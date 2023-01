Mỹ nhân tai tiếng là phụ nữ đẹp nhất thế giới năm 2022

15. “Tình đầu quốc dân” Bae Suzy là diễn viên, ca sĩ kiêm người mẫu nổi tiếng Hàn Quốc. Cô ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc nữ Miss A của JYP Entertainment. Sau khi rời nhóm, cô ngày càng nổi tiếng. Những bộ phim gắn liền với tên tuổi người đẹp sinh năm 1994 là Gu Family Book (2013), Uncontrollably Fond (2016), While You Were Sleeping (2017), Vagabond (2019), Start-Up (2020) và Anna (2022)...

14. Jessica Alba (SN 1981) là diễn viên kiêm doanh nhân Mỹ. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 13 tuổi. Bộ phim giúp cô thành danh tại Hollywood là Thiên thần bóng tối (2000-2002). Sau này, cô tham gia nhiều tác phẩm nổi tiếng khác như Fantastic Four (2005), Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer (2007), Good Luck Chuck (2007), The Eye (2008), Valentine’s Day (2010), Little Fockers (2010) và Mechanic: Resurrection (2016). Hiện tại, Jessica không đóng phim nữa mà tập trung vào kinh doanh và chăm sóc gia đình nhỏ.

13. Angelina Danilova (SN 1996) là ca sĩ, người mẫu, diễn viên và nhân vật truyền hình người Nga đang hoạt động ở Hàn Quốc. Cô ấy được biết đến nhiều nhất khi gây sốt vào năm 2015 với tư cách là “người mẫu Nga muốn kết hôn với đàn ông Hàn Quốc”. Trong vòng 3 năm, cô xuất hiện trong hơn 10 chương trình truyền hình tại xứ sở kim chi. Cô cũng góp mặt trong nhiều chiến dịch người mẫu và video ca nhạc ở Hàn Quốc.

12. Lisa Soberano (SN 1998) là nữ diễn viên, người mẫu kiêm ca sĩ Philippines. Cô nổi lên sau khi đóng vai nhân vật chính trong bộ phim truyền hình hài lãng mạn Forevermore (2014–2015). Cô ấy cũng đã xuất hiện trong các bộ phim khác như Just The Way You Are (2015), Everyday I Love You (2015), My Ex and Whys (2017) và Alone/Together (2019)...

11. Urassaya Sperbund (SN 1993), nghệ danh Yaya là diễn viên kiêm người mẫu Na Uy gốc Thái Lan. Cô được biết đến qua các vai diễn trong Trang trại tình yêu (2010), Trò chơi tình yêu (2011), Trái tim người thừa kế (2012), Sóng gió cuộc đời (2017) và Duyên trời định (2018)...

10. Lupita Nyong’o (SN 1983) là nữ diễn viên người Kenya gốc Mexico. Cô được biết nhiều nhất với vai Nakia trong 2 phần phim Black Panther (2018 và 2022). Trong sự nghiệp diễn xuất, cô thắng nhiều giải thưởng lớn, bao gồm giải Oscar cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với 12 năm nô lệ năm 2014.

9. Mahira Khan (SN 1984) là diễn viên người Pakistan. Cô nhận được nhiều khen ngợi trong bộ phim tình cảm lãng mạn Humsafar. Cô cũng đã tham gia diễn xuất trong các bộ phim ăn khách khác của Pakistan như Bin Roye (2015), Ho Mann Jahaan (2015), 7 Din Mohabbat In (2018) và Superstar (2019).

8. Sana (Twice) sinh năm 1996, với tên thật là Minatozaki Sana. Cô đảm nhận vị trí hát phụ trong nhóm nhạc Twice của công ty JYP Entertainment.

7. Deepika Padukone (SN 1986) là một trong những nữ diễn viên được trả lương cao nhất ở Ấn Độ. Tạp chí Time vinh danh cô trong Top 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2018 và giải TIME100 Impact Award năm 2022.

6. Kim Yoo Jung (SN 1999) là nữ diễn viên Hàn Quốc trưởng thành từ sao nhí. Năm 2012, cô gây tiếng vang lớn khi tham gia phim truyền hình Mặt trăng ôm mặt trời. Năm 2017, cô đứng thứ 8 trong danh sách Những người nổi tiếng quyền lực nhất Hàn Quốc của Forbes, trở thành người trẻ tuổi nhất từng đứng trong top 10. Cô đảm nhận vai chính đầu tiên trong Người tình ánh trăng (2016). Sau đó, cô tham gia nhiều tác phẩm khác Because I Love You (2017), Clean with Passion for Now (2018), Backstreet Rookie (2020), The 8th Night (2021), Lovers of the Red Sky (2021) và Cô gái thế kỷ 20 (2022).

5. Địch Lệ Nhiệt Ba (SN 1992) là diễn viên, người mẫu nổi tiếng Trung Quốc đến từ dân tộc Duy Ngô Nhĩ. Cô hiện là mỹ nhân Tân Cương được săn đón nhất K-biz. Cô được yêu thích qua các vai diễn trong phim truyền hình như Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa (2017), Tam sinh tam thế: Chẩm thượng thư (2020), Em là niềm kiêu hãnh của anh (2021)...

4. Lisa (BlackPink) là nữ thần tượng K-pop gốc Thái Lan. Người đẹp sinh năm 1997 nổi tiếng với tư cách thành viên nhóm nhạc nữ BlackPink, đảm nhận vị trí nhảy chính, rapper chính và hát phụ.

3. Jisoo (BlackPink) đảm nhận vị trí hát chính và visual (hình ảnh) của BlackPink. Idol sinh năm 1995 cũng lấn sân thành công với tư cách diễn viên trong Snowdrop (2021-2022).

2. Tzuyu (Twice) là nữ thần tượng K-pop gốc Đài Loan (Trung Quốc). Mỹ nhân sinh năm 1999 đảm nhận vị trí nhảy chính, hát phụ và visual trong nhóm Twice.

1. Seo Ye Ji (SN 1990) là nữ diễn viên, người mẫu Hàn Quốc. Cô tham gia nhiều phim truyền hình như Diary of a Night Watchman (2014), Last (2015), Moorim School: Saga of the Brave (2016), Save Me (2017), Lawless Lawyer (2018). Tuy nhiên, phải đến It’s Okay to Not Be Okay (2020), cô mới trở nên nổi tiếng tại Hàn Quốc và châu Á. Tuy nhiên, không lâu sau đó cô vướng bê bối thao túng bạn trai - nam diễn viên Kim Jung Hyun, khiến sự nghiệp vừa khởi sắc lại rơi vào khủng hoảng. Năm 2022, cô tái xuất với vai nữ chính trong phim đề tài báo thù 19+ Thiên nga bóng đêm.

Nguồn: https://tienphong.vn/my-nhan-tai-tieng-la-phu-nu-dep-nhat-the-gioi-nam-2022-post1501896.tpoNguồn: https://tienphong.vn/my-nhan-tai-tieng-la-phu-nu-dep-nhat-the-gioi-nam-2022-post1501896.tpo