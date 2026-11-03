Ảnh sao 3/11: Hồng Đào gặp Quốc vương Bhutan

Hồng Đào gọi khoảnh khắc gặp Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck là một duyên lành, may mắn. Diễn viên cho biết ấn tượng với sự ân cần, thân thiện và cách trò chuyện hài hước của nhà vua. Theo cô, ông có phong thái vừa uy nghiêm vừa gần gũi.

Hồng Đào đến Bhutan để tham dự đại lễ xây dựng 108 tháp Phật. Cô cảm ơn những người bạn đã giúp mình có cơ hội tham gia hoạt động này.

Diễn viên Quỳnh Nga đăng ảnh được Việt Anh hôn má, kèm lời nhắn: "Biết là bận rồi nhưng mùa thu Hà Nội nhớ để ý tôi một tí nhé!". Khoảnh khắc thân thiết của cả hai thu hút sự chú ý trên Facebook.

Diễn viên Trịnh Kim Chi đăng ảnh gặp gỡ Liễu Tuyết Thu, Mỹ Lệ... tại nhà hàng Thái. Cô cho biết đây là dịp để mọi người trò chuyện, chia sẻ công việc và những câu chuyện đời thường. .

Diễn viên Thu Trang và khoảnh khắc thư giãn bên hồ bơi ở Phú Quốc. Cô viết, đôi khi chỉ cần ngồi ngắm cảnh, trò chuyện là đủ cảm thấy cuộc sống dễ chịu.

Tuy nhiên, nữ diễn viên hài hước nhắc đến chuyện tiền thuê mặt bằng, đồng thời gọi tên chồng - diễn viên Tiến Luật - và mong anh được nhiều người nhắc đến trong bài đăng.

Nghệ sĩ Đại Nghĩa dành thời gian phơi nắng tại công viên trước khi đi tập kịch. Anh bày tỏ mong muốn có người chuẩn bị cơm nước để mình yên tâm làm việc, sau đó cùng đi xem phim vào buổi tối.

Ca sĩ Thanh Ngọc đăng ảnh ghi hình chương trình Bước chân hai thế hệ cùng NSND Lệ Thủy. Cô cho biết đang thực hiện số đặc biệt chào năm mới, hào hứng khi không khí mùa xuân đến sớm hơn thường lệ.

Diễn viên Đào Vân Anh cho rằng giá trị của phụ nữ không nằm ở độ đắt đỏ của trang phục mà ở sự chỉn chu trong lựa chọn.

Trong loạt ảnh đầu tháng 11, cô diện thiết kế của Nguyễn Dũng và nói mong muốn được hóa thân thành nữ hoàng.

Diễn viên Thân Thúy Hà bày tỏ quan điểm về cách ứng xử trên mạng xã hội. Cô cho biết sử dụng Facebook để giao lưu, tương tác với khán giả và bạn bè, đồng thời mong muốn những người không yêu thích mình có thể chủ động bỏ qua trang cá nhân.

Diễn viên cũng thẳng thắn phản ứng với những tài khoản cố tình vào trang của cô để gây chuyện. Cô tự nhận có tính cách thẳng thắn nhưng vẫn ngại làm mất lòng người khác.

Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng ảnh bên diễn viên Quốc Anh trong buổi cinetour tại TP HCM. Cô cho biết đây là bức ảnh chụp chung đầu tiên của cả hai trong dịp này, đồng thời cảm ơn khán giả đã tặng hoa.