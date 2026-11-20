Choáng váng '13 cỗ máy hốt bạc'
Thị trường điện ảnh Việt thời gian qua phát triển mạnh nhưng doanh thu phân hóa rõ rệt. Theo báo cáo quý III/2026, 10 bộ phim dẫn đầu chiếm 72,8% tổng doanh thu phòng vé, cho thấy nguồn thu tập trung vào số ít tác phẩm ăn khách. Bất ngờ lớn nhất thuộc về "Trại buôn người", vượt qua hàng loạt đối thủ để dẫn đầu phòng vé Việt năm 2026 tính đến hiện tại.
Vương Hạc Đệ và Mạnh Tử Nghĩa được tuyên bố đóng chính trong dự án "Tướng môn độc hậu" nhưng bị chê mạnh vì không hợp nguyên tác.
Theo Nội dung: Ngọc Ánh | Thiết kế: Kiều Tú ([Tên nguồn])
Nguồn: https://tienphong.vn/choang-vang-13-co-may-hot-bac-post1895452.tpoNguồn: https://tienphong.vn/choang-vang-13-co-may-hot-bac-post1895452.tpo-18/11/2026 15:19 PM (GMT+7)