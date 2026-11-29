Chiều 28/11, Phạm Hương chia sẻ hình ảnh bàn tiệc Lễ Tạ ơn (Thanksgiving) được trang trí tại nhà ở San Francisco. Không gian mang sắc thu với hoa tươi, bí ngô, trái cây theo mùa và cách bày biện chỉn chu.

Người đẹp tự lên ý tưởng từ chủ đề, màu sắc, hoa đến thực đơn. Bàn tiệc sử dụng các gam cam đất, vàng đồng, đỏ burgundy, nâu và kem. "Riêng ngày diễn ra buổi tiệc, tôi gần như dành trọn thời gian để hoàn thiện các chi tiết, mong muốn tạo không gian ấm cúng cho gia đình", cô nói.

Yêu thích hoa và có kinh nghiệm trang trí sự kiện, Phạm Hương chú trọng phối màu, sắp đặt và lựa chọn vật dụng. Cô thường chuẩn bị thực đơn, đồ trang trí trước vài ngày, riêng hoa và trái cây được chọn sát ngày tổ chức để giữ độ tươi.

"Thực đơn của gia đình có gà tây nướng, khoai tây nghiền, sốt cranberry, rau củ và bánh bí ngô. Một số món tôi chuẩn bị từ hôm trước, sau đó hoàn thiện trong ngày lễ", cô kể.

Phạm Hương diện váy lụa của NTK Linh San để ăn tiệc. Ảnh: NVCC

Theo hoa hậu, việc chuẩn bị không chỉ do cô đảm nhiệm mà là hoạt động chung của cả gia đình. Cô thích cảm giác các thành viên cùng nhau chuẩn bị, thay vì chỉ chờ đợi đến lúc bàn tiệc hoàn thành.

Phạm Hương cho biết ngày lễ này có ý nghĩa với gia đình khi sinh sống tại Mỹ. Đây là dịp mọi người tạm gác công việc, nhìn lại những điều tốt đẹp trong năm và bày tỏ lòng biết ơn. Cô cũng muốn các con hiểu giá trị của sự sẻ chia, tình thân và biết trân trọng những gì đang có.

Chồng và hai con cũng hào hứng mỗi dịp lễ. Các bé thích bàn tiệc nhiều màu sắc và những món ăn đặc biệt. "Nhìn cả nhà vui vẻ thưởng thức những món ăn ngon và sum họp, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Đó chính là phần thưởng lớn nhất đối với tôi", cô chia sẻ.

Hoa hậu cho rằng việc tự chuẩn bị tiệc khá vất vả vì phải cân bằng giữa công việc kinh doanh và chăm sóc gia đình. Có những lúc cô phải thức khuya hoặc dậy sớm để hoàn thành các công đoạn. Tuy nhiên, vì yêu hoa và cái đẹp, cô vẫn tìm thấy niềm vui trong công việc này. Sự đồng hành của chồng và các con cũng giúp mọi thứ nhẹ nhàng hơn.

Với Phạm Hương, mỗi buổi tiệc là dịp để cô thể hiện sự sáng tạo, đồng thời tạo không gian cho những người thân yêu quây quần. Cô cho rằng niềm vui lớn nhất không chỉ nằm ở một bàn tiệc đẹp mà còn ở khoảnh khắc nhìn thấy gia đình vui vẻ bên nhau.

Cô làm bàn tiệc gần 10 món. Ảnh: NVCC

Phạm Hương hiện hài lòng với cuộc sống và chưa có kế hoạch trở lại showbiz. "Tôi tin vào chữ 'duyên'. Nếu có, một ngày nào đó tôi sẽ trở lại, còn không thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ", cô bày tỏ.

Cô định cư Mỹ từ giữa năm 2018, sống cùng chồng và hai con trai tại Los Angeles. Thời gian đầu, cô ký hợp đồng với các công ty giải trí Lipps LA và Renew Artists, tiếp tục hoạt động người mẫu, chụp ảnh tạp chí. Sau khi quen với cuộc sống tại Mỹ, cô chuyển hướng kinh doanh và mở cửa hàng hoa.

Phạm Hương sinh năm 1991 tại Hải Phòng, từng vào top 10 Vietnam's Next Top Model 2010. Giai đoạn 2015-2016, cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và làm huấn luyện viên The Face Vietnam mùa đầu tiên.