Bom tấn và bom xịt trên màn ảnh thế giới 2022

Điện ảnh thế giới 2022 chứng kiến những tác phẩm xứng danh “bom tấn” khi tạo nên một cuộc hồi sinh mạnh mẽ tại các phòng rạp, thậm chí có không ít tác phẩm vượt mốc 1 tỷ USD doanh thu. Song bên cạnh đó vẫn còn những “bom xịt” vốn được người hâm mộ kỳ vọng nhưng cuối cùng phải thất vọng.

Những "bom xịt" trên màn ảnh năm 2022

Morbius ra rạp vào ngày 1/4/2022 trong sự háo hức mong chờ của fan toàn cầu về một hình tượng siêu anh hùng mang dòng máu ma cà rồng. Vậy nhưng với một kịch bản thiếu hấp dẫn, phim chỉ được đánh giá 20% độ tươi từ Rottens Tomato. Việc chỉ thu về 167,4 triệu đô la so với kinh phí sản xuất khoảng 83 triệu đô la cho thấy phim chỉ đủ hòa vốn sau khi trừ các chi phí.

Black Adam với sự xuất hiện của nam chính Dwayne Johnson cũng chỉ thu về 391 triệu đô la trên toàn cầu không làm cho DC hài lòng bởi kinh phí ước tính lên tới 195 triệu USD (cộng thêm 100 triệu USD quảng cáo). Điều khiến fan nán lại tới phút cuối chính là vì sức mạnh ngôi sao của The Rock mà thôi.

Amsterdam: Vụ án mạng kỳ bí chỉ đạt doanh thu 31,15 triệu đô la (chưa bằng một nửa kinh phí) dù đạo diễn David O. Russell là người từng 4 lần được đề cử giải Oscar. Và dàn ngôi sao đông đảo trong phim như Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Anya Taylor-Joy cũng không thể cứu vãn được một kịch bản sáo rỗng.

Moonfall có một cốt truyện về những người máy ngoài hành tinh sử dụng mặt trăng làm vũ khí để tấn công trái đất nhưng vẫn bị khán giả chỉ trích. Phim chỉ thu về 67,3 triệu USD trên toàn cầu.

Lightyear chỉ thu được 226 triệu USD so với kinh phí lên tới 200 triệu USD. Mặc dù đây là ngoại truyện của một trong những thương hiệu phim hoạt hình thành công nhất mọi thời đại nhưng vẫn bị coi là "bom xịt".

Strange World không thể thu được số tiền bán vé như kỳ vọng khi kinh phí gần 200 triệu USD. Bộ phim bị coi là một bước lùi lớn của hãng phim nổi tiếng Disney.

5 phim hút khán giả tới rạp nhất năm 2022

Những “bom tấn” không làm fan thất vọng phải kể tới Avatar: The Way of Water. Tác phẩm điện ảnh mới nhất của đạo diễn James Cameron đã đạt doanh thu hơn 1 tỷ USD sau 14 ngày kể từ khi công chiếu. Phim đã trở thành một trong những bom tấn đạt doanh thu 1 tỷ USD nhanh nhất lịch sử. Đây là phần hậu truyện của Avatar, bom tấn đã ra mắt từ 13 năm trước. Tác phẩm lần này xoay quanh cuộc chiến giữa gia đình Jake Sully với “Người Trời” do đại tá Miles Quaritch dẫn đầu, đồng thời hé lộ về Metkayina, một chủng tộc người Na’vi khác sống tại những vùng biển xa xôi của Pandora.

Top Gun: Maverick đạt doanh thu 1,5 tỷ USD, ra mắt vào ngày 25/5/2022. Phim thu hút nhờ kịch bản hấp dẫn cùng những pha hành động mạo hiểm do đích thân Tom Cruise thực hiện trong câu chuyện về phi công hàng đầu của hải quân, Pete “Maverick” Mitchell. Bộ phim được Hiệp hội Phê bình điện ảnh Mỹ lựa chọn là tác phẩm điện ảnh xuất sắc nhất năm 2022.

Jurassic World: Dominion đạt doanh thu 1 tỷ USD, là phần thứ 3 trong loạt phim Jurassic World, xoay quanh câu chuyện khi con người và những loài khủng long chung sống với nhau trong môi trường hiện đại.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness thu về 956 triệu USD, xoay quanh hành trình khám phá đa vũ trụ của phù thủy Stephen Strange nhằm bảo vệ America Chavez, siêu anh hùng trẻ tuổi với khả năng di chuyển giữa các thực tại, khỏi nanh vuốt của Wanda Maximoff.

Minions: The Rise of Gru thu về 939,4 triệu USD, kể lại câu chuyện về tuổi thơ của Gru cùng giấc mộng trở thành ác nhân vĩ đại nhất thế giới.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/bom-tan-va-bom-xit-tren-man-anh-the-gioi-2022-c47a20838.html