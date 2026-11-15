Tài tử Hong Kong Trương Gia Huy đi thảm đỏ cùng dàn sao Việt

Tài tử Hong Kong Trương Gia Huy có mặt ở TP HCM chiều 14/11, tham dự Giải thưởng Truyền hình châu Á lần thứ 31 (Asian Television Awards) diễn ra tối cùng ngày tại Nhà hát Hòa Bình.

Anh là một trong tám ứng viên hạng mục 'Nam diễn viên chính xuất sắc', với vai diễn trong Tuyệt mệnh pháp quan.

Bộ phim đánh dấu lần trở lại màn ảnh nhỏ của Trương Gia Huy sau hơn 20 năm tập trung cho điện ảnh. Lấy bối cảnh một thành phố giả tưởng, phim xoay quanh các vụ điều tra, phá án. Nam diễn viên đóng vai thẩm phán phụ trách phiên xử một băng nhóm xã hội đen.

Trương Gia Huy bước vào làng giải trí cuối thập niên 1980, nhưng nhiều năm đầu chưa có vai nổi bật. Năm 1998, vai phản diện trong Thiên địa hào tình giúp anh được giới chuyên môn và khán giả chú ý, đồng thời mang về giải Nam diễn viên tiến bộ nhất của TVB.

Thời gian ở đài này, anh để lại dấu ấn qua Bàn tay nhân ái, Bốn chàng tài tử, Cảnh sát hình sự, Đột phá cuối cùng.

Năm 2004, tài tử rời TVB để tập trung cho điện ảnh. Anh thành công với Đại sự kiện, Xã hội đen, Dĩ hòa vi quý, Nhân chứng, Đại truy bổ, Võ đài tranh đấu.

Hai vai diễn trong Nhân chứng và Võ đài tranh đấu giúp anh hai lần đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Kim Tượng.

Ca sĩ Chi Pu diện đầm vàng, đồng điệu với tông màu chủ đạo của sự kiện.

Khi cô xuất hiện trên thảm đỏ, khán giả phía dưới phấn khích hô vang tên.

Steven Nguyễn và Lê Hạ Anh hội ngộ tại sự kiện, hơn một năm sau khi cùng đóng Mưa đỏ, phim có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt với 714 tỷ đồng.

Sau dự án này, cả hai tiếp tục có phim ăn khách: Steven Nguyễn với Trại buôn người, Lê Hạ Anh với Lên hương.

NSND Trịnh Kim Chi diện áo dài truyền thống đến tham dự chương trình.

Diễn viên Mai Thu Huyền chọn đầm đính kết cầu kỳ.

Diễn viên Nhật Bản Tao Tsuchiya được khán giả quốc tế biết đến qua vai nữ chính Usagi Yuzuha trong loạt phim sinh tồn Thế giới không lối thoát (Alice in Borderland), và năm nay được đề cử 'Nữ diễn viên chính xuất sắc' nhờ vai này ở mùa ba.

Ca sĩ Rax Teh với biệt đanh 'Hoàng tủ giọng cá heo'.

Ca sĩ Indonesia Lesti Kejora tạo dáng cùng đồng nghiệp trên thảm đỏ.

Nhóm nhạc nữ Nhật Bản IS:SUE.

Diễn viên Lữ Tư Đồng.

Nhóm nhạc Hàn Quốc Be Boys.

Asian Television Awards (ATA) ra đời năm 1996 tại Singapore, do tạp chí Television Asia Plus khởi xướng. Giải thưởng vinh danh các chương trình, nhà sản xuất, nghệ sĩ và dự án phim nổi bật ở châu Á.

Lần thứ 31, sự kiện diễn ra trong hai ngày 13 và 14/11 tại Nhà hát Hòa Bình, TP HCM, quy tụ hơn 400 nghệ sĩ, nhà sản xuất. Từ hơn 1.000 tác phẩm của 19 quốc gia và vùng lãnh thổ, ban tổ chức chọn ra 409 đề cử ở 74 hạng mục. Đêm 13/11 trao 48 giải thuộc các nhóm tin tức, phi hư cấu, thể thao, hoạt hình, giải trí và phim ngắn.

Đêm 14/11 trao 26 giải còn lại ở các hạng mục phim truyện, diễn xuất, livestream và âm nhạc.

Ảnh: NVCC