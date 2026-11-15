Nam diễn viên 'nhiều nghề' nhất Việt Nam gây chú ý với lời nhắn nhủ ngọt ngào tới người yêu tương lai

Võ Tấn Phát sinh ra ở vùng quê thuộc tỉnh Vĩnh Long, trong một gia đình thuần nông, mẹ buôn bán nhỏ ở chợ. Năm lớp 12, anh phân vân giữa hai nghề diễn viên hoặc ca sĩ. Anh chọn thi vào Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM để theo nghề diễn xuất. Ban đầu, anh xin chạy bàn ở các quán cà phê để có tiền đóng học phí, trang trải phí sinh hoạt. Sau đó, anh xin tham gia các nhóm kịch cà phê, chủ yếu để cọ xát, tích lũy kinh nghiệm nhập vai.

Võ Tấn Phát dần tạo dựng tên tuổi qua các game show. Sở hữu ba danh hiệu quán quân "Cười xuyên Việt" (2017), "Cặp đôi hài hước" (2018) và "Én vàng Nghệ sĩ" (2020), Võ Tấn Phát thường được bạn bè trêu có "vía đi thi". Theo nam nghệ sĩ, những cuộc thi truyền hình từng là lựa chọn phù hợp nhất khi mới tốt nghiệp Trường Sân khấu - Điện ảnh, chưa có tiền và các mối quan hệ trong nghề.

Diễn viên Võ Tấn Phát. Ảnh FBNV

Sau giai đoạn tham gia gameshow, Võ Tấn Phát cùng cộng sự gom góp kinh phí thực hiện web drama "Gia Đình Cục Súc". Những tập đầu chỉ quay trong một ngôi nhà, hạn chế bối cảnh để tiết kiệm chi phí. Ê-kíp tập trung vào lời thoại và các tình huống hài. Series sau đó lọt top thịnh hành trên mạng xã hội.

Võ Tấn Phát cũng từng tham gia các phim điện ảnh "Pháp sư mù", "Chồng người ta", "Biệt đội rất ổn", "Nụ hôn bạc tỉ", "Làm giàu với ma"... nhưng chủ yếu đảm nhận vai phụ. Năm 2026, anh liên tiếp góp mặt trong bốn phim "Báu vật trời cho", "Anh hùng", "Heo năm móng" và "Lên hương".

Võ Tấn Phát trong chương trình "Sao Check". Ảnh VTV

Nói về tình yêu dành cho diễn xuất, trong chương trình "Sao Check" vừa phát sóng, Võ Tấn Phát ví công việc này như "đứa con" của mình. Anh cho rằng bản thân có thể nói cả ngày về nghề bởi luôn dành cho nó sự yêu thích và nghiêm túc. Được hóa thân thành nhân vật, mang đến những cung bậc cảm xúc cho người xem là điều khiến anh cảm thấy hạnh phúc nhất.

Võ Tấn Phát cho rằng những trải nghiệm thực tế giúp anh hiểu thêm về cuộc sống và có chất liệu cho các vai diễn. Vì vậy, ngoài lịch trình nghệ thuật, anh dành thời gian thử sức với nhiều công việc khác nhau như cạo mủ cao su, chăm sóc cá sấu...

Võ Tấn Phát ch