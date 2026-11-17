Bị tài xế Grab xúc phạm giữa bãi đỗ xe, nam diễn viên lại mong công ty đừng sa thải người này

Nam diễn viên 47 tuổi đăng tải một video lên Instagram ngày 12/11 (thứ Tư), ghi lại cuộc chạm trán với một tài xế giao hàng Grab. Người này bị cho là đã giơ ngón tay giữa về phía ô tô của anh tại một bãi đỗ xe.

Chia sẻ với 8days.sg, Trần Hoằng Vũ cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 13 giờ, ngay sau khi chiếc xe chở anh đi vào bãi đỗ. Khi đó, anh ngồi ở ghế hành khách, còn chiếc xe di chuyển chậm để tìm chỗ đỗ.

"Chúng tôi đang đi chậm để tìm chỗ đỗ thì tài xế giao hàng Grab bất ngờ chạy tới với tốc độ khá nhanh" - nam diễn viên kể.

Theo Trần Hoằng Vũ, tài xế ô tô bất ngờ phanh lại và anh cho rằng điều này có thể khiến người giao hàng khó chịu.

Trong video đăng trên Instagram Story của nam diễn viên, tài xế giao hàng mặc áo khoác màu vàng nổi bật, có hành động giơ ngón tay giữa về phía chiếc xe.

"Tại sao lại thô lỗ như vậy? Giơ ngón tay như thế là chuyện bình thường sao?" - Trần Hoằng Vũ viết, đồng thời gắn thẻ tài khoản Grab.

Nam diễn viên cho biết anh hiểu tài xế giao hàng có thể không hài lòng vì chiếc ô tô phanh đột ngột. Tuy nhiên, theo anh, phản ứng như vậy là không cần thiết.

Dù công khai sự việc trên mạng xã hội, nam diễn viên hy vọng Grab không sa thải tài xế giao hàng này.

"Tôi nghĩ anh ấy không nên giơ ngón tay giữa chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy, bởi không ai mắng chửi anh ấy cả" - nam diễn viên chia sẻ.

"Chúng tôi chỉ đang di chuyển chậm để tìm chỗ đỗ xe, vậy mà anh ấy không hài lòng rồi giơ ngón tay giữa" - anh nói thêm.

Trần Hoằng Vũ cho biết Grab đã liên hệ với anh sau sự việc, song anh chưa phản hồi.

Dù công khai sự việc trên mạng xã hội, nam diễn viên hy vọng tài xế giao hàng không phải chịu hậu quả quá nghiêm trọng.

"Tôi không muốn anh ấy mất việc. Tôi chỉ muốn anh ấy hiểu rằng hành động như vậy khi tham gia giao thông là thiếu lịch sự" - anh nói.

Thông điệp của nam diễn viên gửi tới Grab khá đơn giản: "Xin đừng sa thải tài xế này".

Phản hồi 8days.sg, đại diện Grab cho biết công ty đã nắm được video đang lan truyền trên mạng xã hội và hiện tiến hành xác minh sự việc.

"An toàn giao thông và sự tôn trọng lẫn nhau là những điều quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu tất cả đối tác tuân thủ quy tắc ứng xử và sẽ có biện pháp xử lý phù hợp khi cần thiết" - đại diện Grab cho biết.

Trần Hoằng Vũ (Shaun Chen, sinh năm 1978) là diễn viên người Malaysia hoạt động tại Singapore, có hơn 20 năm trong ngành giải trí. Anh từng ghi dấu ấn qua các phim truyền hình như Holland V, The Dream Makers, Emerald Hill và giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Star Awards 2015. Nam diễn viên nhiều lần được vinh danh trong Top 10 Nghệ sĩ nam được yêu thích nhất Singapore.