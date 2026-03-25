Bộ phim phá vỡ kỷ lục kéo dài 7 năm

Trang Naver đưa tin bộ phim The King’s Warden (Tạm dịch: Dưới bóng điện hạ) đã đạt được thành tích vô tiền khoáng hậu, thu về 145,2 tỷ won (hơn 2,7 nghìn tỷ đồng) doanh thu phòng vé. Nhờ đó, The King’s Warden vượt qua siêu phẩm Đại thủy chiến (135,7 tỷ won) và Nghề siêu khó (139,6 tỷ won) để trở thành bộ phim ăn khách nhất lịch sử Hàn Quốc. Đáng nói, kinh phí sản xuất của The King’s Warden chỉ có 10,5 tỷ won (184 tỷ VND).

The King's Warden đứng thứ nhất về doanh thu nhờ giá vé tăng.

Tính đến ngày 22/3, The King’s Warden thu hút tổng cộng 14,675 triệu khán giả, vượt qua nhiều tác phẩm khác, xếp thứ ba lịch sử phòng vé. Hiện tại, phim chỉ đứng sau Đại Thủy Chiến từng đạt được 17,61 triệu và Nghề siêu khó (2019) bán ra tới 16,26 triệu.

Đáng chú ý, dù đã công chiếu được gần hai tháng, lượng người xem mỗi ngày của The King’s Warden vẫn ổn định. Dịp cuối tuần, 20/3-22/3, phim thu hút khoảng 803.000 lượt xem, chiếm 52,2% tổng doanh thu phòng vé và tiếp tục duy trì vị trí ngôi vương.

Bộ phim do đạo diễn Jang Hang Jun thực hiện, lấy cảm hứng từ các sự kiện lịch sử nhưng được kể lại dưới góc nhìn hư cấu. Nội dung xoay quanh tình bạn đặc biệt giữa trưởng làng Eom Heung-do (do Yoo Hae Jin đóng) và vị vua bị phế truất Danjong do Park Ji Hoon thể hiện, trong thời gian nhà vua sống lưu đày tại một ngôi làng.

Tác phẩm nhận nhiều lời khen nhờ dàn diễn viên phối hợp ăn ý, giúp khán giả cảm nhận rõ nỗi đau của vị vua trẻ cũng như sự gắn bó của dân làng với ông. Ngoài ra, bộ phim còn gây ấn tượng nhờ tái hiện bối cảnh nơi nhà vua từng bị lưu đày ngoài đời thực.

Tổng thống Lee Jae Myung đăng lời chúc mừng trên mạng xã hội X (Twitter cũ): "Từ sau bộ phim gần nhất đạt 10 triệu lượt xem đã hai năm, vì vậy thành tích lần này càng có ý nghĩa hơn", ông viết. Tổng thống cho rằng kết quả này là thành quả từ trí tưởng tượng của các nhà làm phim, khả năng kể chuyện và sự ủng hộ của khán giả.

The King's Warden đạt thành tích cao sau một năm ảm đạm được kỳ vọng tạo động lực cho các phim Hàn chuẩn bị ra mắt trong năm 2026. Theo Naver, sau khi phim công chiếu, lượng du khách đến thăm khu lăng mộ và các di tích liên quan tăng rõ rệt.

Nam chính của phim là Park Ji Hoon đảm nhận vai vua Danjong khiến người xem xúc động với đôi mắt biết nói thể hiện sự phẫn nộ uất hận của một vị quân vương bị phế truất. Thành công của tác phẩm cũng kéo theo hiệu ứng lan tỏa như bộ phim truyền hình anh từng đóng chính là Weak Hero bất ngờ tăng hạng trên Netflix.

Ngoài ra, nam diễn viên Yoo Hae Jin cũng là nhân tố thu hút khán giả tới rạp. Yoo Hae Jin từng tham gia nhiều bom tấn điện ảnh như The King And The Clown, Luck Key, Confidential Assignment, Intimate Strangers, Tazza: The High Rollers, Exhuma: Quật mộ trùng ma, Yadang: Ba Mặt Lật Kèo,...