, Dương Domic xếp thứ ba và CoolKid đứng cuối.

Theo thứ tự trên, đội buitruonglinh chọn Thêu hoa dệt gấm. Đội Quang Hùng MasterD nhận Trễ giờ cơm. Đội Dương Domic chọn Sau hình bóng khác. Bức tranh tháng 6 thuộc về đội CoolKid.

Các ca khúc dành cho chung kết có xu hướng khai thác chất liệu Việt Nam bằng cách hòa âm hiện đại.

Cuộc đua cá nhân cũng được chú ý khi chương trình bước vào giai đoạn cuối. Hai cái tên đang được khán giả gọi tên nhiều nhất là Quang Hùng MasterD và Dương Domic. Quang Hùng MasterD đang có lợi thế về thành tích. Nam ca sĩ liên tiếp đạt thứ hạng cao ở các vòng bình chọn và góp mặt trong nhiều tiết mục lan tỏa như Mộng duyên, Secret và LAVIEM.

Dương Domic và Quang Hùng MasterD đang dẫn đầu cuộc đua giữa các anh trai.

Dương Domic là ứng viên cạnh tranh đáng chú ý. Anh có lượng người hâm mộ hình thành từ Anh trai say hi mùa đầu tiên. Đội do Dương Domic dẫn dắt từng chiến thắng tại Live stage 1 và tiếp tục đạt kết quả tốt với Thế giới của anh ở vòng sau.

Ba vị trí còn lại trong Best5 được dự đoán khó xác định. Pháp Kiều, CongB, Wren Evans, buitruonglinh, Captain Boy, Sơn.K và Cody Nam Võ đều có khả năng tạo bất ngờ dựa trên sức hút cá nhân và kết quả ở các vòng thi trước.

Chung kết Tinh Hà say hi gồm hai đêm thi với 16 tiết mục solo và bốn màn trình diễn nhóm. Sự trở lại của Jsol giúp đội hình đạt đủ 16 người, đồng thời mở thêm biến số cho cuộc đua bình chọn ở chặng cuối.